



smolbattle.ru Каска гитлеровца

После того, когда месяц назад президента Эстонской республики не удалось избрать в Рийгикогу (парламент), в минувшую субботу 24 сентября к полной неожиданности экспертов, политиков, журналистов, общественности с треском провалились и выборы в Коллегии выборщиков. Недоумение и растерянность охватила политический бомонд и верноподданные СМИ.

В Коллегии выборщиков в голосовании участвуют помимо парламентариев представители всех местных самоуправлений. Поскольку и тут получился облом, то теперь по Закону главу государства снова будет избирать парламент. Но многие боятся, что снова все кончится ничем. Уникальная ситуация! Так «легли карты» политических сил и их интересов в современной Эстонии, давно попавшая под внешнее управление заокеанских «союзников».

Каких только объяснений скандала не изложили эксперты и политики! Те самые, которые с апломбом выдавали прогнозы и уже называли имя нового президента. Промахнулся даже гуру эстонской политики — лидер крупнейшей оппозиционной Центристской партии Эдгар Сависаар, который был уверен, что на этот раз президент страны непременно будет избран.

Активность лузера

С самого начала (в парламенте) выборы превратились в дурацкое шоу с интригами, подставами, разочарованиями, сюрпризами. Немало было тех, кто осуждал всю эту незатейливую политическую кухню, не понимая пружины происходившего действа.

За ним — молодая (ей всего три года) и агрессивная, самая малочисленная в парламенте (7 мест из 101) политическая сила — Эстонская консервативная народная партия (EKRE). Ее председатель — националист с большим политическим опытом, идейный русофоб Март Хельме. Когда хитроумными закулисными играми парламентская фракция его партии заключала за кулисами соглашения с самыми разными политическими силами, в том числе с заклятыми врагами — центристами и социал-демократами, все думали, что это — буффонада тщеславных политиков, заведомых лузеров на президентских выборах. Тем более на первом этапе эта партия своего кандидата даже не выдвинула. Но она заранее громко заявила, что выставит своего кандидата на втором этапе, если судьбу выборов придется решать Коллегии выборщиков (101 парламентарий плюс 234 представителя самоуправлений, всего — 335 выборщиков). Чтобы так и произошло, партия Марта Хельме специально путала карты в августе, когда президента должен был избрать парламент. Логика проста: EKRE не могла рассчитывать в парламенте на поддержку своего кандидата в президенты. Другое дело — Коллегия выборщиков: там могли возникнуть виды на поддержку депутатов местных самоуправлений всей страны, разумеется, после серьезной разъяснительной работы.

Но и в Коллегии выборщиков победа партии EKRE Марта Хельме никак не светила. И все решили, что ее суетливая активность говорит о желании попиариться, тем более что не за горами и муниципальные выборы. Вот как объяснил расклад сил сам лидер партии агентству BNS: «Завершившаяся кампания позволила нам за полгода встретиться с тысячами человек, в том числе лидерами местных самоуправлений, и на дебатах познакомить с позициями нашей партии весь народ Эстонии. Для нас политика — это не спринт, а марафон. Мы мыслим масштабно и готовимся к большим испытаниям, которые предстоят в последующие годы. Наша цель — дом Стенбока (резиденция правительства — прим.ред.)».

Финита ля комедия!

Партию-карлик явно недооценили. Но именно участие в выборах на втором этапе этой ультранационалистической партии позволило ей спутать все карты политических грандов. Наряду с Мартом Хельме кандидатами были экс-министр иностранных дел Марина Кальюранд, экс-канцлер права, адвокат Аллар Йыкс, экс-министр образования Майлис Репс и бывший премьер-министр, бывший крупный чиновник Еврокомиссии Сийм Каллас. Фаворитом политическое закулисье назначило Марину Кальюранд, поддержка которой населением страны «вдруг» стала даже чуть больше, чем у всех остальных вместе взятых. Этому содействовала неприкрытая поддержка ее кандидатуры проамериканским Президентом ЭР Тоомасом Хендриком Ильвесом и почти всеми ведущими СМИ, которые давно стали «придворными».

Коллегия выборщиков отдала в первом «раунде» Хельме всего 16 голосов. Уже все потешались над ним, так как остальные четверо набрали каждый около 80 голосов. Лучший результат показали Йыкс и Каллас. Если отбросить идеологические предпочтения, то профессионально оба — достойные кандидаты. Они и прошли во второй тур. Из 335 выборщиков для победы надо было набрать более половины голосов — 168. Но они получили поддержку соответственно 134 и 138. Финита ля комедия! Выборы были сорваны — 60(!) бюллетеней оказались незаполненными. То, что за этим стоит партия Марта Хельме, он даже не очень и скрывал. Остается лишь догадываться, на каких противоречиях, симпатиях — антипатиях сыграли ультра-националисты, чтобы уговорить еще кого-то присоединиться к ним и сорвать выборы президента Эстонии. Или кто еще простимулировал их стать собаками на сене?

Перед вторым туром выборов уже в Коллегии выборщиков заместитель председателя EKRE Мартин Хельме (сын председателя партии Марта Хельме) расхвастался перед корреспондентом агентства BNS: «В связи с первым туром у нас было две большие цели. Во-первых, чтобы Март прошел во второй тур — этого не случилось, во вторых, чтобы была ликвидирована опасность со стороны Кальюранд — этого мы добились. Мы этим очень довольны… (обэстонившаяся Марина Кальюранд почему-то считает себя русской Эстонии — прим.ред.) Теперь мы проведем переговоры со всеми остальными фракциями… Все варианты открыты. Мы можем поддержать Калласа или Йыкса, оставить обоих без поддержки или даже не забирать бюллетени».

Эстония для эстонцев!

В итоге возникла патовая ситуация. Юристы с политиками стали говорить о пересмотре Конституции и Закона о выборах президента Эстонии, кое-кто наконец-то вспомнил о сути и целях партии Марта Хельме. И стал догадываться, что стоит за ее пронырливостью. Ведь даже если главу государства удастся избрать в течение предстоящих двух недель, теперь снова в парламенте, тем более при поддержке ультра-националистов EKRE, у них появится возможность при мизерном представительстве выторговать пост министра. Многие прогнозируют, что избрание нового президента приведет к правительственному кризису. А это еще один шанс партии на пути к политическому Олимпу.

И вот тут самый раз рассказать подробнее, что это за партия, сколь зловеще смотрится ее успешное становление. Во время выборов с участием Коллегии выборщиков в концертном зале «Эстония» к зданию стали подходить молодые крепкие парни. Их было не много, но их появление симптоматично и символично. Это — представители эстонского филиала созданного в Скандинавии национал-радикального движения «Солдаты Одина» для борьбы с беженцами, которых принимает Евросоюз по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Партия EKRE занимает также однозначно отрицательное отношение к приезду беженцев в Эстонию. Причем аргументация имеет откровенно расистский характер.

Что неудивительно: в партию Марта Хельме входит много молодежи, кое-кто из них не стесняется публично симпатизировать Гитлеру и нацизму, находя в осужденной Нюрнбергским трибуналом идеологии много правильного и полезного и в наше время. Они проводят факельные шествия. Их девиз — «За Эстонию для эстонцев!» Вот что сказал руководитель созданной при EKRE молодежной организации «Синее пробуждение» депутат парламента Яак Мадиcон на съезде своей партии порталу rus.Delfi.ee: «Если национализм, эстонское мышление, консервативность — нацизм, то я и есть нацист. Мы за народ Эстонии, государство, культуру, традиции. Это наша основа, наша точка опоры, от которой можем двигаться дальше». Его партия считает, что надо развивать военную промышленность, которая в 1930-е годы спасла людей в нацистской Германии от безработицы, настаивает на восстановлении смертной казни, специальных разрешениях на аборты, лишении эстонского гражданства нелояльных Эстонии лиц, в том числе тех, кто работает в представительствах и фирмах, имеющих отношение к России. Эстонскую партию EKRE поддерживают национал-радикальные, пронацистсткие партии ряда европейских стран.

Руками националистов?

Даже, если принять за чистую монету наивные заявления партии Хельме о том, что она не имеет никакого отношения к нацизму, трудно не вспомнить сходство взглядов EKRE и другой партии, пришедшей к власти в 30-е годы прошлого века в Германии. Вот почему"удивляет» толерантное отношение властей и общественности страны к этой партии. Впрочем, зачем суетиться, если заокеанский куратор Эстонии посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл после первого тура голосования в Коллегии выборщиков выразил свое восхищение главному редактору русофобского русскоязычного портала rus.Delfi.ee: «Демократия в действии!».

Что дальше? Можно сделать и такой прогноз. Поскольку проиграли все кандидаты, а униженные политической безответственностью выборщиков самые солидные претенденты Каллас и Йыкс заявили, что больше выставлять свои кандидатуры не будут, то у откровенно проамериканского кандидата Марины Кальюранд появился еще один шанс. Она — ставленник нынешнего проамериканского президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, а он — любимец посольства США в Эстонии. И не зря на выборах в Коллегии выборщиков присутствовал американский посол — заморский, официально — гость, неофициально — шеф.

И что было странно — отсутствовал Президент Ильвес. Последнее добавило смелости апеллировать к «теории заговора». И ведь не совсем безосновательно можно предположить, что руками EKRE (да при закулисном поощрении) и была создана ситуация, когда Марину Кальюранд пропихнут-таки в президенты через две недели на повторных в парламенте выборах Президента. Точно так же, как десять лет назад в дуэли с фаворитом — экс-президентом Арнольдом Рюйтелем неожиданно победил уходящий ныне президент — выходец из США зарубежный эстонец Тоомас Хендрик Ильвес.

Таллин, 25 сентября 2016