Два главных, по их собственным оценкам и по мнению многочисленных экспертов, претендента на победу на парламентских выборах 8 октября 2016 года в Грузии стремятся продемонстрировать друг другу многочисленность своих сторонников. С этой целью они собирают предвыборные акции, которые должны увенчать их избирательную кампанию. Судя по публичным заявлениям и оценкам, обе политические силы руководствуются одним принципом: «чем больше народу они соберут на акции, тем убедительнее продемонстрируют всем свои шансы на победу».

Грузия

Первой такую масштабную акцию еще в середине сентября проанонсировала «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая в ходе предвыборной кампании в 2012 году именно таким путем показала всей стране и всему заинтересованному миру число своих сторонников. Самая масштабная заключительная акция тогда прошла за два дня до выборов на площади Свободы и проспекте Руставели в Тбилиси. И хотя тогдашние власти и контролируемые ими СМИ пытались поставить под сомнение истинное число присутствовавших на акции, повлиять на исход выборов эти сомнения не смогли.

Памятуя о прошлом успехе, «Грузинская мечта», которая до сих пор в целом мирно проводила встречи с избирателями, назначила заключительную акцию на 5 октября, и объявила, что ожидает на эту встречу своих сторонников со всех регионов страны. Местом проведения акции были названы проспект Руставели и площадь Свободы.

Грузинские политологи отнеслись к таким намерениям ныне правящей партии с некоторой долей скептицизма, пояснив, что сегодня настрой народа уже не тот, и предположили, что такой критической массы, которая пришла на акцию «Грузинской мечты» в 2012 году, 5 октября эта партия уже собрать не сможет. Эксперты ожидают на эту акцию около 40−50 тысяч человек, в основном работников госучреждений и граждан, трудоустроенных на период избирательной кампании «Грузинской мечты», и фактически, по оценке грузинского эксперта Гии Хухашвили, это будет встреча правящей партии со своим партактивом.

А политолог Сосо Цискаришвили сравнил действия нынешних властей с тактикой предшественников и отметил, что демонстрация народу числа своих сторонников была и остается излюбленным методом «Единого национального движения». То, что ЕНД от этого метода не отказалось, лидеры партии уже подтвердили и анонсировали проведение масштабной акции на проспекте Руставели и площади Свободы в Тбилиси на 2 октября.

Более того, объявляя планы по проведению такой акции, один из лидеров ЕНД Ника Мелия сообщил, что такую же акцию по их примеру и в противовес им планирует и правящая партия «Грузинская мечта», которая уже назначила акцию на 2 октября.

Неизвестно, из каких каналов узнали в ЕНД об изменении планов «Грузинской мечты», возможно, это очередной предвыборный «трюк» с целью развенчания политических оппонентов. Тем более, что планы «Грузинской мечты» были преподнесены как ответный шаг на намерения ЕНД и попытка помешать «главной оппозиционной силе» страны показать народу «истинное число своих сторонников».

Сделать это обе партии пытаются в ходе всей своей предвыборной кампании. Для ЕНД такой многочисленной акцией оказалась состоявшаяся 25 сентября в Батуми встреча с избирателями и сторонниками, на которой к собравшимся в центральном парке города гражданам вместе с другими лидерами ЕНД обратилась супруга экс-президента Михаила Саакашвили Сандра Руловс и пообещала, что ее муж «скоро и неотвратимо» вернется в Грузию: «Приезд Миши неотвратим. Миша ничего не боится, кроме того, чтобы в Грузии не случилось ничего плохого. Мы — та мирная сила, которая желает Грузии лучшего будущего. А сегодняшее правительство ведет страну назад. Проснитесь, народ. Вы-то уже проснулись, но среди тех, кто нас смотрит, многие в этом не уверены».

Она отметила, что на встречу в Батуми пришло очень много народу, и выразила надежду, что завтра в Зугдиди на встречу с ними придет еще больше избирателей. Руловс признала, что нынешнее правительство было выбрано в 2012 году демократическим путем, но подчеркнула, что оно не справилось со своими обязанностями. «Сейчас от народа зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Мы команда профессионалов, которые могут исполнять обещания», — подчеркнула жена экс-президента, которая баллотируется в парламент от ЕНД по Зугдидскому избирательному округу.

Уже традиционно подключился к избирательной кампании своей партии и Михаил Саакашвили, который на этот раз обратился к собравшимся в Батуми по телефону. Он пообещал остановить правление «Грузинской мечты» и оставить в прошлом как предыдущие четыре года, так и связанный с ними «мрачный кошмар». «Как сегодня в Батуми изменилась дождливая погода, так остановится несчастье последних четырех лет и все останется позади, как мрачный кошмар», — заверил соратников и сторонников Саакашвили.

По его мнению, Бидзина Иванишвили, который в преддверии выборов подключился к избирательной кампании и в поддержку основанной им партии проводит отдельные встречи со СМИ и целевыми группами населения, прибегает к последним уловкам, которые, как считает экс-президент, ничего ему не дадут.

«Вы видите, в каком он (Иванишвили) трудном положении, в этом уголке богатой культуры он говорит тысячи разных глупостей, пытается запугать народ. Хочу вам сказать, что никого на этот раз он не оболванит, ни перед кем, тем более перед Грузией встать на пути не сможет. если Иванишвили встанет на пути у Грузии, это будет то же самое, что встать перед мчащимся поездом: поезд все равно проедет, а Иванишвили останется на рельсах», — заявил Саакашвили.

В «Грузинской мечте» на выпады Саакашвили и его соратников не отвечают, лишь отделываются общими замечаниями и выражают уверенность в собственной победе. Не откликнулись они пока и на информацию Ники Мелия о том, что запланированную на 5 октября заключительную предвыборную акцию в пику ЕНД перенесли на 2 октября.

До парламентских выборов в Грузии осталось меньше 2 недель.