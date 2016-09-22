Бангалор, столица южного штата Карнатака, «силиконовая столица» и витрина новой индийской экономики, в конце прошлой недели погрузился в кошмар средневекового погрома.

Индия

Массовые поджоги и вандализм, сопровождавшиеся разграблением собственности высокотехнологичных компаний со стороны бандерлогов (зачеркнуто), люмпенизированных погромщиков, вынудило власти штата ввести в Бангалоре на три дня комендантский час.

Прямые убытки от мародеров и вандалов не столь велики, но «главная фабрика программного обеспечения планеты», Бангалор, не работал около трех дней — люди просто боялись добираться на работу.

Природа конфликта не имеет никакого отношения к высоким технологиям.

Более того, эта война длится уже более ста лет — война за воду 765-километровой реки Кавери, которая берет свое начало на плоскогорье Декан и течет через два южных штата — Карнатака и Тамил Наду — прежде, чем впадает широкой дельтой в Бенгальский залив.

Чуть менее двух недель назад Верховный суд Индии обязал правительство Карнатака выпустить дополнительно 15 000 кубических футов воды в секунду через плотины Кавери, находящиеся на территории штата, в Тамил Наду, ‑ и так в течение десяти дней.

Решение вызвало сперва шок в штате Карнатака, а затем — и погромную мобилизацию.

Протесты переросли в насильственные акции на прошлой неделе, когда суд отклонил апелляцию правительства штата Карнатака, который требовал уменьшить сброс «своей» воды Тамил Наду в полтора раза и проводить это только в течение одной недели.

Хотя суд изменил свое первоначальное решение, и предписал правительству Карнатака перебрасывать соседям только 11 000 куб.ф./с, сократив программу до 20 сентября, тысячи «мобов» — специфических для Индии групп погромщиков на скутерах и мотоциклах — выплеснулись на улицу в течение нескольких минут после оглашения приговора суда.

К выходным в Бангалоре уже была зона сплошного вандализма.

Рассыпавшиеся по городу «мобы» поджигали автобусы и автомобили с номерными знаками Тамила Наду, громили общественную собственность и принуждали магазины, школы и офисные комплексы закрыться.

Ситуация улучшилась лишь через несколько дней.

Спор вокруг вод Кавери прослеживается с конца 19-го века. Договоренности между княжеством Майсур и округом Мадрас от 1892 и 1924 годов остались на бумаге: Мадрас, будучи тогда частью Британской империи, взял верх в споре, в результате чего соглашения были очевидно нарушены по отношению к претензиям Майсура — сегодня штата Карнатака.

После обретения независимости уже Карнатака усердствует в установлении «новой справедливости». Включается центральное правительство, конфликт становится все более сложным и обрастает все большим количеством смежных тем и акторов, вступающих в схватку.

Правопреемники княжества Майсур и провинции Мадрас, штаты Карнатака и Тамил Наду, здесь выступают основными игроками, но они уже обзавелись собственными союзниками, с которыми нужно считаться. Теперь уже штаты Керале и Пудуччери также сделали свои ставки в претензии на воды Кавери, что выводит конфликт на общенациональный горизонт.

Строительство штатом Карнатаки цепи водохранилищ на реке Кавери и ее притоках без согласия Тамил Наду привело к резкому уменьшению стока в расположенный ниже по течению штат, но дало Тамил Наду повод инициировать создание специального трибунала — Трибунала по водным спорам реки Кавери — для урегулирования конфликта. В 1990 году Трибунал водных споров был создан.

Семнадцать лет его работы привели к единогласному решению. В решении от 2007 года установлено, что из 740 тысяч миллионов кубических футов воды, доступной каждый год во всем Кавери бассейне реки, Тамил Наду получит 419, штат Карнатака 270, штат Керала 30 и Пудучерри 7.

Уточняющее решение 2013 года поясняло, что 192 миллиона из 419 штат Тамил Наду получает из протоков, вытекающих через границу Карнатака. Кроме того, было предусмотрено ежемесячное расписание для сброса воды.

Сравните цифру 270 миллионов кубических футов, которые остаются Карнатаке, и 192 миллиона, которые штат должен отдать соседям — и вы легко увидите популистскую бомбу, которая была заложена три года назад вместо вроде бы согласованного в четвертьвековых переговорах решения.

В годы нормальных муссонов, когда водохранилища заполнены, вдоль Кавери довольно тихо. Но тогда, когда дожди менее обильны, особенно в водосборных районах, — а это территория Карнатаки и только она — страсти в бассейне Кавери разгораются ‑ и прорываются насилием. Так было уже пять раз с момента создания Трибунала в 1990, 1995−96, 2002, 2012 и 2016 годах.

Этот год отличают два фактора. Один — позитивный: это первый за столетие «сезон погромов», когда погромщики сознательно избегали человеческих жертв. Второй негативный: в этот раз погромщики сознательно ударили в центр экономики Индии, заблокировав на три дня работу «индийской силиконовой долины», безусловного локомотива экономики Индии и законной национальной гордости индусов.

Политический прогноз синоптиков Индии — следующий «сезон погромов» накроет штаты Тамил Наду, Карнатака, Керала и Пудуччери в 2019 году.

Сказывается глобальное потепление.