Каноническая Украинская православная церковь

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире телевизионного «24 канала» выступил с сенсационным заявлением относительно обстоятельств передачи власти в УПЦ:

«Согласно данным следствия, именно Янукович приказал бывшему министру внутренних дел Захарченко лишить свободы Блаженнейшего Владимира и митрополита Драбинко с целью заставить покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата сложить свои полномочия в пользу приближенного к Януковичу человеку [намёк на нынешнего предстоятеля УПЦ Онуфрия — Ред.]». Также Луценко фактически заявил о том, что Владимира довели до смерти: «Мы лежали на одном этаже, в одном коридоре. Я ходил к нему — он был в тяжелом состоянии. Я видел, что этого человека практически досрочно довели до смерти… У Драбинко забрали все медицинские документы. Вы же понимаете, как можно лечить пациента».

Заявление было сделано неспроста. Уже некоторое время сотрудники прокуратуры проводят допросы представителей УПЦ, вплоть до самого Онуфрия, допрошенного на днях. Так, ещё в начале сентября сообщалось об очной ставке Александра Драбинко (секретарь Онуфрия, считается негласным лидером сторонником автокефалии в УПЦ) и Вадима Новинского (украинский олигарх, имеющий влияние в церковных кругах). Луценко намекнул, что очная ставка может изменить статус Новинского (из свидетеля в подозреваемого). Тут следует напомнить о том, что ещё весной 2014 года между Вадимом Новинским и кандидатом в президенты Петром Порошенко произошёл конфликт, в ходе которого будущий президент назвал своего визави «с*кой православной».

Допросы, а также откровения главы Генпрокуратуры подтолкнули УПЦ к тому, чтобы выступить с официальным заявлением по поводу происходящего. Заявление было опубликовано на официальном портале УПЦ.

«…вызывает глубокое беспокойство настойчивое стремление прокуратуры исследовать обстоятельства последних лет пребывания Блаженнейшего Митрополита Владимира во главе УПЦ. Ведь об основаниях для этого ни разу официально не заявлял как сам почивший Блаженнейший Владыка, так и те, кому делегированы представлять интересы УПЦ в государственных органах… Обстоятельства проведения указанных следственных действий, которые попали в средства массовой информации, дают основания говорить о наличии попыток исказить представление о деятельности Блаженнейшего Митрополита Владимира на посту предстоятеля УПЦ путем спекуляций с физическим состоянием покойного Владыки, клеветы и откровенных сплетен». Также в заявлении УПЦ обвинила силовиков в давлении на церковь и заметила, что без расследования остаются куда более печальные и достоверные инциденты: убийства, пытки и избиения, которым подвергаются священники и прихожане церкви.

Председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин заявляет о том, что священников УПЦ готовятся лишить возможности общаться с военнослужащими:

«Для этого позорного дела планируется появление материалов провокационного характера, содержащих ложную информацию, призванную скомпрометировать военное духовенство УПЦ и руководство Синодального отдела. Целью запланированной провокации является поднятие вопроса об исключении представителей УПЦ с Совета по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины». Митрополит Августин напомнил, что именно УПЦ в своё время и выступила Совета, из которого теперь её представителей готовятся исключить.

Киевсовет не разрешил Украинской православной церкви, парафии в честь иконы Пресвятой Богородицы «Помощница в родах», арендовать подвал одного из столичных роддомов. Издание «КиевВласть» цитирует несколько высказываний из дискуссии по этому вопросу. Так, депутат горсовета из фракции «Солидарность» Елена Овраменко подчеркнула, что стоит разделять политику и общечеловеческие ценности: «Обращаясь к мужской части депутатского корпуса, которая никогда не сможет забеременеть и родить, прошу отделить в этой ситуации вопросы о том, какая это церковь, какой патриархат. Речь идет о беременных женщинах, которые в трудную минуту хотят помолиться и родить здорового ребенка. Давайте поддержим киевлянок, которые идут к иконе «Помощницы в родах». А вот ответ депутата Киевсовета от фракции «Свобода» Игоря Мирошниченко: «Сейчас московская церковь используется, как исключительно политическая организация. Ее воздействие — это один из элементов гибридной войны. Сегодня информационное пространство Украины и так оккупировано, а через религиозные чувства граждан продолжают воевать с украинцами именно из Москвы, через московскую церковь. Ни одного квадратного метра московским попам под видом благотворительных и прочих организаций давать нельзя».

Захваты храмов

В селе Боровая Киевской области местные радикалы не стали захватывать строящуюся церковь, они попросту попытались её снесли, частично разрушив стены. В дальнейшем радикалы грозятся довести своё дело до конца, даже несмотря на возможное вмешательство полиции, поскольку на это их «благословил батько Тарас [Шевченко]». Ранее у общины был в селе свой храм, однако представители т.н. Киевского патриархата захватили его ещё в 1995 году.

Горловская епархия УПЦ выиграла второй суд в отношении захвата храма в г. Константиновка Донецкой обл. представителями т.н. Киевского патриархата, случившийся ещё в июле прошлого года. Однако вряд ли история на этом закончится, ответчики имеют право на апелляцию.

В селе Угринов Волынской области представители раскольников не только захватили храм, но и добились выселения протоиерея Ростислава Сапожника и его супруги, живших в доме при храме.

Очередная попытка захвата храма канонической УПЦ произошла в Тернопольской области (село Куты Шумского района). Представители т.н. КП при поддержке «Правого Сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в храм, принадлежащий местной общине УПЦ, и провели там собственное богослужение. Перед этим они угрозами пробовали заставить настоятеля согласиться на поочерёдное ведение служб в храме. «Приехали на мотоциклах, автомобилях, с молотками, ломами, болгарками порвали и разбили замки, и вчера же вечером уехали», — описывает неприятный визит протоиерей Игорь Кушнирук в изложении Центра информации УПЦ. По словам настоятеля, по факту случившегося подано заявление в полицию, в дальнейшем община планирует обращаться в суд. В настоящее время (во избежание повторения провокаций) храм закрыт, службы проходят в палатке на земле одного из членов общины.

В с. Ирлява Закарпатской области ситуация несколько нестандартна: выселить общину УПЦ из храма пытаются греко-католики. Судебная борьба за храм идёт с 2015 года и за это время дело успело дойти до Высшего административного суда Украины, который отменил решение низшей инстанции (Львовского апелляционного хозяйственного суда), однако вернул дело туда же на повторное рассмотрение. Любопытно, что в отличие от похожих конфликтов в других городах и сёлах Украины, местная община УПЦ сама построила храм на принадлежащей общине земле. Поэтому требование поочерёдного служения — требование бездомного хозяину дома пустить его пожить, а самому выметаться.

По словам главы юридического отдела УПЦ, протоиерея Александра Бахова, сейчас властью Украины готовится легализация захватов храмов канонической церкви. Так он оценил смысл законопроекта №4128 «Про свободу совести и религиозные организации» во время своего выступления на круглом столе по законодательному регулированию религиозной сферы Украины: «Мы видим, что все происходящее — попытка узаконить рейдерские захваты храмов, которые с особенной силой вспыхнули в Западной Украине, начиная с 2014 года. Тогда люди проводили несанкционированные и незаконные голосования о смене религиозной принадлежности. Им попросту нужны основания, которые бы позволили все это совершать в рамках действующего законодательства».

Кроме того украинская пресса сообщает, что т.н. Киевский патриархат претендует на ряд знаковых с исторической точки зрения храмов, в частности, Софию Киевскую и Андреевскую церковь, которая находится в пользовании УАПЦ (еще одна раскольническая украинская церковь, существует с 1920 года, автокефалия никем не признана). Издание «Вести-Украина» ссылается на переписку главы раскольников Филарета с Министерством культуры Украины. Дополнительно ситуацию осложняет упоминаемый Филаретом момент: на проведение служб в одном из храмов Софии претендуют еще и греко-католики. В Минкульте опровергают факт переписки, однако редакция располагает копиями писем.

Глава Информационного управления т.н. Киевского патриархата Евстратий Зоря косвенно подтверждает интерес своей организации к Андреевской церкви: «УАПЦ как пользователь, начиная с начала 2000-х годов, когда им в знак благодарности за борьбу с Киевским патриархатом тогдашнее руководство передало Андреевскую церковь в пользование для совершения богослужений, так и не удосужилась создать реальный приход. Это надо умудриться — в центре Киева, в историческом храме не иметь реальных прихожан… Мы не ставим вопрос о том, чтобы нам немедленно передали Андреевскую церковь. Если государство считает, что именно такой пользователь является наилучшим для этой исторической церкви, это право государства. Но, если правительство будет рассматривать этот вопрос, то мы хотели бы, чтобы и нашу позицию учли», — заявил он в комментарии порталу «Обозреватель», упомянув также, что коллеги по самозванству, занимающие Андреевскую церковь, являются проектом Москвы.

Викарий Киевской митрополии УПЦ епископ Николай, выступая на круглом по законодательному регулированию религиозной сферы Украины заявил, что цель нынешней государственной политики — превратить церковь в гетто: «Я наблюдаю, как из Церкви стараются создать такое «гетто», которое по своей сути станет одним из отделов Министерства культуры. Всех нас вынуждают обслуживать интересы государства. И это — путь к разрушению нашего государства, потому что является проявлением диктатуры», — считает священник.

Автокефалия

В конце августа за автокефалией к константинопольскому патриарху отправились сразу 2 украинских делегации. Вначале в Стамбул отправилась группа видных представителей раскольников из Киевского патриархата с просьбой открыть в Киеве и Львове представительства Константинопольского патриархата. После отказа Вселенского патриарха Варфоломея обсуждать эту тему в Стамбул направились экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

«Мы подняли вопрос о предоставлении КП статуса автокефалии, чтобы она также находилась в общении с мировым христианством, напомнили, что при Пилсудском этот статус был предоставлен польской церкви, потом — эстонской. В этот раз мы не решили вопрос, нужно сделать еще очень много. Говорили о шагах навстречу — одним из них может быть снятие с патриарха Филарета анафемы. Такие случаи бывали. Еще одним — открытие представительства Патриархии в Киеве», — заявил Леонид Кравчук изданию «Вести-Украина». Таким образом, по сути обе делегации просили Варфоломея об одном и том же, демонстрируя широту поддержки.

Несмотря на такое значительное лобби, президент Украины Пётр Порошенко продолжает уверять, что автокефальная церковь (в случае её появления) не будет рассматриваться им как государственная: «Уважаемые народные депутаты, я хотел бы поблагодарить вас за обращение Верховной Рады к Вселенскому Патриарху Варфоломею как предстоятелю нашей Церкви-Матери о предоставлении томаса об автокефалии православной церкви в Украине. Такой шаг был необходим и исходя из традиции, согласно которой для Вселенского Патриарха в таких вопросах очень важна мысль светской власти, и мы учли эту традицию… И в то же время я хочу заверить, что автокефалия абсолютно не означает появления государственной церкви. В конституционных принципах взаимодействия государства с религиозными организациями не изменится ни одной запятой, и свобода совести ничем, никем и ни для кого не будет ограничена».

»Преодоление церковного раскола на Украине должно быть свободно от политической конъюнктуры», — заодно отвечает Порошенко заявил глава УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий."Политики иногда неверно понимают природу Церкви. Путь к объединению православия на Украине требует терпения, а политический конфликт мешает этому процессу», — заявил митрополит на встрече с дипломатами Швейцарии в Киево-Печерской лавре. По его словам, УПЦ открыта к тем, кто находится в расколе, пути к единению есть, но они не должны зависеть от политической конъюнктуры. Онуфрий также указал на то, что сегодня именно каноническая Украинская православная церковь остается основным звеном, объединяющим жителей охваченных войной восточных регионов Украины с жителями ее остальной территории.

Греко-католики

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук поддержал внедряемую сейчас правительством страны отмену стипендий на Украине, назвав их наследием СССР. Такое мнение он высказал в ходе интерактивной программы «Открытая церковь»: «…Нигде в мире нет такой системы стипендий, которая есть на Украине. Стипендия — это не просто некое содержание со стороны государства. Стипендия — это всегда средство поощрения для развития и роста». Как известно, накануне нового учебного года министерство образования Украины приняло решение отменить обязательную выплату стипендий студентам государственной формы обучения. В министерстве обещают сделать стипендии поощрительными, за особые успехи в учёбе, однако кто, сколько и за что именно будет получать — в министерстве пока не решили.

В УГКЦ раскритиковали своего капеллана Ивана Гопко за попытку вывезти из зоны боевых действий на Донбассе оружие и боеприпасы: «Мы решительно осуждаем такие действия священника, которые нарушают евангельское учение и социальную доктрину Церкви, запрещающих священнослужителям брать в руки оружие. Он также нарушил Устав и Кодекс чести капеллана», — сказано в заявлении пресс-службы церкви по поводу инцидента. В УГКЦ отметили, что не исключают запрет в служении проштрафившемуся священнику.

Греко-католическая церковь Украины фактически обвинила Киевский патриархат в незнании истории и провокации межконфессиональных конфликтов между католиками и православными, а также выступили в поддержку политики Ватикана по налаживанию диалога с Московским патриархатом. По крайней мере, такое заявление сделал епарх Коломыйско-Черновецкий, владыка Василий Ивасюк, пишут «Вести».

»На Украине есть политические силы, которым нужен раздор между греко-католической церковью Украины и Ватиканом, но, несмотря на это, украинская греко-католическая церковь поддерживает позицию Папы Римского в отношении диалога с Московским Патриархатом и касательно ситуации в стране», — заявил епарх Коломыйско-Черновецкий, комментируя межконфессиональный конфликт в украинском обществе.

В свою очередь, священник греко-католической церкви Украины, доктор богословия, отец Петр Искив подчеркнул, что информационные нападки на Ватикан со стороны раскольников, которые осуществляются сейчас в стране, вызваны, прежде всего, незнанием истории христианства как религии.

«Те, кто такое говорят, просто не знают истории религии. Данные нападки на Ватикан вызваны незнанием его политики как в Украине, так и на международной арене», — отметил Искив.

Курьёзы

Отец Роман, один из священников т.н. Киевского патриархата, заявил, что разрешает прихожанам ловить покемонов в своём храме. «Нельзя бояться человеку идти в храм, что за какое-то поведение неправильное его арестуют. Поэтому у нас разрешается ловить покемонов. У каждого человека есть путь к Богу. Может кто-то придет ловить покемона и что-то поймет в своей жизни. Люди не должны бояться церкви». Были ли случаи успешной охоты, отец Роман не уточнил.

Продолжается скандал вокруг Николая Червятюка, священника церкви Киевского патриархата в Чикаго. Его обвинили в присвоении им 500 тыс. долларов, которые принадлежали 93-летней прихожанке Нелли Бриджмен, страдающей шизофренией. Кроме того, состоятельная дама разрешила священнику распоряжаться своей землей в Техасе. Как пишет Chicago Tribune, 55-летний священник, по всей видимости, использовал деньги женщины для поддержания своего бизнеса — двух ресторанов и парикмахерской. Кроме того, во время слушаний выяснилось, что один из партнеров Червятюка был задержан во время сбыта наркотиков, и суд признал его виновным.

Сейчас все счета Червятюка заморожены, уголовное дело пребывает на стадии расследования, и официальных обвинений пока не предъявлено.