Дороги

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Эксперт по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов в ходе пресс-конференции высказал мнение, что на данном этапе платные дороги на Украине невозможны: «Если бы платные дороги были кому-то интересны, если бы была окупаемость, они бы появились еще в 1996 году, когда представили первый проект Львов — Краковец». Эксперт привел в пример подземные паркинги в новостройках: никто не покупает в них места, пока есть возможность парковать автомобиль на дорогах и во дворах. Поскольку нет пользователей, которые заинтересованы ездить по платным дорогам, не будет и инвесторов, готовых в эти дороги вкладывать, делает вывод эксперт.

Глава правления ОО «Моя дорога» Роман Хмиль в эфире радио «Голос Столицы» рассказал о том, что «Укравтодор» продолжает саботировать независимый контроль качества выполнения работ на автодорогах Украины. «…Даже до тех пор, пока мы работали в министерстве, он [«Укравтодор» — Ред.] три раза отказывался это делать такими же письмами. Министр Пивоварский возвращал эту задачу, ставил им снова, со Всемирным банком мы договорились на 2016 год, это будет профинансировано, но, к сожалению, господину Омеляну они написали то же, что писали и нам, что нецелесообразно независимо контролировать нашу работу, потому что иначе сложно воровать». Для имитации независимого контроля, продолжает эксперт, у «Укравтодора» имеется дочерняя компания «Дорцентр», которая, на самом деле, ничем не занимается, поскольку с бюджетом 20 млн грн в год невозможно осуществлять качественный контроль. В результате, делает вывод эксперт, качественно строятся только те автодороги, строительство или ремонт которых финансируется международными банками: трассы Киев — Чоп и Киев — Харьков.

В «Укравтодоре» в ответ внедряют собственные способы контроля качества выполнения работ. Так, исполняющий обязанности главы «Укравтодора» Евгений Барах на заседании Кабмина заявил, что в компании теперь используют метод фотофиксации состояния дорожного покрытия с помощью специальной машины-сканера: «Нынешнее законодательство предусматривает только одну форму контроля — дефектные акты, но в них нет привязки к конкретной яме, поэтому можно было сделать все, что угодно, и физически проверить, была ли залатана яма или нет, было крайне сложно. Фиксация с помощью специального оборудования позволяет определить, какие площади были сделаны с учетом границ ям. Сейчас мы подсчитываем сумму убытков. Отныне каждый руководитель области будет нести личную ответственность за предоставляемые отчеты», — заявил чиновник, отметив, что по результатам нового метода контроля уже уволен руководитель Службы автодорог в Киевской области, отчитавшийся о ремонте 15 тыс. кв. метров дорожного полотна, тогда как сканер подтвердил только 6 тыс. кв. метров

Всемирный банк может выделить Украине 1 млрд долл. на строительство дорог, об этом на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета заявил министр финансов Александр Данилюк. Как сообщалось ранее, правительство намерено направить на строительство и ремонт дорог в 2017 году 30−40 млрд грн. При этом часть средств будет аккумулирована с помощью Дорожного фонда: «Расходы государственного бюджета [на дороги — Ред.] мы предусматриваем в 14,2 млрд грн., только от поступлений акцизного сбора в Дорожный фонд, который мы совместно с депутатами ВР создадим как инструмент эффективного использования этого ресурса и управления дорожным хозяйством страны», — анонсировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства. Кроме того, как уточнил глава комитета Верховной рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич, 60% дорожного бюджета планируется потратить на дороги государственного значения, 35% — на дороги местного значения.

Также стало известно, что Украина получила грант от Еврокомиссии (размеры не уточняются) на разработку транспортной стратегии. Первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов в интервью изданию «Деньги.ua» сообщил, что разработкой стратегии занимается международная консалтинговая компания Dornier:

«Мы очень плотно с ними работаем. Сейчас находимся в стадии свода и анализа проблемных вопросов по каждой из отраслей транспорта. Готовы выйти на обсуждение проекта с общественностью к концу года. Более того, уже в этом месяце мы хотим провести широкую встречу с представителями всех отраслей транспортного рынка по каждому направлению, где планируем обсудить первые результаты работы».

Комментируя вопрос работы Дорожного фонда, Евгений Кравцов значительно увеличил оценку средств, которые он может аккумулировать. Если глава правительства говорит о 14 млрд грн, то замминистра инфраструктуры — о 30−36 млрд грн в год.

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион во время рабочей поездки в Волынскую область 22 сентября заявил, что ремонт дорог — это не «кампания», а «приоритет и системный подход правительства Гройсмана».

Государство обеспечивает выполнение своих обязательств», — отметил Кистион, подчеркнув и важность участия местных органов власти в финансировании ремонтных работ.

«Финансирование выполнения ремонта украинских дорог требует приобщения к решению этой проблематики и органов местной власти всех уровней. Дорога — это жизнь. Когда она проходит через населенный пункт, появляется развитие инфраструктуры, а это новые рабочие места», — отметил представитель Киева.

Железные дороги

Юго-Западная железная дорога (одно из структурных подразделений компании «Укрзализниця») предупредила пассажиров Киевской области об угрозе отмены движения электричек с 1 октября текущего года. Причина — невыплата компенсации за провоз льготников от властей Киева и Киевской области. «Наши убытки растут. Уже с эксплуатации снято 126 вагонов, требующих капремонта, а это более 183 миллионов гривен. Если мы не получим компенсацию, будем вынуждены снять с линий еще ряд поездов (по Киеву и области курсирует 116 единиц), что в дальнейшем приведет к остановке пригородных перевозок», — пояснили в пресс-службе компании.

Пока глава Минэнерго Игорь Насалик вынуждает портовиков увеличить перевалку угля и тем самым отказаться от донбасского «черного золота», «Укрзализниця», наоборот, делает всё возможное для возобновления поставок Об этом президент компании Войцех Балчун рассказал в интервью журналисту «Интерфакс-Украина»: «Мы пытаемся приспособиться к ситуации, которая сложилась на востоке страны. У нас там есть несколько ключевых клиентов, мы совместно с ними пытаемся решить вопрос эксплуатации, создали филиал в Лимане, куда перевели наших сотрудников, которым платим за работу, включая работу на неконтролируемых территориях. Также действует специальный штаб, который согласовывает между сторонами условия перевозок. В то же время для обеспечения энергетической безопасности государства перед нами стоит приоритет перевозки энергетического угля. Совместно с клиентами мы работаем над тем, чтобы эта система перевозок работала».

Главная сложность в этом, по словам Балчуна, — вагоны. На данный момент компании не хватает от 7 до 9 тыс. грузовых вагонов, износ действующего подвижного состава — 80−90%. И в ближайшие годы ситуация кардинально не изменится, поскольку большая часть средств компании будет уходить на обслуживание старых долгов.

Как сообщалось ранее, партнёрами «Укрзализници» в восстановлении подвижного состава могут стать дивизион железнодорожного транспорта компании General Electric и канадская Bombardier, с которыми летом были подписаны меморандумы о сотрудничестве. В число потенциальных партнёров «Укрзализниця» буквально на днях включила компании Siemens и Pesa, с которыми также были подписаны аналогичные документы.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, а также министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кусмишвили в ходе совместного брифинга анонсировали создание совместного предприятия, задачей которого станет осуществление прямого железнодорожно-паромного сообщения между портом «Черноморск» (ранее — Ильичевский порт, Одесская обл.) и грузинскими портами Поти и Батуми. Подробности пока неизвестны.

Член правления компании «Укрзализниця» Желько Марчек заявил, что с октября 2016 года в компании будет внедрена новая системы оплаты труда на основе КPI — ключевых показателей эффективности. Планируется, что для каждой должности в компании будет определено до шести таких показателей, от выполнения которых будет зависеть размер премий.

Издание «Подробности» проанализировало переписку в Facebook советника главы «Укрзализници» Войцеха Балчуна Александра Кавы и владельца портового оператора компании «ТИС» Андрея Ставницера. Как следует из переписки, последний обвинил советника в срыве встречи представителей российского олигарха Алишера Усманова с руководством украинского ж/д перевозчика. Впрочем, встреча всё же состоялась, а её предметом был льготный транзит 5 млн тонн железной руды через территорию Украины.

Пикантность встречи не только в том, что отношения двух стран находятся, мягко говоря, не в лучшей форме и за подобные договорённости и самому Войцеху Балчуну, и главе Мининфраструктуры придётся отдуваться перед главой правительства и президентом. Как неоднократно сообщалось, украинские железные дороги в настоящее время сильно перегружены, в том числе из-за недостатка грузовых вагонов. Это срывает украинским металлургам производственные планы, удорожает зернотрейдерам экспорт зерна, тепловые электростанции повышают запасы угля с недостаточной быстротой. В транзите 5 млн тонн железной руды в такой ситуации крайне заинтересованы портовые операторы — как известно, грузооборот почти всех украинских портов снизился в среднем на 12%. Однако для всех остальных эти тонны в транспортной системе Украины будут означать только лишнюю головную боль

Аэропорты

И. о. гендиректора аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне в интервью изданию «Сегодня» заявил, что терминал В аэропорта, скорее всего, будет снесён: «Терминал В находится в морально устаревшем и технически неподходящем для дальнейшей эксплуатации состоянии. Он не отвечает современным требованиям по обслуживанию пассажиров и находится далеко от терминала D, с которым в конечном счете должен состыковаться», — отметил глава аэропорта, уточнив, что в дальнейшем на его месте будет построен новый терминал. Кроме того, по его словам, рынок авиаперевозок Украины практически восстановился, достигнув докризисных показателей. В следующем году он ожидает роста пассажиропотока в Борисполе ещё на 30%.

В интервью порталу Delo.ua Евгений Дыхне объясняет, как ему удаётся увеличивать пассажиропоток в условиях кризиса и серьёзного падения уровня доходов населения Украины: «У [прежнего — Ред.] руководства аэропорта не было понимания, что такое базовая авиакомпания и для чего она нужна. Но без этого невозможно развивать предприятия — во всем мире у всех крупных аэропортов есть свои базовые перевозчики. Крупные авиакомпании тоже не могли нормально развиваться, поскольку не получали поддержки от аэропорта и, соответственно, не вкладывали деньги в свое развитие. Мы начали с того, что наладили сотрудничество с МАУ. Этот шаг способствовал развитию для «Борисполя» новой модели — хабовой. У нас начался рост пассажиропотока… за последний год к нам пришло пять новых авиаперевозчиков — Air Serbia, Atlas Jet, Aegean Airlines, Mahan Air, Yanai». Что касается транзитных пассажиров, то директор аэропорта отмечает, что «Борисполь» уже принимает трансконтинентальные рейсы: например, пассажиры из Китая пересаживаются на рейсы в Европу в «Борисполе».

Также пресс-служба аэропорта сообщает о том, что находится в процессе поиска инвестора для строительства логистического центра. В компании надеются на сотрудничество с компаниями-грузоперевозчиками мирового уровня (DHL, UPS, FedEx).

Аэропорты Украины в период с января по август 2016 года обслужили 8,3 млн пассажиров, что на 16,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Пассажиропоток на международных маршрутах за отчетный период составил 7,24 млн человек, что на 14,8% больше по сравнению с 8 месяцами 2015 г., на внутренних — 1 млн 43,9 тыс. человек. 63,8% пассажиров всех украинских аэропортов (5 млн 283,8 тыс.) перевезли авиакомпании Украины. На международных маршрутах их доля составила 65,9% (4 млн 770,9 тыс.), на внутренних — 98,3%.

Развернутые данные по пассажиропотоку аэропортов Украины за 8 месяцев 2016 года:

Порты

В новый список объектов, которые правительство предлагает выставить на приватизацию, были включены 12 морских торговых портов: Мариупольский, Южный, Ильичевский, Одесский, Измаильский, Бердянский, Николаевский, Белгород-Днестровский, Херсонский, Ренийский, Усть-Дунайский, Скадовский. Также Кабмин предлагает продать специализированный порт «Октябрьск» (вывоз вооружений и боеприпасов) и 100% акций компании «Дунайское пароходство» (4 морских сухогруза с дедвейтом от 2100 до 5600 тонн, 4 пассажирских судна вместимостью 140−150 человек, речные сухогрузы, буксиры, баржи общим количеством более 350 единиц). Для окончательного утверждения за новый перечень должна проголосовать Верховная рада Украины, а с этим всегда были большие проблемы.

«Мы исходим из той логики, что крупные порты — «Южный», «Ильичевск», «Херсон» пойдут на концессию. Эта модель вначале будет отработана на примере порта «Октябрьск». Все остальные порты, не имеющие стратегического значения, должны быть приватизированы», — уточняет глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян. При этом он признаёт, что предметно говорить о продаже портов имеет смысл не ранее начала 2018 года, поскольку перед продажей порты ещё следует корпоратизировать.

«У нас есть возможность завозить уголь в объеме 700−720 тыс. тонн в месяц, что достаточно для того, чтобы обойтись без поставок из других источников», — заявил в начале недели на пресс-конференции глава Минэнерго Игорь Насалик. В то же время министр не уточнил, какие именно порты повысили перевалку угля и за счёт чего было достигнуто её увеличение (новых угольных терминалов в последнее время в украинских портах не открывали). Напомним, по словам экспертов, теоретический максимум перевалки угля на сегодня составляет 600 тыс. тонн в месяц, однако на практике эта цифра не превышала 400 тыс. тонн.

Компания «Газтрон-Украина» распространила заявление о том, что впервые осуществила ввоз на Украину СУГ (сжиженного углеводородного газа) через морской порт. Компания привезла газ из Египта, разгрузка происходила в порту Черноморск (бывший Ильичёвск) — одном из трёх украинских портов, имеющих соответствующие терминалы. Ранее они использовались исключительно для экспорта сжиженного газа в Турцию, однако рост стоимости сжиженного газа на внутреннем рынке Украины привёл к тому, что его импорт стал экономически выгодным.

Ассоциация морских портов Украины опубликовала рейтинг портов по показателю «перевалка зерновых». Первая десятка выглядит следующим образом:

Николаевский морской порт — 5,621 млн тонн зерновых (на 4,2% больше, чем в январе — августе 2015 г).;

Одесский порт — 5,191 млн тонн зерновых грузов (+2,8%);

Ильичевский — 4,664 млн тонн (+49,9%);

«Южный» — 4,604 млн тонн (-22%);

СМП «Октябрьск» — 1,244 млн тонн (-3,4%);

Херсонский — 829,32 тыс. тонн (+61,4%);

Бердянский — 621,2 тыс. тонн (+6,6%);

Мариупольский — 521,16 тыс. тонн (+143,6%);

Ренийский порт — 206,48 тыс. тонн (+15,1%);

Измаильский — 103,12 тыс. тонн (+31,7%).

Таким образом, всего за январь — август 2016 года через указанные порты прошло без малого 18 млн тонн зерновых.

Скандал вокруг порта в Мариуполе — как заявили на пресс-конференции представители независимого профсоюза порта, структуры крупнейшей на Украине горно-металлургической группы «Метинвест», подконтрольной украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, установили фактический контроль над госпредприятием и используют его в своих целях.

«Мариуполь как был вотчиной одного человека — Рината Ахметова, так и остается. И предприятие «Мариупольский морской торговый порт», которое считается государственным предприятием, работает не на государство, не на трудовой коллектив, а работает на удовлетворение интересов одного олигарха, который формально не является его владельцем, но за счет поставленного менеджмента владеет им… Фактически госпредприятие «Мариупольский морской торговый порт» было присвоено структурами «Метинвеста», — заявил на пресс-конференции сопредседатель объединения «Демократические профсоюзы Украины» Алексей Кляшторный. Как заявили на пресс-конференции, грузооборот порта за последние несколько лет сократился почти вдвое, а новое руководство порта начало давление на сотрудников, выписывая десятки выговоров и нарушая трудовое законодательство.

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