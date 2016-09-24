Если когда-нибудь вам случалось бегать с удовольствием, то стоит посмотреть фильм, ставший причиной этой рецензии. Но если школьный кросс, длинный спурт за подло отбывающим поездом или утренние пробежки за стройной фигурой — это кромешный ад для вас, то не утруждайте себя, не читайте дальше и не ходите на это кино.

Античный бег

Цитата из к/ф «Бег — это свобода». Реж. Пьер Морас. 2016. Швейцария — Франция — Бельгия Массовый бег

Итак, мы остались вместе с теми, кто испытал хоть раз наслаждение от самого естественного после ходьбы физического движения — бега. И я среди них. Когда-то в юности мне в почтовый ящик приходил журнал «Легкая атлетика», поскольку именно ею я и занималась. С бега все начиналось и им заканчивалось — любая тренировка. Чувство усталости и легкости после часовой пробежки знаю не по книжкам. В книжках же позже нашлись откровения о беге как способе медитации. Проверено на себе — работает: ум усмиряется и временно умолкает под действием длительной беговой практики. Индийский проповедник Ошо писал об этом так: «Если вы можете бегать, никакой другой медитации не нужно — этого достаточно! Любое действие, в котором вы можете быть тотальным, становится медитацией, и бег — это так красиво, что в нём можно полностью потеряться».

Цитата из к/ф «Бег — это свобода». Реж. Пьер Морас. 2016. Швейцария — Франция — Бельгия Бег-медитация

Однако в документальной ленте с многообещающим названием «Бег — это свобода» режиссера Пьера Мораса о подобного рода метафизических дивидендах и вообще о философии бега сказано лишь вскользь. Авторы пошли другим путем: несколько архаично спели оду бегу, как феномену культуры. «Кто-то выражает себя в музыке, кто-то — в наркотиках, я — в беге» — такие сентенции звучат не раз в картине. Бег как способ самовыражения и романтических провокаций в середине ХХ века, бег как поле для социальной борьбы, и, наконец, бег как источник огромной бизнес-индустрии: в попытках рассказать все о тернистом пути бегунов-революционеров фильм более всего похож на куст статей из «википедии».

В это сегодня трудно поверить, но 50 лет назад простым бегунам-любителям приходилось быть бунтарями: люди, бежавшие по улице в трусах и майках, считались фриками, чудаками и чуть ли не извращенцами. «Когда я начинал бегать много лет назад по Центральному парку в Манхеттене, я знал в лицо девять таких же сумасшедших, бегавших каждое утро» — вспоминает один из героев.

Кэтрин Швитцер выталкивают с Бостонского марафона-1967

Ситуацию изменили 60-е годы, время борьбы всех и вся за все прогрессивное на планете. И вот феминистская глава о первой женщине-марафонце Кэтрин Швитцер: во времена, когда марафон считался тяжелым, исключительно мужским видом спорта, бегунья Швитцер решила поспорить с этим предубеждением. В 67-м она нелегально побежала среди мужчин и стала жертвой мизогинии: отбивалась от директора Бостонского марафона, который пытался силой спихнуть ее с дорожки. Впоследствии Швитцер стала организатором первого марафона для женщин и телекомментатором первого женского забега на Олимпийских играх 1984 года.

Весь фильм пронизывает сюжет о драматической судьбе Фреда Лебоу, основателя Нью-Йоркского марафона, бешеный энтузиазм которого способствовал популяризации бега в Америке. Сам Лебоу демонстрирует мощную волю к жизни: будучи уже смертельно больным, мужественно пробежал свой последний марафонский забег.

Цитата из к/ф «Бег — это свобода». Реж. Пьер Морас. 2016. Швейцария — Франция — Бельгия Фред Лебоу

Вот глава о рекордсмене, американском стайере Стиве Префонтейне. Длинноволосый красавчик со смешными усами боролся за право бегунов-любителей на профессиональную карьеру. Оказывается, тогда среди всех видов легкой атлетики только спортсмены на длинные дистанции не получали гонораров. Трагическая гибель 24 летнего орегонца Префонтейна по прозвищу Pre сделала его настоящей американской легендой (в Голливуде о нем сняли аж два фильма — с Джаредом Лето и с Билли Крадапом).

Другая легенда (уже брендовая), родившаяся тоже в штате Орегон — история мирового гиганта, выпускающего спортивную обувь. Компания Nike основана в 60-е бегуном Филом Найтом. Пропагандистский слоган гласит: ничего не нужно для бега — только пара кроссовок. Что, понятное дело, неправда. Индустрия вокруг этого простого занятия ежегодно набирает обороты. И весьма неслучайно в помощь прокатчикам картины в России (Beat Films) пришел известный московский беговой магазин (где, разумеется, продаются не только кроссовки).

В целом, режиссер пользуется старомодным жанром апологии. Воспевание икон бегового движения не оставило ни минуты экранного времени обратной стороне медали. Ни слова о минусах марафонского бега: не все выдерживают сильнейшее обезвоживание организма, пробежав 42 километра. Нет в картине и вполне ожидаемых науч-поповских изысканий а-ля Discovery о влиянии бега на организм. Авторы вообще отринули современный киноязык и компьютерные технологии, окуная зрителя в ретроспекцию музейного толка.

Цитата из к/ф «Бег — это свобода». Реж. Пьер Морас. 2016. Швейцария — Франция — Бельгия Трудное лидерство

Досадно. Таким фильмом новых адептов в чудесную светскую религию не привлечешь. Воистину, чтобы бежать вперед нужно чувствовать пульс времени. А одной мысли о том, что все хорошие идеи становятся когда-нибудь механизмом по зарабатыванию денег, маловато для создания полнометражной картины, претендующей на широкий прокат.