



США

В то время, как многочисленные конфликты разной степени этичности бурлят вокруг Фонда Клинтона и получают все большую огласку в СМИ, тактика лояльных к Клинтон журналистов сводится к тому, чтобы выделить исключительно благотворительную работу, проделанную Фондом, а затем намекнуть — или даже прямо заявить — что тот, кто поднимает эти вопросы противостоит самой идеи благотворительности. Джеймс Карвил [советник Клинтонов и ветеран движения демократов] объявил, например, что те, кто критикует фонд, «отправятся в ад». Другие сторонники Клинтон намекали, что критики Фонда не сочувствуют ВИЧ-позитивным детям и вообще — анти-гейские ханжи.

«То, что Фонд Клинтона проделал хорошую работу не подлежит сомнению. Но этот факт не имеет ровно ничего общего с этическими проблемами и коррупцией. Хиллари Клинтон была главным дипломатом Америки, и «тиранические» режимы, такие как саудовцы и Катар, пожертвовали десятки миллионов долларов в организацию, которая находилась в ведении ее семьи и действовала от ее имени. Ведь это чрезвычайно ценная возможность — держаться Клинтонов, а также обеспечить доступ к ним, если она займет пост президента.

Утверждение, что это всего лишь благотворительность и попытки помочь нуждающимся, не стоит рассматривать всерьез. Чтобы увидеть, как это работает, просто посмотрите на крупнейших доноров. Несмотря на то, что арабы не давали денег непосредственно в то время, как она была госсекретарем, саудовский режим пожертвовал по разным подсчетам от $ 10 млн и $ 25 млн в Фонд Клинтон. Пожертвования поступили в конце 2014 года, когда она только готовила свою президентскую кампанию. Группа под названием «Друзья Саудовской Аравии» с соучредителем — «саудовским принцем» предоставила дополнительную сумму — до $ 5 млн. Фонд Клинтон говорит, что около $ 5 млн также «подарили» Катар, Объединенные Арабские Эмираты и правительство Брунея. Кувейт пожертвовал от $ 5 млн до $ 10 млн.

Теоретически можно было бы сказать, что эти режимы (как известно, самые репрессивные и «регрессивные» в мире) жертвуют демократам, потому что глубоко убеждены в благотворительной деятельности Фонда Клинтона и хотят помочь всем тем, кто нуждается. Но есть ли хоть один человек на планете, который поверит в это? И неужели приверженность Клинтон действительно настолько сильна и стоит того, чтобы люди с непроницаемым лицом спорили, что причиной, по которой саудовский, катарский, кувейтский и эмиратский режимы жертвуют большие суммы денег в Фонд Клинтона — стремление помочь фонду достичь великодушных целей?

Взять, к примеру, новообретённую задачу Фонда Клинтона — продвижение прав ЛГБТ-движения, пристыжение его критиков, как безразличных к проблеме СПИДа. Саудовцы в этом смысле также поддерживают эту «доброжелательную миссию»? И катарцы и кувейтцы?

Разве они на самом деле не гомофобы? И не стоит ли спросить об интенсивных и прибыльных взаимоотношениях Фонда Клинтона с этими антигейскими режимами — или нужно восхищаться и защищать их? Все последние события указывают на последнее. И все это вопиющее оскорбление интеллекта каждого, кто позволит себе сомневаться в том, что мотив этих режимов при переводе миллионов в Фонд Клинтона — бескорыстное желание помочь в благородном труде.

Другим основным проектом Фонда Клинтона является устранение неравенства, которое «приводит к значительному экономическому неравенству как внутри, так и между странами, а также не дает целым группам населения реализовать свой потенциал». Кто бы сомневался, что причиной, по которой Катар и Эмираты пожертвовали миллионы Фонду Клинтона, было их желание ликвидировать такое экономическое угнетение…

Это особенно верно, если учесть, что эти режимы пожертвовали гораздо больше денег в Фонд Клинтона, чем большинству других крупных частных благотворительных организаций. По какой-то загадочной причине, они, кажется, имеют особую мотивацию передать миллионы именно в Фонд Клинтон, а не в другие благотворительные организации по всему миру, выполняющих аналогичную работу. Почему? Может ли кто-либо объяснить это?

Некоторые однопартийцы Клинтон не прикидываются идиотами и не желают утверждать, что тираны Залива в сердце все меценаты и поэтому делают эти пожертвования в Фонд Клинтон, они «пересели» на другую тактику — неохотно признавая, что мотив этих пожертвований заключается в получении доступа к и благосклонности Клинтон, они настаивают, что это qui pro quo и ничего не может быть доказано. Другими словами, были обмануты сами режимы: они думали, что будут получать все виды политических дивидендов при помощи этих миллионных пожертвований, но не тут-то было. И Хиллари Клинтон просто слишком честна и порядочна как государственный служащий, чтобы оправдать их ожидания.

Но существует достаточно доказательств (раскрытых журналистами) того, что режимы, жертвуя деньги в Фонд Клинтон, получали специальный доступ и весьма благоприятное обращение от Государственного департамента и Клинтон. Но также верно и то, что никто не может доказать имела ли место установка «услуга за услугу». Иными словами, никто не может доказать, что происходит в голове у Хиллари Клинтон в то время, как она приближает к себе или иным образом действует в интересах этих режимов-доноров. Делает ли она это в обмен на пожертвования, или просто потому, что имеет «доказанную» связь с арабскими диктаторами, или потому, что она просто продолжает десятилетия американской политики поддержки проамериканских тиранов в регионе?

Крайне иронично, что это доказательство «кви про кво» демократы восприняли как защиту Хиллари Клинтон. В конце концов, это уже давно было основным аргументом республиканцев, которые выступали против реформы финансирования избирательной кампании, это было и основным аргументом участников Citizens United, которые когда-то изобразили демократов как корень всех зол [Правовой кейс «Граждане США против Федеральной избирательной комиссии», № 08−205, 558 США 310 (2010) — дело о регулировании расходов кампании организациями. Верховный суд Соединенных Штатов постановил, что положение о свободе слова запрещает правительству ограничивать политические расходы на некоммерческой основе. Принципы, сформулированные Верховным судом по этому делу также были расширены и для коммерческих корпораций, профсоюзов и других объединений].

Но теперь, именно демократы должны подстраиваться к подобным реалиям. Хиллари, вместе со своим мужем, специализируется в объединении политической власти с огромным частным капиталом, и постоянно эксплуатирует последний, чтобы получить первую, и наоборот. Так остальные демократы вынуждены выбросить за борт все старые-добрые государственные принципы, которые они ранее утверждали и в которые верили, и вместо этого бороться за «правое дело» — противостоять реформе финансирования кампании: отстаивать право крупных пожертвований — доказывать, что их политику это ни капли не разлагает, и что корыстью здесь и не пахнет.

Демократы клинтонского толка теперь стали наиболее громкими защитниками основного аргумента, который использовался гражданами «Соединенного большинства». «Мы заключаем», — написал судья Энтони Кеннеди, «что независимые расходы, в том числе сделанные корпорациями, не приводят к коррупции или к ее зарождению».Теперь это аргумент Клинтон, который они будут нещадно использовать, чтобы защитить миллионные пожертвования от тиранических режимов (а также банков Уолл-стрит и хедж-фондов): о, ведь, конечно, нет никаких доказательств того, что все, что происходит со всеми этими деньгами — коррупция.

Неуловимый характер безвозмездности — доказательство и главная демократическая оборона Клинтон, а также главный аргумент, которым орудуют наиболее ярые противники реформы финансирования кампании.

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл в USA Today еще в 1999 году называл аргументы против финансирования кампании, говоря, что крупные финансовые пожертвования развращают. «Как может процветать коррупция, если никто не коррумпирован?» — вопрошал Макконнелл, имея в виду частые выступления Маккейна в президентской кампании. «Это походит на высказывание о том, что банда коррумпирована, но каждый из бандитов чист».

Невозможность доказать, что политики действуют во имя взаимной выгоды, когда принимают меры в пользу доноров, уже давно стало основным оружием тех, кто возражает против реформы финансирования избирательных кампаний. Сейчас это основной аргумент сторонников Хиллари Клинтон. По поводу Citizens United, судья Джон Пол Стивенс высказал уничтожающий всякое инакомыслие тезис: «Если вы хотите защитить получение этих миллионов долларов, которые поступили от тиранических режимов в Фонд Клинтон как итог хитрых, прагматичных манипуляций — вперед, хорошая работа, продолжайте в том же духе. Но прекратите оскорблять интеллект граждан, делая вид, что эти пожертвования были продиктованы благими целями. Кроме того, не смейте использовать права ЛГБТ, СПИД и другие рычаги, чтобы опорочить тех, кто ставит под сомнение правомерность получения этих миллионов от самых репрессивных, женоненавистнических, ненавидящих геев режимов. Самое разумное — признать, что ваш аргумент в защиту всех этих безыскусных отношений состоит в том, что большие пожертвования не обязательно коррумпируют политический процесс или политиков, которые являются их получателями. Ведь это было и продолжает быть основным аргументом, который используется для саботирования реформы финансирования избирательных кампаний.

Принимая во внимание то, что у кандидата от демократов действительно нетдругого выбора, кроме как настаивать на том, что эти виды финансовых отношений являются вполне корректными (разумеется, Goldman Sachs также пожертвовал миллионы долларов в Фонд Клинтон, и демократы давно доказали, что они не против обогащения Goldman Sachs — хотя демократы и не дают себе труда понять, почему большие долги Трампа китайским банкам и Goldman Sachs создают очевидные проблемы). Но, так же, как и подозрение в том, что демократы пытаются воскресить шаблоны холодной войны и, учитывая методы ведения борьбы со своими критиками, даже возможные супервыгоды получаемые от этой тактики не должны отвлекать внимание от способов и возможных последствий ее проведения», — пишет The Intercept.

На этом фоне ответные обвинения Дональда Трампа в том, что он (как любой нормальный бизнесмен) продал апартаменты в своей Trump Tower, выглядят детским лепетом. «Дональд Трамп, согласно сообщениям, продал 45-й этаж Trump World Tower Королевству Саудовская Аравия за $ 4,5 млн в июне 2001 года. Квартира позже стала частью саудовской миссии Организации Объединенных Наций. Публикация произошла после того, как Трамп неоднократно напомнил Хиллари Клинтон о принятых у Саудовской Аравии через Фонд Клинтон деньгах. Если плата за квартиру и аренду осталась неизменной с этой даты, Трампу в общей сложности было выплачено саудовским правительством $ 5,7 млн с 2001 года», — пишет издание TheDailyBeast.

«Так что же произойдет, если Клинтон станет следующим президентом? Процесс определения будущего Фонда Клинтона, если Хиллари станет президентом, не легкая задача», — пишет Билл Клинтон в своем посте 19 сентября. «Это беспрецедентная ситуация, поэтому пока плана нет». Если Клинтон выиграет, сам фонд заявил, что не будет более принимать иностранные деньги.

Тем не менее, Билл изложил некоторые шаги, которые фонд предпримет в случае победы его жены: он будет принимать пожертвования только от граждан США, легальных резидентов США, которые действуют на основе независимых фондов. Билл Клинтон уйдет в отставку с поста руководителя и остановит сбор средств. Потому что международную деятельность фонд проводит частично будучи финансируемым за счет программ помощи иностранных правительств, эти программы будут проводиться другими дружественными организациями и будут продолжаться», — приводит слова Билла Клинтона CNN.