В Нью-Йорке в кулуарах 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялись встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Такие же отдельные встречи провел с ними личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. По итогам переговоров сопредседатели МГ ОБСЕ распространили совместное заявление, в котором сказано следующее: «В ходе встреч мы уделили особое внимание реализации соглашений, достигнутых на саммите в Вене (май 2016 года) и Санкт-Петербурге (июнь того же года). В частности мы обсудили дальнейшие шаги, которые смогли бы создать атмосферу субстантивных переговоров, которые привели бы к урегулированию конфликта. Правительства наших стран готовы принять другую встречу президентов или глав МИД в подходящее время».

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Сопредседатели Минской группы сообщили о намерении посетить регион в ближайшее время. А Джеймс Уорлик, представляющий США в МГ ОБСЕ, и вовсе высказался в оптимистическом духе, заявив: «Мы ожидаем прогресса по ключевым вопросам». Президент Франции Франсуа Олланд в письме президенту Армении Сержу Саркисяну по случаю Дня независимости республики сообщил, что Париж готов принять лидеров Азербайджана и Армении в рамках процесса урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Содействовать скорейшему и мирному разрешению конфликта пообещал армянскому президенту и президент Германии Йоахим Гаук, написав Саргсяну: «Как страна в настоящее время председательствующая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Германия желает содействовать скорейшему и мирному разрешению конфликта».

На первый взгляд, ничего нового — обычная дипломатическая рутина. Но при более пристальном внимании заметными становятся важные нюансы. Так, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на первом заседании контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Карабаху в рамках 71-й сессии Генассамблеи ООН обозначил нечто вроде параллельного потенциального механизма урегулирования конфликта. Он заявил, что «Азербайджан ожидает от Армении приостановления оккупационной политики и начала переговоров по Карабаху, основанных на доброй воле». Напомним, что так называемая Контактная группа по урегулированию карабахского вопроса была создана 13−15 апреля этого года на саммите ОИС в Стамбуле в составе семи стран — Турции, Марокко, Саудовской Аравии, Пакистана, Малайзии, Гамбии и Джибути. Она не функционирует и является всего лишь площадкой для Баку для определенных заявлений. Это первое.

Второе. По словам азербайджанского министра, все предшествующие переговоры по Нагорно-Карабахскому урегулированию, во всяком случае — для Армении, не считаются «переговорами по доброй воле». Отсюда возникает вопрос о том, о чем же и почему тот же Мамедъяров в кулуарах 71-й сессии Генассамблеи ООН проводит переговоры с сопредседателями МГ ОБСЕ и послом Каспшиком, если декларируемые им на разных площадках переговорные повестки не соответствуют друг другу. Тут есть своя интрига, о которой по разным причинам предпочитают не говорить вслух. На днях в Баку прошла встреча Экспертного совета Baku Network, на которой обсуждалась ситуация, сложившаяся в целом в регионе после апрельской войны Азербайджана с Нагорным Карабахом, и в частности — в Армении. При этом выяснилось, что азербайджанские эксперты почему-то обеспокоены назначением новым премьер-министром Армении Карена Карапетяна, что оценивается ими как «попытка Еревана продать России свою лояльность, завершив «флирт» с Западом». Даже если это так и есть, в этом ничего удивительного, поскольку Армения является членом ОДКБ и Евразийского экономического союза и стремится различными средствами, в том числе кадровыми перемещениями выстраивать более адекватные отношения с Россией.

«Демонстративная поездка Саргсяна в Вашингтон на саммит по ядерной безопасности, от чего отказался президент России, поездка на саммит НАТО и так далее. Таким образом, Армения, находясь в жесткой зависимости от России, пыталась в последние месяцы играть в самостоятельность», — говорила на заседании Baku Network аналитик бакинской газеты «Эхо» Нурани. Но ведь на саммите по ядерной безопасности в США был и президент Азербайджана Ильхам Алиев, так почему у бакинских экспертов западные контакты Еревана вызывают такое раздражение? Ответ существует. По некоторым данным, Баку пытался выйти на урегулирование Нагорно-Карабахской проблемы через двусторонние отношения с Ереваном под прикрытием США и в обход Москвы и МГ ОБСЕ.

Этот маневр был сорван апрельской войной. И только в этом контексте призыв главы МИД Азербайджана к Еревану начать «переговоры по доброй воле» выглядит логичным. В то же время, это означает и то, что предстоящий визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион для практической реализации достигнутых в Вене и в Санкт-Петербурге соглашений по введению системы мониторинга и международных наблюдателей на линии соприкосновения конфликтующих сторон вряд ли имеет шанс на успех. Как констатировал и.о. министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на встрече с американскими экспертами в Нью-Йорке, «Баку постоянно делает шаг назад от достигнутых договоренностей». Об этом же Налбандян говорил и с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, которая подтвердила поддержку Европейским Союзом усилий, прилагаемых сопредседателями Минской группы в направлении мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

Напомним, что после апрельской войны Ереван отказывался вести переговоры с Баку, пока в зоне конфликта не будут установлены механизмы расследования случаев нарушения режима перемирия и расширены полномочия наблюдательской группы ОБСЕ. Теперь такое решение уже есть, сопредседатели МГ ОБСЕ намерены «дожать» Азербайджан, подпись которого стоит под санкт-петербургским соглашением, чтобы начать дальше продвигать процесс мирного урегулирования. Но Баку отказывается выполнять договоренность по размещению механизмов контроля за ситуацией в зоне конфликта, устами президента Алиева заявив, что «не видит в этом необходимости». В таком случае страны-сопредседатели Минской группы могут устроить принятие Советом Безопасности ООН новой резолюции по Нагорно-Карабахскому конфликту. Так что «дипломатическое кольцо» вокруг Азербайджана начинает сжиматься.