По сообщению ТАСС, МИД Японии опроверг сегодня утверждения, согласно которым Токио готов подписать мирный договор с Россией на условиях передачи только двух южнокурильских островов, а не четырех, как он официально требует. «Это не соответствует действительности, — заявил ТАСС официальный представитель министерства. — Правительство Японии в соответствии со своим прежним курсом будет упорно вести переговоры, направленные на заключение мирного договора с Россией на основе решения вопроса принадлежности всех четырех островов».

«Ни шагу назад!!

Тем самым официальный Токио фактически отверг попытки президента РФ Владимира Путина убедить своих японских партнеров отказаться от необоснованной и нереалистической позиции претензий на законно вошедшие в состав СССР / России по итогам Второй мировой войны все острова южной части Курильской гряды, а ограничиться Шикотаном и Хабомаи. А попытки такие продолжаются уже 15 лет.

Сменивший Б. Ельцина новый президент РФ Владимир Путин впервые высказался по поводу территориальных претензий Японии, отвечая на вопрос не японцев, а своих граждан. Накануне официального визита в Страну восходящего солнца в сентябре 2000 г. он посетил Сахалинскую область, в состав которой входят все Курильские острова, где заверил местных жителей в том, что «возвращать острова не собирается». Это высказывание обескуражило японцев, но ненадолго. Со времен Ельцина токийские политики научились различать заявления российских высокопоставленных лиц, сделанные «для внутреннего пользования», и подлинные цели и намерения Москвы, проявляемые в ходе переговоров за закрытыми дверями.

И это подтвердилось в ходе первого официального визита В. Путина в Японию. Тогда он согласился включить в российско-японское совместное заявление весьма выгодное японцам положение о том, что «стороны согласились продолжать переговоры с тем, чтобы, опираясь на все достигнутые договоренности… выработать мирный договор путем решения вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи». Тем самым, как и при Ельцине, эти входящие по Конституции РФ в состав России земли, по сути, признавались спорными.

Соглашаясь на такую запись, В. Путин в то же время отверг идею японского правительства о так называемой «демаркации японо-российской границы», в соответствии с которой пограничная линия двух стран переносилась на север и проходила бы между островами Итуруп и Уруп. Это означало переход всех южных Курил во владение Японии. Вместо этого президент прозрачно намекнул на возможность иного подхода, упомянув, что российская сторона руководствуется не только подписанными Б. Ельциным совместными заявлениями 1993 и 1996 гг., но и Советско-японской совместной декларацией 1956 г., в 9-ю статью которой по волюнтаристскому настоянию тогдашнего руководителя СССР Никиты Хрущева было внесено положение о том, что «Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан (Шикотан. — А.К.) с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией».

Как известно, реализация этого соглашения была заблокирована американцами. Под давлением Вашингтона японское правительство стало уходить от переговоров о заключении предусмотренного Совместной декларацией мирного договора. После перезаключения в 1960 г. направленного против СССР и КНР японо-американского «Договора безопасности» — военного союза, советское правительство фактически дезавуировало данное обещание, обусловив его выполнение выводом с территории Японии иностранных (читай — американских) войск. Это была естественная реакция, ибо, как можно передавать враждебному государству территорию, которая может быть использована во вред стране, эту территорию уступающей?

За прошедшие с момента подписания и ратификации сторонами Совместной декларации прошло 60 лет — эта юбилейная дата будет отмечаться 19 октября текущего года — произошли кардинальные изменения. Сегодня при желании российское правительство может заявить о денонсации положения о передаче Японии после заключения мирного договора островов Хабомаи и Шикотан. Это позволяет действующее международное право.

Заключенная 23 мая 1969 г. Венская конвенция о праве международных договоров перечисляет случаи, когда достигнутые в соглашении договоренности могут не исполняться. Статья 62-я этой конвенции допускает неисполнение договора в случаях, когда «последствие (произошедшего) изменения обстоятельств коренным образом изменяет сферу действия обязательств, все еще подлежащих выполнению по договору». Именно таким «коренным образом изменившим сферу действия обязательств» явилось введение в мире в 1977 г. 200-мильных экономических зон. Сегодня в случае передачи Японии искомых ею островов Россия утратит не только территории, но и 210 тысяч кв миль богатейшей биоресурсами акватории.

Однако, судя по всему, это не входит в планы российского руководства, которое продолжает акцентировать внимание на «хрущевском компромиссе». Об этом свидетельствует и последнее высказывание президента РФ:

«Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы… У нас еще в 1956 году был подписан договор, и, на удивление, он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона отказалась его выполнять, а затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора… Сейчас наши партнеры проявляют желание вернуться к обсуждению этой темы. Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей…»

При этом Владимир Путин неоднократно высказывал убеждение в том, что поднимаемый японским правительством так называемый «территориальный вопрос» найдет свое компромиссное разрешение. Хотя разъяснений, каким может быть этот компромисс, не дается, в Японии расценивают слова президента как подтверждение его ранее заявленного стремления разрешить противоречия между двумя странами на основе выполнения условий подписанной и ратифицированной парламентами обеих стран Советско-японской совместной декларации 1956 года.

Сегодняшнее заявление официального Токио не оставляет сомнения в том, что в обозримом будущем и уж, конечно, в ходе объявленного визита президента РФ в Японию в декабре текущего года ожидать какого-либо компромисса не приходится.

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