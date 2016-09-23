Отношения между бывшими соратниками по коалиции «Грузинская мечта» продолжают обостряться и с приближением выборов становятся все сложнее и напряженнее, обретая признаки открытого конфликта.

dare Грузинский флаг

Сделанное несколько месяцев назад совместное заявление о добровольном с обеих сторон отдельном участии в выборах уже тогда для многих прозвучало как симптом скрытых пока от общества противоречий внутри правящей (в тот период) коалиции. В обществе считалось, что республиканцы, занимавшие несколько ключевых позиций во властных структурах, определенным образом диктовали правительству внешнеполитическую повестку дня, так как ассоциировались с прозападным направлением.

Выход республиканцев из коалиции также был преподнесен как их личная воля отдельно и самостоятельно участвовать в выборах, хотя многих грузинских экспертов такое объяснение не удовлетворило, так как они видели достаточно мизерные шансы республиканцев на успех на выборах.

Перешедшие в режим внекоалиционной политической деятельности лидеры Республиканской партии Грузии стали делать заявления и давать оценки текущим событиям, отличающиеся от позиции представителей «Грузинской мечты». Такая самостоятельность на фоне прежнего коалиционного единодушия вызвала ответную реакцию, и на нее стали реагировать пока «рядовые» представители «Грузинской мечты». Формальный лидер партии, премьер Георгий Квирикашвили публичных ответов на заявления республиканцев не давал, дистанцируясь от возможных конфликтных ситуаций.

«Цивилизованный распад» перед выборами был преподнесен таким образом, что министры-республиканцы вплоть до начала избирательной кампании сохранили за собой посты в правительстве.

Но уже после ухода в отставку министра обороны Тинатин Хидашели и госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Пааты Закареишвили и перехода в партию «Грузинская мечта» бывшего республиканца, министра охраны окружающей среды Гиглы Агулашвили отношения между бывшими соратниками по коалиции постепенно стали перерастать рамки цивилизованности и обрастать взаимными обвинениями.

Масла в огонь подлил экс-премьер Бидзина Иванишвили, который с недавнего времени начал кампанию поддержки основанной им партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Ни одна встреча Иванишвили с журналистами не обходилась без колких замечаний в адрес лидеров Республиканской партии. И несведущему зрителю и слушателю таких заявлений было ясно: республиканцев явно пытаются «потопить».

До последнего времени Бидзина Иванишвили наступал на республиканцев, порой употребляя в их адрес довольно нелицеприятные характеристики. На одной из встреч с региональными СМИ он назвал лидера Республиканской партии, нынешнего председателя парламента Давида Усупашвили лжецом и бездельником. Так он прокомментировал ответное заявление Давида Усупашвили о том, что еще до отставки Ираклия Гарибашвили и назначения главой правительства Георгия Квирикашвили Бидзина Иванишвили предлагал пост премьера именно ему, но тот, по его словам, отказался.

На эти оскорбительные обвинения Усупашвили вначале заявил, что не собирается отвечать бывшему соратнику и бывшему лидеру коалиции той же монетой, но пообещал обнародовать документальное подтверждение своей правоты в случае продолжения обвинений.

А так как обвинения продолжились, Давид Усупашвили опубликовал, наконец, одно из своих писем к бывшему и нынешнему премьерам, в котором речь идет о возможном распаде коалиции и содержится призыв к переговорам и консультациям, чтобы не допустить «нецивилизованного развода».

«В то время, когда речь шла о государственности, политических процессах и очень важных для будущего нашей страны вопросах, они обвинили меня в бесчеловечности, безделье, негосударственных действиях и плохом партнерстве, я разъяснил истинное положение дел. Мое объяснение назвали ложью и к предыдущим обвинениям добавили и это, и каждый день повторяют его. И это происходит несмотря на то, что я не раз призывал всех прекратить персональные нападки и вести политический разговор. Сегодня уже это терпеть я не намерен!» — подчеркнул Усупашвили и опубликовал свое письмо, по его словам, один из немногих документов, который ясно свидетельствует о том, кто мыслил по-государственному, кто заботился о государстве, коалиции, бережном отношении к сделанному нами делу, сохранении цивилизованных отношений, взаимоуважении.

По его словам, противостояние между ним и Иванишвили ничего ни делу, ни стране не даст, но если оппоненту не нравится пинг-понг, то его лично игра в одни ворота не устраивает.

Усупашвили пояснил, что публикует не личную переписку и не государственную тайну, а то письмо, в котором речь идет о важных для настоящего и будущего страны фактах.

Письмо, о котором идет речь, датировано 11 марта 2016 года, и в нем Усупашвили говорит о своих попытках цивилизованного решения вопроса распада коалиции.

«После продолжительных и комплексных консультаций еще в марте-апреле 2015 года мы договорились перевести коалицию на предвыборные рельсы с 1 сентября 2015 года, чтобы достойно встретить выборы. Опорой коалиции рассматривались «Грузинская мечта» и «Республиканская партия», а также наличие в коалиции других субъектов. По многим причинам процесс затянулся, и в ноябре встал вопрос смены премьера. Естественно, что в процессе предвыборной перестройки нужно было дождаться формирования нового правительства», — пишет спикер парламента.

После формирования нового правительства учредитель коалиции решил максимально дистанцироваться от коалиционно-политико-избирательных дел, в результате чего, по оценке Усупашвили, коалиция получила определенный вакуум в политическом менеджменте, и процесс предвыборной перестройки был пущен на самотек.

По его оценке, нынешняя ситуация в коалиции практически вышла из-под контроля, и можно ежедневно ожидать новых сюрпризов с любой стороны. В этой ситуации задачей номер один Усупашвили назвал формирование в коалиции предвыборного настроя. Своих адресатов он призвал принять соответствующие решения и прекратить процесс самоповреждения.

Усупашвили призвал Иванишвили и Квирикашвили либо сесть и без ажиотажа обсудить, кто и что планирует. Если же достичь быстрого соглашения не удастся, он предложил решить вопрос цивилизованного распада коалиции, чтобы не навредить интересам страны.

В то же время, анализируя события, он констатировал, что каждая задержка с решением вопроса еще больше усложняет достижение соглашения либо цивилизованный распад коалиции, о чем так «заботились» республиканцы.

В заключение письма Усупашвили выражает готовность встретиться и обсудить насущные вопросы.

Призыв спикера парламента, судя по нынешнему состоянию в отношениях между бывшими партнерами, вызвал обратную реакцию, и республиканцы, а тем более, их лидер, превратились в объекты резкой критики со стороны бывших партнеров. Не остались в долгу и сами республиканцы, которые перешли в режим активного оппонирования «Грузинской мечте».

В любом конфликте, как правило, есть доля вины обеих сторон. Распри между бывшими соратниками в преддверии выборов наносят урон имиджу обеих сторон и их и без того пошатнувшимся, судя по результатам различных опросов общественного мнения, рейтингам.

Как известно, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября. Можно ожидать, что за оставшийся период избирательные субъекты прибегнут и к другим средствам «богатого арсенала» избирательных политтехнологий и преподнесут избирателям «новые сюрпризы», дабы развенчать политических противников.