Решение, которое примут граждане США в ноябре, станет выбором от имени всего мира. Оно определит, будут ли принципы демократии, открытости и религиозной терпимости сильны, или США окажутся сброшены в пучину трайбализма, предубеждений и авторитаризма, пишет Юджин Джозеф Дион-младший в статье для Washington Post.

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Автор отмечает, что хотя это может прозвучать мелодраматично и заезжено, но из-за участия в выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа перед жителями США встает невиданный до этого по своей сложности выбор. Именно в этом, считает он, и заключался посыл речи нынешнего президента США Барака Обамы в ООН, которая может оказаться одной из важнейших за все время нахождения его на посту главы Белого дома.

Так, президент затронул вопрос «обостряющегося противостояния между авторитаризмом и либерализмом», притом что под последним он понимает, подчеркивает Дион-младший, философию свободы слова, предпринимательства и вовлечение граждан в процесс принятия решений, легшую в основу США.

Глава Белого дома заявил в ходе своей речи на Генассамблее ООН, что у человечества есть выбор — либо продолжить стремиться к более эффективной модели сотрудничества и интеграции, либо вернуться к миру, раздробленному по национальным, племенным, расовым и религиозным линиям. Он также обрушился с критикой на политиков-популистов, как с левой, так и с правой стороны политического спектра, которые пытаются восстановить то, что их мнению было лучшим, более простым временем.

И для того чтобы у кого-нибудь не сложилось впечатления, что он говорит только о политических тенденциях в Европе и где бы то ни было еще, но и кандидате-республиканце Дональде Трампе, он добавил, что «на сегодняшний день то государство, которое окружит себя стеной, лишь построит себе тюрьму».

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Автор отмечает, что нынешние выборы нельзя назвать нормальными, поэтому если раньше консерваторы, выступающие против и нынешнего главы Белого дома, и бывший первой леди США Хиллари Клинтон, должны признать, что если позволить Трампу победить, это сыграет на руку «автократу Владимиру Путину» в России и крайне правым в Европе, с которыми тот, по мнению автора, в данный момент поддерживает альянс. Победа Трампа также станет «подарком» для экстремистов в исламском мире, которые только и ждут, чтобы США назвали всех мусульман своим врагом.

Тот факт, что Трамп так по-дружески относится к Путину, должен стать ключевым на этих выборах, поскольку это может означать, что он связан с иностранными заинтересованными группами, враждебно настроенными по отношению к США.

В заключение, автор подчеркивает, что консерваторы должны не только противостоять Трампу, но и поддержать бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон — единственного человека, который не даст США отказаться от идеалов инклюзивности, толерантности и самой демократии.