Никогда с момента высадки союзников в Нормандии событие государственного масштаба не имело столь решающего значения, как первые президентские дебаты между бывшей первой леди США Хиллари Клинтон и кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом, которые состоятся 26 сентября, пишет Дорис О’Брайен в статье для American Thinker.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Автор отмечает, что первой сложностью, с которой могут столкнуться кандидаты на пост главы Белого дома, станет необходимость простоять полтора часа. Для бывшего госсекретаря это может оказаться более трудной задачей, чем для её соперника-республиканца. Трампу же, возможно, придется выдерживать серию риторических ударов более опытной в дебатах Хиллари Клинтон.

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При этом стоит отметить, что каждый из претендентов терпеть не может своего соперника, и эта враждебность только подогревает интерес публики. Зрители оторвутся от проходящего в тот же день футбольного матча не для того, чтобы стать свидетелями дружеской беседы. Нет, считает автор, они ожидают, что на политической арене «прольется кровь».

Поэтому неудивительно, что до начала дебатов большое число экспертов и наблюдателей высказало целый ряд рекомендаций претендентам на пост главы Белого дома. Львиная доля советов экспертов досталась республиканцу Дональду Трампу, для которого, по их словам, первые дебаты станут решающим моментом во всей его предвыборной кампании. Если он не добьется успеха в споре с Клинтон, он, по сути, может выходить из гонки.

С другой стороны, многие отмечают, что планка для республиканца установлена довольно низко, несмотря на то, что он идет на равных с одним из самых опытных противников. На сегодняшний день, обращает внимание автор, Трамп научился уверенного говорить перед различной аудиторией, чаще всего перед большим собранием сторонников. Однако дебаты — это не митинг поддержки.

На них не будет ни телесуфлеров, ни толпы сторонников, поскольку организаторы обратились к зрителям в студии с просьбой не выражать поддержку или осуждение тому или иному кандидату. Основной преградой на пути к успеху для Трампа эксперты называют необходимость выглядеть «по-президентски».

Изменился и характер дебатов. Если прежде Трампу предстояло сталкиваться с несколькими соперниками-однопартийцами, то теперь он окажется под еще более пристальным вниманием, а его противник применит все имеющиеся в распоряжении инструменты для его политического уничтожения. Эксперты больше всего опасаются, что она попытается вывести Трампа из себя. В связи с этим ветераны-политики советуют кандидату-республиканцу сохранять спокойствие и не отходить от темы.

Для бывшей первой леди ситуация не столь остра. Она уже имеет опыт проведения дебатов, однако, судя по опыту риторического противостояния со своим соперником за выдвижение Берни Сандерсом, Клинтон также не застрахована от потери спокойствия. Если в борьбе с сенатором от штата Вермонт Клинтон понимала, что она является неоспоримым лидером гонки за выдвижение кандидатом от Демократической партии США, и поэтому тогда результаты дебатов не играли особой роли, то сейчас это не так.

Таким образом, исход данного противостояния может свестись к двум критически важным вопросам: компетентности и сдержанности. Задача Клинтон состоит в том, чтобы продемонстрировать гражданам США, что Трампу не хватает и того, и другого. Очень многое было сказано о том, что она попытается заставить своего оппонента показать свой известный темперамент.

В попытке добиться этого она может пройтись по прошлому Трампа — затронуть как личные, так и профессиональные вопросы. Трамп может посчитать, что нужно ответить Клинтон той же монетой. Поэтому, фигурально выражаясь, сцена дебатов может оказаться покрыта грязью о фондах, соглашениях, долгах и банкротствах, не говоря уже о браках Трампа и том, как Клинтон справлялась с похождениями своего мужа Билла.

Многие задаются вопросом, достаточно ли Хиллари подкована, чтобы вывести своими оскорблениями Трампа из себя. Он резок и не всегда рассудителен, однако он, без сомнения, неглуп. В свою очередь, бывшей первой леди лучше поработать над своими собственными выступлениями.

И, несмотря на всю её браваду, выражающуюся в том, что она неоднократно заявляла о готовности схлестнуться с Трампом в рамках дебатов, Клинтон может повторить судьбу Джо Байдена. Тот в ходе президентских выборов 2008 года так же активно добивался встречи с кандидатом-республиканцем Сарой Пэйлин. После дебатов критики объявили о ничьей, что, по сути, стало победой для Пэйлин. Без сомнения, расширив рамки приличного, эти дебаты войдут в память поколений в США, считает автор.