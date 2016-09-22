Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес обвинила США в «экспорте насилия». И в насаждении капиталистической модели экономики, которая не дает развиваться другим народам мира, сообщает Noticias 24. Эти заявления были сделаны Делси Родригес в ходе ее выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

U.S. Department of State Делси Родригес и Джон Керри. Июнь 2016

При этом, Делси Родригес не упомянула о довольно тесном экономическом сотрудничестве США и Венесуэлы. В частности, о том, что половина венесуэльской нефти продается именно в США. 15 процентов нефти, которая поступает в Соединенные Штаты со всего мира, — тоже из Венесуэлы. Кроме этого, США не только закупают нефть в Венесуэле, но и поставляют туда легкую нефть. Поскольку венесуэльская нефть — тяжелая. Как сообщало Reuters, в феврале 2016 года Венесуэла приобрела партию легкой нефти у США впервые после отмены эмбарго. Эти закупки продолжаются и сейчас.

«США, несмотря на постоянное «бодание», всегда выплачивают Венесуэле в срок деньги за нефть. По меньшей мере два раза были авансовые выплаты, когда Николас Мадуро об этом просил. Кроме этого, именно в период «боливарианского социализма» доллар США, несмотря на официальные запреты и ограничения, стал единственной валютой, без которой не обходятся в реальности ни одни расчеты», заявил ИА REGNUM эксперт по региону Хорхе Сен-Жюст.

Очевидно, что в условиях беспрецедентного внутриполитического кризиса, экономического коллапса в Венесуэле ее руководству политически выгодно представить США единственным виновником проблем. Понятно и то, что решение Центризбиркома Венесуэлы перенести референдум по импичменту на февраль 2017 года, предполагающее сохранение у власти социалистов при любом итоге, может привести к массовым беспорядкам в Венесуэле. Напомним, что подавляющее большинство населения страны поддерживает проведение референдума и уверено, что Николас Мадуро должен уйти в отставку. Называя США «экспортером насилия», официальный Каракас превентивно обвиняет своего большого северного соседа в возможных беспорядках и акциях насилия на территории Венесуэлы.

Делси Родригес привела в выступлении конкретные факты эскалации насилия в мире, к которым Вашингтон имеет прямое отношение. И отрицать это нельзя. Но в ситуации в Венесуэле, прежде всего, виновато ее руководство. И чем быстрее они это признают и предпримут шаги для диалога с населением, тем больше шансов разрешить конфликт в стране мирным путем. Важно и то, что в ходе встреч Делси Родригес с лидерами государств на полях Генассамблеи ООН Венесуэлу призывали наладить этот диалог. Причем, не только с населением, но и с оппозицией.