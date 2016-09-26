Ушедший воскресный день 25 сентября не был выходным для израильского премьера Нетаньяху, завершающего визит в Нью-Йорк. Оба американских кандидата устроили пышные приемы гостю из Иерусалима. Каждое слово, обращенное публично к Нетаньяху, было направлено и к еврейским избирателям. В эти дни, когда опросы показывают почти равные шансы у обоих кандидатов добраться до президентского кресла, еврейские голоса становятся особо весомыми. Также надо учесть сложную американскую систему подсчета голосов, где штаты Нью-Йорк и Калифорния, в которых процент сынов Израиля значителен, имеют не только добавочную символическую значимость, но и практическую.

Иван Шилов ИА REGNUM У Стены Плача

Если Хиллари Клинтон могла довольствоваться корректной и незлобивой встречей с откровенно нелюбимым ею израильским премьером, то Трампу было чрезвычайно важно продемонстрировать свою приверженность полувековой дружбе США с Израилем. Он твердо намерен положить конец попыткам своих предшественников в Белом доме навязать решение арабо-израильского конфликта путем создания «двух государств», Израиля и Палестины. Это может избавить Вашингтон от новых неудач и разочарований, ибо все предыдущие попытки двигаться в данном направлении заканчивались кровью на улицах Израиля. Трамп беседовал с Нетаньяху с глазу на глаз полтора часа. Оба лидера вышли к корреспондентам с выражением ликования на лице.Напомним, что еще в июле газета The Washington Post сообщила о том, как бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани встретился в Иерусалиме с Нетаньяху и другими министрами его правительства и открыто заявил, что правительство Израиля очень опасается победы Хиллари Клинтон. Эти настроения отражают в целом общественное мнение Израиля, склоняющееся к Дональду Трампу. Мало кто на Святой земле сомневается в том, что Трамп будет оптимальным кандидатом. Его экстравагантные манеры подвергаются критике и в Израиле, но мало кто ставит под вопрос его благосклонность.

И тут мы подходим к проблеме еврейского мира, которая выплескивается наружу в ходе этих американских выборов. Согласно социальным опросам, более семидесяти процентов евреев США намерены голосовать за Хиллари Клинтон. Трамп пытается отвоевать у нее несколько процентов еврейских голосов, но общую картину ему едва ли удастся изменить. Получается, что интересы Израиля в данном случае расходятся с привычными для евреев США предпочтениями. Да, дела прошлых лет, когда все меньшинства голосовали за демократов, но они вошли в привычку. И выходит, что мы становимся свидетелями конфликта интересов между Иерусалимом и влиятельной американской еврейской общиной. Либеральные наклонности и предпочтение демократов стали там аксиоматичными, исключая религиозных евреев, составляющих ныне 12−15%. Интересно, что русскоязычные американские евреи тоже симпатизируют больше Трампу.

Речь не идет о фронте отчуждения и словесной брани между израильтянами и их американскими собратьями. Такой же конфликт наблюдался, когда на выборы шел несомненный друг Израиля Рональд Рейган. Ему тоже не удалось получить и половины голосов американских евреев. Тем не менее можно говорить о глубинных различиях израильских устремлений и устоявшихся чаяний ассимилированной и либеральной части евреев диаспоры в целом.Все это происходит в те дни, когда в рядах Демократической партии антиизраильские настроения, подкрепленные пагубными для Израиля идеями «двух государств», стали превалирующими. Берни Сандерс прибавил задора самым радикальным антиизраильским силам внутри партии, оказывая им открытую поддержку. Другим важным фактором, способствующим скептическому отношению к Израилю в среде демократов, является растущее влияние негритянских и мусульманских групп. Странно, но в ходе многих беспорядков, учиненных за последний год черными, слышались антиизраильские лозунги, хотя причины беспорядков были очень далеки от арабо-изральского конфликта.

Израильские стратеги наблюдают за растущим накалом страстей в межрасовых отношениях в США и готовятся к массовому исходу американских евреев в Израиль. Сами американские евреи склонны полагать, что нынешнее бурление успокоится после выборов. Так или иначе, в этом давнишнем споре между Иерусалимом и Нью-Йорком победил уже Иерусалим: более половины евреев мира уже проживает в Израиле.