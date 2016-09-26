Великобритания должна поддержать США в создании международной правовой рамки для экспорта и использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако, прежде всего, Лондону необходимо решить проблему собственного применения БПЛА, пишет Абигэил Уотсон в статье для War is Boring.

Marion Doss Беспилотники

Автор отмечает, что недавно появилась информация, согласно которой, США начали переговоры с экспортерами и импортерами оснащенных вооружением беспилотных летательных аппаратов о правилах, по которым будет осуществляться их экспорт и применения. Вашингтон призывает своих союзников взять на себя обязательства, среди которых соблюдение международного права и прав человека, приверженность существующих законов о контроле за вооружением, «соответственная транспарентность», ответственное использование таких систем и проверка соблюдения прав человека в тех странах, которым планируется продажа беспилотников.

Автор указывает на то, что применение самими США беспилотников стало причиной яростной критики в адрес Вашингтона. Так, Белому дому пришлось расширить определение ключевых принципов международного права для оправдания политики целенаправленных ликвидаций боевиков-исламистов «где бы они ни находились». Из-за этого Вашингтон столкнулся с рядом проблем, в том числе заявлениями о том, что Белый дом не соблюдает суверенитет ряда стран, а его действия привели к большому числу жертв среди мирного населения, а также вызвали сомнения относительно эффективности применения БПЛА.

В свете международной и внутренней критики США стремится укрепить легитимность проведения этих операций. По словам автора, транспарентность и контроль за ударами повысились, а весной 2015 года США разработали собственные правила экспорта БПЛА — и призывают других пойти на те же шаги.

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Несмотря на особые отношения, существующие между Лондоном и Вашингтоном, Соединенное Королевство, скорее всего, будут не готово или не способно пойти на то, чтобы взять на себя эти обязательства. Страна в прошлом избегала любых попыток создать международно признанную правовую базу в области применения беспилотников, тогда как осуществленный страной удар в 2015 году по гражданину Великобритании Рейаду Хану, вступившему в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продемонстрировала то, что можно назвать нехваткой «соответствующей транспарентности» в проведении беспилотных операций страны.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что в общественном контроле нет необходимости, поскольку расследованием занимается специальный Комитет по разведке и безопасности (КРБ). Однако глава КРБ признал, что на данный момент ему не предоставлено достаточной информации для «проведения тщательной работы».

Более поздними примерами закрытости информации об использовании Великобританией БПЛА стало то, что Лондон отказался придавать гласности число беспилотников, находящихся в данный момент в Сирии и Ираке, хотя Лондон и опубликовал численность истребителей «Тайфун» и «Торнадо», развернутых в этих странах.

Соединенное Королевство также отказывается разглашать сведения о применении беспилотников за пределами этих территорий, оправдывая это тем, что огласка может нанести вред операциям, снизить их эффективность, а также поставить их под удар.

Многие также высказывали критику того, как Соединенное Королевство сообщает о жертвах среди мирного населения — особенно утверждение о том, что от нанесения ударов беспилотниками не погибло ни одного гражданского лица.

Тем не менее, подчеркивает автор, по тому немногому, что известно о применении Лондоном БПЛА, можно сделать вывод, что Соединенное Королевство, возможно, нарушает международное право. Так, в Йемене вмешательство Соединенного Королевства, вооруженные силы которого предоставляют подготовку и данные разведки коалиции государств Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, стало причиной критики из-за высокой смертности среди мирных жителей и несоблюдения международных норм защиты прав человека.

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17 сентября беспилотные аппараты ВВС Соединенного Королевства участвовали в ударе коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вооруженным силам Дамаска, из-за чего было убито 62 военнослужащих армии Сирии.

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Автор обращает внимание на то, что Великобритания, может, и не испытывает стремления присоединиться к правовой рамке США, однако не пойдя на этот шаг, Лондон может упустить свою возможность. Так, беспилотными технологиями обладает на сегодняшний день 90 стран, приблизительно 20 из которых располагают или разрабатывают оснащенные вооружением БПЛА.

В этот список входит и ряд стран, интересы которых могут не соответствовать интересам Запада, например Китай и Иран. Распространение данной технологии лишает США преимущества в этой области, а также возможности контролировать то, кто этими системами обладает или как ими пользуются.

Поэтому, считает автор, для США и их союзников наилучшим будет вариант, при котором другие страны, получившие такие системы, должны будут придерживаться определенных стандартов, а добиться этого можно исключительно посредством создания международного правовой базы.

Правительство Великобритании должно воспользоваться возможностью и также поспособствовать созданию международных стандартов. Вашингтон, наконец, продвигает создание системы, при которой БПЛА будут поставляться только в те страны, в которых они будут использоваться ответственно с соблюдением гуманитарного права.

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Пришло время призвать страны применять более жесткие правила использования БПЛА до того, как они стали достоянием еще большего числа стран. Лондон должен стремиться заключить соглашение, в котором определяется правовой статус применения беспилотников, а также высказан призыв к более жестким стандартам транспарентности и общественного контроля их применения, при этом Соединенное Королевство должно принять все меры для повышения своих собственных стандартов.