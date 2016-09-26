



Куба

Кубинская осень — безусловно, хит нынешнего политического сезона.

Уходящая на покой администрация Барака Обамы, шумно объявив о нормализации отношений с Гаваной, свою задачу, похоже, сочла выполненной, оставив в некотором недоумении американский бизнес. Не было сделано ни одного практического шага — экономическая блокада не снята, эмбарго по-прежнему действует, серьезные американские инвестиции на Кубу все еще не легализованы.

Несложно понять логику «хромых уток» — сняв сливки политических выгод, от разрешения давно ставшего символическим конфликта, Джон Керри и Барак Обама деликатно оставляют своим сменщикам крайне непопулярные в среде избирателей латиноамериканского происхождения, где сильны позиции антикастровской эмиграции, реальные решения по сближению с коммунистическими властями Кубы.

Однако то, что хорошо для Обамы — вовсе не обязательно хорошо для Америки. В течение всего лишь одной прошедшей недели свои визиты в Гавану провели президент Ирана, премьер Японии и премьер Китая.

Япония: предложение купить движение неприсоединения

В четверг вечером 22 сентября самолет премьер-министра Японии Синдзо Абэ приземлился в Гаване. Первый в истории визит японского премьера на карибском острове открывает новую главу в двусторонних отношениях, которые были закреплены договором еще в 1929 года.

Визит премьера Абэ — уже третий из взаимных вояжей лидеров Кубы и Японии за полтора года. Первым посетил Кубу в мае прошлого года министр иностранных дел Фумио Кишида, — почти сразу после того, как США и Куба начали взаимное сближение, и союзникам США «стало можно». Совсем недавно, в июне этого года, кубинский вице-президент Мигель Диас Канель был в Токио. Ну, а число поездок бизнесменов из Японии в Гавану просто не поддается подсчетам.

Уже в преддверии визита Абэ, в жанре увертюры, Куба и Япония договорились о реструктуризации долга Гаваны, который составляет около €1,5 млрд. Сделка является частью переговоров Кубы с Парижским клубом и, тем самым, открывает дорогу для куда более масштабных частных японских кредитов и инвестиций.

Кроме того, в рамках своего визита Абэ предоставит Кубе медицинское оборудование на сумму ¥1,27 млрд., сообщают японские издания, и отмечают — хотя это официально подается, как «помощь в целях развития» по линии Японского агентства международного сотрудничества (JICA), первая поставка создает базис последующих заказов на экспорт на Кубу японской медицинской техники.

Японцам известно, что заметную долю своего национального бюджета — более 5% от ВВП — кубинские власти традиционно расходуют на здравоохранение, а государственный характер закупок делает Кубу удобным покупателем.

Вот почему еще в июле крупнейший в Японии многопрофильный концерн «Мицубиши» открыл представительство в особой экономической зоне Мариэль, которая была создана недалеко от Гаваны два года назад. Как отметили в «Мицубиши», кубинский рынок концерну интересен не только сам по себе, но и в силу своего стратегического положения в середине Карибского бассейна, между США и Панамским каналом.

Японские аналитические издания особо отметили довольно неожиданную для наблюдателей встречу Синдзо Абэ с Фиделем Кастро, который, как правило, встречается только с лидерами близких союзников. Президент США Барак Обама посетил Кубу в марте и встретился с Раулем, но не с Фиделем Кастро — отмечается в аналитических отчетах.

Мотив этой встречи стал понятен из текста одной из реплик японского премьера: «Я хотел бы также обменяться мнениями с Кубой, которая обладает большим влиянием среди неприсоединившихся стран, о реформе Совета Безопасности Организации Объединенных Наций…».

Что ж, лоббирование Гаваной среди своих многочисленных давних союзников — разбросанных по Африке и Латинской Америке бывших «государств социалистической ориентации», обладающих в ООН полновесным правом голоса — для Японии постоянного места члена Совбеза ООН, конечно же, стоит масштабных японских инвестиций. Сделка явно выгодная для двух партнеров. Любой ресурс нужно пускать в дело.

Китай: от «торговли с закрытыми глазами» к долгосрочным проектам

Поездка премьера Китая Ли Кэцяня начинается 23 сентября, на следующий день после визита японского премьера.

Визит планируется как часть нынешней поездки премьера на американский континент, в центре которого участие в Генассамблее ООН и визит в Канаду, с которой Пекин связывают особые отношения ( ИА REGNUM рассказывало своим читателям об этом подробно).

В отличие от Японии, для Пекина задача упрощается тем, что уже сегодня Китай — второй по величине торговый партнер Кубы. Если же учитывать, что первую строчку занимает «идеологическая сестра» кубинского руководства Венесуэла, отношения с которой носят скорее политический, чем экономический характер — то можно сказать, что Китай для кубинцев является первым выбором.

Торговый оборот между двумя странами составил в прошлом году почти $1,6 млрд., — резкое увеличение, более чем на половину, по сравнению с 2014 г.

Тем не менее, есть серьезные проблемы в структурной политике взаимной торговли. Так, доля китайских прямых инвестиций сегодня в кубинскую экономику составляет €410 млн., — что в четыре раза ниже даже обычного ежегодного торгового оборота между странами.

Китай поддерживает Кубу в первую очередь за счет кредитов. В феврале были согласованы еще две кредитные линии — они позволяют Кубе приобрести китайские тракторы для уборки риса, а также 240 пассажирских железнодорожных вагонов. Кроме того, грузовой порт второго по величине города Кубы, Сантьяго-де-Куба, в настоящее время расширяется на китайских финансовых ресурсах — предоставлен кредит на $100 млн., и это только первые транши.

Эксперты отмечают важный факт: в отличие от подавляющего большинства стран, в которые приходит Китай с инвестициями, именно Куба выступает в отношениях между странами, как поставщик высоких технологий.

«Биотехнология и фармакологическая отрасли являются важными сферами сотрудничества в связи с высоким научным уровнем кубинских специалистов и продуктов …, таких как вакцины и инновационные лекарства» — отмечает в интервью Синьхуа авторитетный специалист-китаевед Рубен Сардойя, в недавнем прошлом ректор Гаванского университета.

Пекин рассматривает свои отношения с Гаваной как важный, но все же фрагмент куда более масштабной задачи — увеличить свою торговлю со странами Латинской Америки и Карибского бассейна до $500 млрд., и в этой связи ссылки на особую идеологическую близость Пекина и Гаваны, характерные для американских масс-медиа, обе стороны воспринимают, скорее, с иронией.

Иран: мы ближе, чем Каракас

Президент Ирана Хасан Рухани открыл неделю визитов первых лиц в Гавану — его самолет Рауль Кастро встречал в аэропорту имени Хосе Марти еще в ночь на понедельник 19 сентября.

Пожалуй, визит иранского президента — самый прозрачный по экономической мотивации из всех трех, о которых мы говорили в этом исследовании.

Гавана остро нуждается в нефти.

Венесуэла, главный торговый партнер Кубы, сталкивается с серьезным технологическим кризисом своей нефтяной добычи. Проблема в том, что почти вся венесуэльская нефть тяжелая или сверхтяжелая, и при цене за баррель в $40−50 добывать ее становится просто нерентабельно. Поэтому за первые шесть месяцев текущего года поставки нефти на Кубу из Венесуэлы сократились на 40%. С этим и связан энергетический дефицит Кубы.

Иран остро нуждается в рынках для нефти.

В своих публикациях ИА REGNUM рассказывало читателям, что Иран уже третий месяц не может нарастить объемы добычи нефти до «досанкционного» уровня. Здесь есть и технологические проблемы, но важнейшая причина — мировой спрос на нефть удовлетворен с избытком.

Освобождающийся от венесуэльцев нефтяной рынок Кубы стал для Ирана просто подарком.

Похоже, что не только китайцы, но и иранцы заинтересованы в кубинских высоких технологиях. «Иран и Куба должны повысить уровень сотрудничества в области современных технологий, в том числе нано‑ и биотехнологии…» — отметил президент Рухани в ходе состоявшегося заседания Ирано-кубинской объединенной экономической комиссии.

Экономика сделки «нефть в обмен на высокие технологии» иранцам хорошо известна.

Визит президента Хасана Рухани прошел всего через месяц после того, как его министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф начал беспрецедентный по длительности тур по странам Латинской Америки.

В отличие от Пекина, власти Тегерана не обозначают количественных параметров своего латиноамериканского продвижения, но факт нефтяного дефицита на континенте в условиях глобального перепроизводства углеводородов делает регион для Ирана важнейшим приоритетом.

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Не только США, но и Россия должна поторопиться, чтобы успеть занять хорошие позиции в кубинской экономике. Как показывает прошедшая неделя, ставка на «давнюю дружбу» и «историческую близость» осталась в истории.