Президент США Барак Обама так и не смог использовать находящиеся в его распоряжении инструменты для того, чтобы добиться значительного прогресса в борьбе с использованием детей в качестве солдат, несмотря на закон, требующий от главы государства ввести санкции против стран, где это практикуется. Такого мнения придерживается ряд правозащитных организаций, пишет Джош Роджин в статье для Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

На этой неделе администрация США объявит в последний раз список исключений из Закона о защите детей-солдат (Child Soldiers Protection Act), принятого в 2008 году. В соответствии с этим законом, США не могут предоставлять военную помощь какому-либо правительству, если оно систематически использует детей в своих вооруженных конфликтах. По словам официальных лиц, Обама либо полностью, либо частично отменит санкции против каждой страны — получателя военной поддержки США.

Такой политики президент США придерживается с 2010 года, когда он впервые по закону должен был ввести санкции против стран-нарушителей. Однако, как отметили в некоммерческой организации Stimson Center, с момента вступления закона в силу администрация Обамы предоставила военную помощь, в том числе оружие, на более $1,2 млрд странам, которые используют детей в своих вооруженных силах. А действие закона привело лишь к сокращению объема такой помощи на $61 млн.

«Это последний шанс для Обамы сделать все правильно», — заявил Джо Бекер, директор отдела защиты прав детей в организации Human Rights Watch.

По словам автора, обратившегося по этому поводу в администрацию президента, официальные лица подчеркнули, что на данный момент окончательного решения принято не было. Однако, как ожидается, Обама полностью или частично отменит санкции для Мьянмы, Демократической Республики Конго, Ирака, Нигерии, Сомали и Южного Судана, оправдывая это «национальными интересами».

По данным правозащитных организаций, Южный Судан является наиболее вопиющим примером того, как правительство, которое вскоре получит $30 млн военной помощи от США для проведения миротворческих операций, значительно расширило масштабы вербовки детей-солдат на фоне обострения кризиса в стране.

Данный шаг администрации Обамы связан с необходимостью продолжать миротворческие операции, а также для сохранения рычага влияния на правительство, которое США поддерживали на протяжении долгого времени.

Афганистан, в котором за последний год детей стали использовать в качестве бойцов, даже не попал в список стран, подлежащих введению санкций. В юридическом отделе Государственного департамента США пошли на беспрецедентный и крайне спорный шаг, объявив, что, поскольку нарушения происходят по большей части в Национальной полиции страны, а не в армии, такая незаконная практика не подпадает под требования закона.

«Они пошли на бюрократическое ухищрение и заявили, что группировки, которые используют детей в Афганистане, не пользуются поддержкой правительства», — отметила сотрудница Stimson Center Рейчел Стол.

В свою очередь, сторонники администрации указывают на то, что ее действия привели к определенному успеху в принуждении стран-нарушителей пойти на демобилизацию несовершеннолетних бойцов. Так, положительные результаты видны в Чаде и Конго, где число детей-солдат значительно сократилось.

Также официальные лица указывают, что нужно понимать характер военной помощи, предоставляемой таким странам. В частности, санкции часто приостанавливают, чтобы предоставить стране подготовку военнослужащих, поскольку такая поддержка может поспособствовать увеличению профессионализма вооруженных сил и созданию конструктивных отношений с США.

Такая помощь также рассматривается администрацией в качестве «приманки». В частности, Мьянма на данный момент не получает никакой военной помощи, однако будет исключена из списка на следующий год в знак того, что США не исключили возможность предоставить ей такую поддержку. Однако даже сторонники частичной приостановки санкций отмечают, что администрация США зашла слишком далеко.

Таким образом, когда администрация Обама в последний раз объявит об исключениях из санкционного списка стран, использующих детей в качестве солдат в вооруженных конфликтах, он закрепит за собой позорное наследие, поскольку в недальновидной попытке добиться национальных интересов США он упустил возможность в значительной мере помочь жертвам вопиющей практики.