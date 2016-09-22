



Модест Колеров ИА REGNUM Конная пешка упала

Запустив ситуацию на востоке Украины слишком далеко, Запад, особенно ЕС, озаботился тем, чтобы вернуть её в хотя бы относительно приемлемое состояние. Со всех зарубежных сторон в Киев полетели гонцы и депеши, несущие призывы к миру. Именно об этом буквально прожужжали уши П. Порошенко министры иностранных дел Германии и Франции в ходе их визита в украинскую столицу 14−15 сентября. На завершившемся в Киеве 21 сентября двухдневном заседании парламентского комитета по ассоциации Украина-ЕС была в очередной раз высказана поддержка дипломатического решения военного конфликта в Донбассе. На встрече с П. Порошенко в Нью-Йорке в тот же день вице-президент США Дж. Байден, как сообщила пресс-служба Белого дома, «вновь заявил о неотложной необходимости обеспечения полноценной реализации Минских соглашений». Упоминание «Минска» в данном случае, в таком контексте — это прямой призыв именно к дипломатическому урегулированию. Сам Порошенко в выступлении на сессии Генассамблеи ООН был неожиданно сдержан и осторожен в формулировках, что особенно бросилось в глаза после его крайне воинственной речи на конференции «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве 16 сентября. «Хочу снова подчеркнуть. Украина хочет решить ситуацию на Донбассе политическими и дипломатическими средствами, — сказал он. — Мы мирная нация. Никогда и ни при каких обстоятельствах мы не намерены начинать любой конфликт с нашим соседом».

Слова президента Украины уже давно надо делить даже не на два или три, а сразу на семь или восемь. Мало осталось тех, кто принимает их на веру, причем не только в самой Украине или в России, но и на Западе. Тем не менее есть ситуации, когда к тому, что он говорит, прислушиваются, пытаясь понять и оценить, насколько в данном конкретном случае слова совпадают с мыслями, в какой степени они могут сойтись или, наоборот, разойтись с делами сегодняшними и завтрашними. В этом смысле миролюбивая риторика П. Порошенко не должна никого вводить в заблуждение. О том, чтобы согласиться на реальный мир в Донбассе и со своей стороны предпринять шаги, способные такой мир обеспечить, ни сам президент, ни его окружение не помышляют. Если верить инсайдерской информации, то на президентском столе уже достаточно давно лежит докладная записка, составленная ведущими киевскими стратегами из Института стратегических исследований. Главный её посыл состоит в том, что решить конфликт в Донбассе в соответствии с интересами Киева исключительно дипломатическим путем, не прибегая к военным действиям, невозможно. Вот несколько фрагментов, изложенных максимально близко к тексту оригинала и раскрывающих не только основную направленность документа — она предельно ясна: война до победы, — но и ключевые мотивировки, содержащиеся в нем, а также его, так сказать, методологический базис. Все это крайне любопытно. И страшно.

Итак — изложение:

Нынешнюю внешнеполитическую ситуацию и международно-политическое состояние Украины не стоит оценивать слишком пессимистически. В вооруженных конфликтах следует полагаться, прежде всего, на оружие и победы, а не на дипломатию и договоренности. Сильные государства вырастают из мощных конфликтов, которые они самостоятельно преодолевают. История свидетельствует, что государственности, искусственно сконструированные («выкроенные») европейскими дипломатами за столом переговоров, как правило, были слабыми, зависимыми, недееспособными, оказывались на самых низких уровнях властно-силовой иерархии Европы и мира. Исключительно дипломатическими средствами невозможно существенно повысить международный статус государства. Особенно это касается ситуаций вооруженных конфликтов, в которых, понятное дело, последнее слово за оружием (sic!). Дипломатия способна смягчить последствия военного поражения и закрепить и расширить результаты военной победы, однако она никогда не сможет победить в войне. Нынешние проблемы украинской дипломатии в значительной мере обусловлены военной и пропагандистско-идеологической слабостью государства. Во время войны дипломатические средства играют преимущественно вспомогательную роль. В то же время надо иметь в виду, что усиливающийся вооруженный потенциал Украинского государства способствует повышению его международного статуса, частично компенсируя временную экономическую слабость. Обычно мощная армия привлекает союзников, усиливает дипломатию, делает внешнеполитическую пропаганду более убедительной…

И так далее, в том же духе и стиле. Вплоть до ключевого вывода: те, кто говорят, что конфликт на востоке Украины не имеет военного решения, должны осознать, что дипломатического решения он тоже не имеет, поскольку любое решение любого конфликта носит комплексный, комбинированный характер. Война есть продолжение политики. Комплексность политики обусловливает комплексность войны.

Когда киевские стратеги говорят о «сильной армии», о «победе», то думают о другом. В Украине по целому ряду причин нет, и не может быть сильной армии, Киеву не приходится сегодня и не придется завтра рассчитывать на победу. Речь идет не о войне против России, а о вооруженной провокации против нее. Не такой, какие каждый день по несколько раз случаются в Донбассе сейчас. А о серьезной, крупномасштабной провокации, на которую, как рыбу на крючок, можно было бы поймать Запад, вынудив его пойти против Москвы «на Вы». О возможных последствиях такого развития событий никто в Киеве думать не хочет. А они могут быть самыми неожиданными. И в самом Донбассе, и за его пределами. Ожидать появления среди них приятных для Украины точно не приходится. Малоприятных же и вовсе неприятных может оказаться, хоть пруд пруди. «В худшем варианте наши соседи могут принять в свой состав некоторые украинские регионы, — считает бывший глава Службы внешней разведки Н.Маломуж. — Это неофициально, но такой вариант не исключается. Польша, Румыния, Венгрия рассматривают возможность присоединения западных областей Украины. На такой шаг они могут пойти, если ситуация в Украине в плане безопасности не стабилизируется». Киевские стратеги призывают Банковую и П. Порошенко встать именно на путь, ведущий к еще более сильной дестабилизации «в плане безопасности», чем она имеет место быть в настоящий момент. И, судя по всему, находят понимание.