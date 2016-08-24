В Краснодаре не снижается напряженность, связанная с дефицитом школ в кубанской столице. Быстро растущее население, активное строительство новых микрорайонов, но без полноценной социальной инфраструктуры — школ, больниц, поликлиник и детских спортивных учреждений, привели к настоящей социальной катастрофе. С криком о помощи в решении проблемы «резиновых» школ в столице Кубани краснодарцы намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, министру образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Татьяне Синюгиной и главе российского Минобра Ольге Васильевой. В настоящее время активисты продолжают сбор подписей под соответствующей петицией, размещенной на популярной платформе для гражданских инициатив в сети интернет, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По словам авторов обращения, сегодня тысячи семей в кубанской столице возят своих детей в школы, расположенные далеко от дома, так как ближайшие общеобразовательные учреждения переполнены настолько, что их стали называть «резиновыми».

«Вся нагрузка приходится на учреждения, построенные ещё в советскую эпоху, и физически не рассчитанные на такое количество учащихся. В таких условиях, ни о каком нормальном образовании детей не может быть и речи. Ситуация в школах катастрофическая, и надо предпринимать срочные меры по её разрешению», — говорится в петиции.

Администрации города и края уже много лет обещают решить наболевшую проблему, но ситуация только ухудшается, отмечают активисты. Принимаемые чиновниками меры подписанты называют полумерами: вместо строительства новых школ создаются быстровозводимые пристройки, школы переуплотняют.

«Все меры, предпринимаемые властью по большей части носят лишь временный характер и не рассчитаны на решение проблемы в целом», — отмечают авторы обращения.

Читайте также: Школам Кубани не хватает 1,6 тыс. учителей

Каждый четвертый кубанский школьник учится во вторую смену

Наиболее остро проблема стоит в микрорайонах «Московский», «Восточно-Кругликовский», «Панорама», «Молодежный», «Солнечный», «Почтовый», «Петра Метальникова». Проживающие в них горожане уже не раз составляли петиции, писали коллективные письма и обращения во множество инстанций муниципального, краевого и федерального уровней. Активисты города лично встречались с главами края и Краснодара, но видимо их воли и ресурсов недостаточно для разрешения существующих проблем.

Добавим, что по району ЖК Московский ситуация уже переходит в оптимистическую стадию. На последней встрече активистов с вице-губернатором Юрием Гриценко, которая состоялась по инициативе чиновника в середине сентября, заместитель главы региона сообщил о решении, принятом по строительству здесь школы на 2.5 тыс. мест, возвести которую обещали еще к 2015 году. Губернатор Вениамин Кондратьев и администрация края в целом окончательно определились, что предпочтительным вариантом строительства является первоначальный проект школы со спортивным блоком и бассейном. Как проинформировал собравшихся Гриценко, сметная стоимость за «счет перерасчета проекта» была уменьшена с ранее предполагаемых 2,3 млрд рублей до вполне вменяемой суммы в 1,66 млрд рублей.

Власти уже провели встрече с основным предполагаемым инвестором владельцем холдинга ВКБ Виктором Будариным. Ему была передана вся техническая документация по школе для детального изучения. Ответ о согласии или отказе взяться за реализацию проекта, потенциальный инвестор должен дать до сегодняшнего дня. Если согласие будет получено, то стройку могут начать уже в ближайшее время. При этом вице-губернатор заверил, что все согласования и прочие технические нюансы готовы — проект школы на 2,5 тыс. мест уже прошел все согласования. Осталась лишь задолженность перед проектным бюро в размере 11 млн рублей, которую в ближайшее время, до начала стройки, власти обещают погасить.

В случае отказа инвестора, чиновники перейдут к плану «Б», который рассматривается как крайне негативный сценарий развития строительства школы. Сроки начала строительства в этом случае сместятся на неопределенное время.

Также по теме: Два года власти тянули со строительством школы в кубанском посёлке

В Краснодаре решается судьба детской парусной школы

Перспективы получить новые школы у других микрорайонов есть, но пока смутные. Вице-губернатор заявил, что в будущем году ожидается многократное увеличение федерального финансирования на строительство школ и по неподтвержденным сведениям эта сумма будет примерно 120−180 млрд рублей на всю Россию. Напомним, что в этом году Москва выделила всего 25 млрд рублей, из которых Краснодарскому краю досталось только 240 млн рублей. Юрий Гриценко при этом добавил, что в будущем году Кубань будет в приоритете на федеральное финансирование.

Так же разговор коснулся школы в ЖК Губернский, где уже был заложен камень в основание новой школы. Ее решил возвести застройщик «ЮгСтройИнвест» для повышения инвестиционной стоимости проекта. При этом вопрос о возможном выкупе школы у застройщика пока ещё на стадии переговоров. Также в середине сентября застройщик «ВКБ-новостройки» получил разрешение на строительство школы на 1550 мест в ЖК Восточно-Кругликовский. Строительство будет осуществляться за собственные средства застройщика с последующим выкупом. Начало строительства ожидается в ближайшее время.

Активисты намерены и дальше освещать проблему «резиновых» школ. Автор петиции также собирают информацию о том, как и почему такое случилось, и если получится, о том кто виноват, и как это все исправить. Планируется ряд репортажей на «болезненные» темы на центральном телевидении.

Также для того, что бы «в цивилизованном порядке, в организованной форме представлять интересы граждан в различных инстанциях, форумах, СМИ, администрациях различного уровня» активисты пришли к решению о необходимости создания некоммерческой организации — НКО Городские Активисты «ГорА Краснодар». Концепт будущей организации уже готовится, формируются цели и задачи.

А пока горожане просят президента РФ Владимира Путина «принять прямое участие в решении наших проблем, принять нашу инициативную группу на личный приём и взять на контроль ситуацию со школами в городах с плотной застройкой, в том числе в Краснодаре».

На сегодня под обращением свои подписи уже поставили свыше 12,9 тыс. человек (более 600 человек присоединились к проекту только за последние два дня).

Напомним, в 2016 году в первые классы школ Краснодарского края году пошли порядка 70 тысяч ребят. Общее количество детей, севших 1 сентября за парты в кубанских школах, составляет 600 тысяч человек. Только в Краснодаре впервые в школу пошли более 15 тысяч первоклассников. Своеобразный антирекорд установила школа № 71 Краснодара, которая вынуждена вмещать в себя школьников пяти жилых районов. Здесь набрали 20 первых классов — более 600 учеников. В школе есть четыре корпуса, также в распоряжении учебного заведения арендованное офисное здание, приспособленное под школу. В одну смену там смогут обучаться 270 человек. Годом ранее в СОШ № 71 было сформировано 17 классов.

Добавим, что на сегодняшний день в Краснодаре работают 89 школ, в которых трудятся более 5 тысяч учителей. Общее количество учащихся — почти 115 тысяч человек. Всего на подготовку школ кубанской столицы к новому учебному году из бюджетов всех уровней было выделено около 166 миллионов рублей.