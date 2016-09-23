Если гражданин США афроамериканского происхождения использует свое конституционное право на ношение огнестрельного оружия, он подвергает свою жизнь смертельной опасности: создается впечатление, что это право действует только для белых, пишет Юджин Робинсон в статье для Washington Post.

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К такому выводу автор пришел, обратившись к отчету полицейских, застреливших 20 сентября чернокожего Кейта Ламонта Скотта в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Если обратить внимание на то, почему они вообще заинтересовались убитым, создается впечатление, что вторая поправка к конституции страны, дающая права каждому гражданину США на обладание и ношение огнестрельного оружия, действует исключительно в отношении белого населения.

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Так, хотя родственники убитого подчеркнули, что он был невооружен, сотрудники полиции утверждают, что у него был пистолет. Даже если предположить, что в полиции говорят правду, что побудило полицейских пойти с ним на конфронтацию? Согласно официальному заявлению сотрудников полиции, они были направлены для нахождения какого-то другого лица. Прибыв в район проживания разыскиваемого ими лица, они увидели, как Скотт «вышел из автомобиля, вооруженный пистолетом. Сотрудники полиции наблюдали за тем, как он сел в автомобиль, после чего они начали подходить к нему».

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Автор отмечает, что Северная Каролина — это штат, в котором разрешено открытое ношение огнестрельного оружия, поэтому гражданин имеет право носить с собой средство защиты, если он так решит. Тот факт, что у кого-то есть огнестрельное оружие, не является причиной для решительных действий полиции.

Если все, что видели сотрудники полиции, отмечает автор, был имеющий при себе оружие человек, вышедший из машины и снова севший в неё, какую противозаконную деятельности они усмотрели?

Убийство Скотта не первый случай, когда полиция посчитала, что право на ношение огнестрельного оружия не относится к чернокожим жителям США.

Так, в июле полиция застрелила афроамериканца по имени Филандо Кастилии в городе Фолкон-Хайтс в штате Миннесота, после того как он был остановлен на дороге полицией. Когда полицейские подошли к автомобилю Кастилии, он заявил, что у него есть лицензия на ношение оружия. Без сомнения, он сообщил об этом, чтобы полицейские не были удивлены, найдя у него пистолет.

Однако, вместо того, чтобы успокоить их и дать понять, что он законопослушный гражданин, который пользуется данным ему по конституции правом, заявление Кастилии имело обратный эффект. Один из полицейских выстрелил несколько раз в него, в результате чего тот скончался.

По словам подруги убитого, которая находилась вместе с ним в автомобиле, Диаманды Рейнолдс, Кастилии выполнял указания сотрудника полиции и пытался достать бумажник, в котором было его удостоверение. Однако, как было уже неоднократно доказано, любое внезапное движение во время ареста чернокожего может быть расценено как угроза.

Сказав о том, что у него пистолет, и попытавшись предотвратить трагедию, Кастилии, кажется, только спровоцировал её. Впоследствии выяснилось, что убитый действительно имел право на ношение оружия. Он не совершил никакого преступления.

Таким образом, всех ли, кто носит оружие, считают преступниками? Или только чернокожих, задается вопросом автор.