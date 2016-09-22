



Настоящий подвиг и настоящее его предательство

Прошли выборы в Государственную думу. В Латвии, по официальным данным, проголосовали 13 832 гражданина России, что по заявлениям диппредставителей РФ является очень высокой явкой. Естественно, главной «ударной силой» выборов стали пенсионеры. Измученные за свою долгую жизнь ожиданием хоть какого-то просвета, опираясь на костыли, плечи внуков и правнуков, глотая по дороге валидол, с присущей нашему народу упертостью, они шли голосовать. Словно партизаны-подпольщики, вырвавшиеся из своих укрытий, положив в нагрудный карман паспорт с двуглавым орлом, под осуждающее фырканье национально-озабоченных прохожих, седовласые старики рвались в «избирательную атаку». Они вообще не разбираются в политтехнологиях, им не очень понятно, что такое рейтинги — дисциплинированные и собранные русские старики просто шли, может быть, в свой «последний бой» только потому, что их позвала страна. И нет никаких сомнений в том, что как и прежде, они делали это не ради себя, а ради будущего России, внуков, да и просто потому, что «Родине тяжело».

Сам был свидетелем того, как сотни таких людей выстраивались в длинную очередь, заполнив собой улицу перед консульством в моей родной Лиепае, и терпеливо, часами дожидались возможности выполнить свой гражданский долг. Они его выполнили — большинство проживающих в Латвии граждан РФ поддержали «Единую Россию» — почти 75% от общего числа проголосовавших. Опять же, потому, что Родина, Путин, Крым…

Но не прошло и двух дней, как латвийские граждане РФ узнают, что проживающие за границей пенсионеры не получат 5 тысяч рублей в форме компенсации за индексацию трудовых пенсий. А пресс-служба министерства труда, в свою очередь, тут же подтвердила эту информацию. Там пояснили, что данные средства — не часть пенсионного обеспечения, а форма социальной поддержки граждан. В ведомстве также напомнили, что «рост потребительских цен затронул именно пенсионеров, проживающих на территории России». Сэкономили… Хотя при тщательном подсчете, это всего лишь пара шариковых ручек, изъятых Следственным комитетом у какого-нибудь вороватого губернатора.

Не стану говорить о российских гражданах в Германии или Израиле, но так хочется прыгнуть в самолет, прилететь в Москву, и поведать чиновникам, что с присущей им хладнокровностью раскидывают в СМИ свои пресс-релизы, как именно живут наши пенсионеры, сколько стоят продукты, коммуналка, как они теряют на вечно плавающем курсе валют, чего они натерпелись, только потому, что граждане РФ.

А еще есть желание рассказать о том, что они не жалуются — им стыдно это делать. Смотрите, вот они — настоящие, стойкие, бескорыстные «солдаты» России. Они и в следующий раз пойдут голосовать за вас, сытых и успешных, если, конечно, доживут…

Не давайте повода антироссийским крикунам в Прибалтике — исправьте ошибку так же быстро, как вы это сделали в отношении молодых неграждан.

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