Зима близка. Подготовка к отопительному сезону интересовала украинскую региональную прессу на неделе с 15 по 21 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но вначале о делах земельных от портала «Новини Закарпаття» (Ужгород). «В худшем варианте наши соседи могут принять в свой состав некоторые украинские регионы. Это, конечно, неофициально, но такой вариант не исключается. Польша, Румыния и Венгрия рассматривают вариант присоединения западных областей Украины. К такому шагу они могут прибегнуть, если ситуация на Украине в плане безопасности не стабилизируется. Но это совсем крайний случай», — заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Эти слова бывшего разведчика указывают на то, что в крайнем случае Венгрия присоединит к себе Закарпатье, Румыния — Буковину, а Польша — Галичину и Волынь. Похоже, что Маломуж подразумевает тот вариант, который Россия сделала в Южной Осетии, когда ввела свои войска для защиты своих граждан, предварительно выдав местным жителям свои паспорта. Не секрет, что Венгрия, Румыния и Польша на западных территориях Украины уже сделали своими гражданами сотни тысяч человек. Учитывая радикальные позиции некоторых националистических партий в этих государствах, такая вероятность исключаться не может. Напомним, что в истории Украины раздел ее между соседями случался неоднократно, желание снова ее поделить в случае внутренней нестабильности достаточно реально.

Теплой зимы без снега в этом году украинцы вряд ли дождутся — по прогнозам синоптиков, все три месяца будут морозными и холодными, сообщает «Индустриалка» (Запорожье). Многие уже запасаются дровами, отказываясь от дорогого газа. Правда, бизнесмены взвинтили цены на поленья: машина дубовых дров подорожала на 1600 грн, а сосновых — на 1100. Украинцы таким образом ищут выход, чтобы не платить за дорогое отопление (стоимость его, напомним, в этом году повышается в среднем по стране на 90%). Правда, продавцы дров уже тоже подняли цены. «Если в прошлом году я машину дубовых дров покупала за 2400 грн, то в этом — уже за 4 тыс. А мне на зиму нужно две такие машины, итого 8 тыс. Сосновые дешевле — прошлым летом были по 2 тыс., в этом — 3100 грн. Но они горят быстрее дубовых, поэтому не очень выгодны», — рассказывает жительница Харьковской области Ольга Самсоненко. Лесники жалуются, что селяне все лето сами заготавливают себе дрова. «Вы не представляете, уже весь лес проредили. Хворост, ветки, сухостои быстро вынесли, взялись рубить молодые деревья. Не успеваем гонять их», — жалуется лесник из Житомирской области Павел Воробей. Продавцы дров и пеллет утверждают, что спрос на их продукцию сейчас вырос. «Дрова и пеллеты не успеваем развозить. Очень многие богатые люди сейчас переходят на них, им отапливать огромные дома тоже дорого», — говорит продавец Евгений, который рекламирует свои услуги на сайте бесплатных объявлений. Экономический эксперт Александр Охрименко говорит, что дрова — это выход для сельских жителей. «В селах действительно переходят на дрова, так им выгоднее. Но вряд ли это продлится долго, поскольку топить дровами не очень удобно, и они не дают такого тепла, как газ или уголь», — говорит Охрименко. Кроме того, существует риск пожаров.

Новый бюджет государства грозит поставить Тернополь на грань выживания, рассказывает «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). По мнению мэра Тернополя и председателя бюджетного комитета Ассоциации городов Украины Сергея Надала, правительство не учитывает степень изношенности фондов жилищно-коммунального хозяйства и жилых зданий. В большинстве украинских городов, кроме разве что крупных промышленных центров, за все годы независимости не проводили предметных капитальных ремонтов. Все это требует миллиардов капиталовложений, которых никто не дает. К тому же каждая правительственная «новация», например, перекладывание на местные бюджеты содержание профтехобразования, коммунальных больниц, школ и садиков — это смертельный удар по бюджетам городов. По убеждению главы Тернополя, нужно пересмотреть систему формирования тарифов — ввести двухставочный тариф. Подогрев воды в неотапливаемый период требует ресурсов, которые соизмеримы с теми, которые тратятся в отопительный сезон. В результате получается так, что в осенне-зимний период коммунальным предприятиям нечем платить за газ. Другая проблема — отсутствие средств на проведение ремонтных и модернизационных работ именно в весенне-летний период, когда это наиболее целесообразно делать. Мэр также настаивает, что установление размера тарифов нужно передавать на места.

Уже несколько месяцев в Луцке продолжается спор между лучанами и ПАО «Волыньгаз» из-за приборов учета газа, передают «Волинські Новини» (Луцк). Кто должен финансировать установку квартирных счетчиков: потребители или газовщики? Правительство убеждает, что в тариф заложена стоимость установки квартирного счетчика. Газовщики пожимают плечами, мол, реальность не такова: в тарифе заложена установка только домовых счетчиков. В итоге немало жителей луцких многоэтажек со скандалами отказываются ставить общедомовые газовые счетчики. Люди, ссылаясь на закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», требуют от ПАО «Волыньгаз» установку индивидуальных счетчиков в каждую квартиру. Горожане опасаются, что после установки общего счетчика им придется платить за газ значительно больше. К тому же общий счетчик лишает принципа справедливости, поскольку не позволяет определить, кто сколько природного газа потребляет, ведь потребленный за месяц газ делится на все квартиры в доме.

Котельные Винничины «спрыгивают» с газа, информирует «Реал» (Винница). Директор департамента ЖКХ, энергетики и инфраструктуры областной государственной администрации Сергей Волков заявил, что в 2016 году планируется перевести на альтернативные виды топлива 47 котельных бюджетных учреждений (школы, садики, больницы). На это потребуется 36,5 миллиона гривен, зато экономия составит 2 миллиона кубометров природного газа. «В настоящее время выполнены работы по переводу 25 котельных, завершается выполнение работ еще по 21 котельной. На эти цели освоено уже 14,5 миллиона гривен, — сообщил Сергей Волков и привел пример успешного перевода — введена в эксплуатацию твердотопливная котельная «Винницагортеплоэнерго» по улице Баженова в Виннице. В летний период котельная успешно обеспечивала горячим водоснабжением потребителей — 48 домов, 1 школу и 2 детсада».

Население Днепропетровщины стало меньше пользоваться газом, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Это касается, прежде всего, бытовых и промышленных потребителей. За прошлый год население уменьшило потребление газа на 59,5 млн куб. м, промышленные предприятия — на 31,4 млн куб. м. ПАО «Днепропетровскгаз» недополучило почти 38 млн грн запланированной тарифной выручки. Финансовое состояние компании осложняется еще и тем, что значительная часть выручки, поступающей от бытовых потребителей, состоит из бюджетных отчислений по льготам и субсидиям. К тому же задолженность бюджетных организаций и теплопоставляющих предприятий ставит под угрозу стабильную работу «Днепропетровскгаза». Сейчас долг тепловиков составляет 20,6 млн грн, а это в свою очередь может затруднить своевременное начало отопительного сезона в Днепропетровской области.

Украинские чиновники прогнозируют, что почти две трети украинских семей уже в следующем отопительном сезоне будут вынуждены обращаться за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). Прежде всего, из-за дороговизны газа, который, в том числе и собственной добычи, продают потребителям по европейским ценам, забывая о совсем не европейском уровне доходов украинцев. Как будет выглядеть энергонезависимая страна, в которой большинство граждан зависимы от государства в оплате коммунальных услуг, — вопрос к руководителям украинских энергетических «реформ».

В Херсонской областной государственной администрации отчитались о том, как прошла туристическая кампания на Херсонщине, информируют «Херсонцы» (Херсон). Губернатор Андрей Гордеев уверен: сезон оказался удачным. Почти 3,5 миллиона туристов в этом курортном сезоне приняла Херсонщина, внутренний туризм в регионе увеличился на 15%, а иностранный — на 12%, 90% отдыхающих — украинцы, с разных уголков страны. Впрочем, Херсонщину могли посетить и целые пять миллионов курортников, если бы их внаглую не отжимал «оккупированный» Крым в тандеме с «пофигизмом» отдельных наших соотечественников. Помнится, тот же Гордеев в пик летних «пробищ» под всеми тремя КПП перед Крымом призвал жителей Херсонщины, и не только, попросту не ехать на «оккупированный» полуостров. «Не… шастать!» — очень резко выразился тогда херсонский губернатор, чем, конечно же, вызвал шквальную «ответку» недремлющей российской пропаганды. На пресс-конференции у Гордеева спросили: «А кроме колоритного «не… шастать!» есть что-то действенное для борьбы с «отжимом» туристов на Крым? Ведь пусть банально звучит, но деньги, оставленные соотечественниками «оккупанту», должны были остаться у нас, на Херсонщине…» Губернатор ответил так: «Динамика перемещения транспорта через КПП свидетельствует о том, что сейчас в «оккупированный» Крым едут гораздо меньше, чем в былые времена. Но, честно, я, когда увидел, как родители двое суток маринуют собственных детей на солнцепеке, чтобы только добраться в Крым, был просто в шоке… Знаете, на следующий год планируем заняться социально-информационной кампанией против украинского туризма в оккупированном Крыму. Билборды, ролики и все такое, надеюсь, вы, журналисты, нам в этом поможете».

Говорят, если в историю выстрелить из пистолета, она выстрелит из пушки, рассказывает «Вечерний Николаев» (Николаев). Примерно так восприняли, в том числе и николаевцы, пакет законов «о декоммунизации», принятый Верховной радой Украины 9 апреля 2015 года. Используя эти законы, некоторые политики, включая и народных депутатов-олигархов или тех, кто с ними тесно связан, распускают мифы о том, что социалистическое наследие тормозит развитие экономики Украины. При этом упор делается (в меркантильных целях) на замедление процесса приватизации построенных при СССР госпредприятий не с экономической, а якобы с идеологической точки зрения. Известно, как непросто этот вопрос решался с НПКГ «Зоря» — «Машпроект». Не без участия некоторых народных депутатов от Николаевщины наш уникальный научно-производственный комплекс газотурбостроения удалось отстоять. Но есть и другие объекты.

Одним из главных вопросов сегодняшней экономической повестки дня является приватизация, отмечает «Таймер» (Одесса). На данный момент в Верховной раде зарегистрирован ряд законопроектов по этому вопросу. Нынешний премьер-министр хочет пустить с молотка оставшиеся объекты государственной собственности, в том числе в стратегически важных отраслях. В частности, рекомендуется исключить из списка запрещенных к приватизации объектов почти 400 предприятий. В их числе ГП «Укрспирт», «Артемсоль», а также ряд объектов транспортной отрасли (в том числе Морской торговый порт «Южный», Одесской морской торговый порт, ГК «Украинское Дунайское пароходство»). Любые управленческие решения и реформы на уровне государства могут стать успешными в том случае, если они поддерживаются большинством населения и работают в его интересах. Как свидетельствуют результаты социологических опросов, курс властей на тотальную приватизацию не поддерживается большинством населения Украины. В стране отмечается стабильное критическое отношение к подобным мерам. Так, согласно данным опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины в июле — августе 2016 года, большинство украинцев скорее негативно относятся к приватизации крупных предприятий (таковых 62%). Скорее позитивно к такой мере относятся более чем в четыре раза меньше респондентов — 14%. Каждый четвертый (24%) затруднился с ответом на поставленный вопрос. При этом такое негативное отношение к приватизации крупных предприятий наблюдается в украинском обществе давно.

Национализация днепропетровского «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова уже не будет иметь катастрофически пагубных последствий для банковской системы Украины, констатирует «ОстроВ» (Донбасс). Вопрос заключается только в наличии решимости у президента Петра Порошенко нанести удар по самому серьезному на данный момент оппоненту внутри страны. Но пока такого желания не просматривается. В итоге к активным действиям против гаранта может перейти сам Коломойский и его группа «Приват». В президентской администрации если и рассматривают национализацию «Приватбанка», то исключительно в рамках противостояния владельцев ФПГ «Укрпроминвест» и «Приват». При этом для удара по группе «Приват» не нужна национализация, при которой все обязательства Коломойского и его партнеров ложатся на государство. Достаточно просто ввести туда временную администрацию НБУ за нарушение нормативов, невыполнение графика возврата рефинансирования — да мало ли какие можно найти предлоги.

«На днях у входа в торговый зал львовского супермаркета «Арсен» я заметил девушку с листовками, призывающими жителей и гостей города делать пожертвования для бойцов «АТО», — пишет обозреватель портала «Zaxid.net» (Львов). — Рядом стояла тележка, в которую неравнодушные люди опускали бутыли с питьевой водой, средства личной гигиены, пакеты с крупами и другой пищей. Украинские контрактники, призывники и добровольцы, которые защищают страну от врага на Донбассе, как и раньше, нуждаются в поддержке народа. А чуть позже в новостной ленте на глаза попалось сообщение о приобретении народным депутатом от «Блока Петра Порошенко» Сергеем Лещенко, который позиционирует себя как борец с коррупцией, квартиры площадью 192 «квадрата» стоимостью 7,5 млн гривен в новостройке на одной из центральных улиц Киев. Прямо скажем, не хило для человека, который еще недавно работал журналистом в изданиях, которые перебиваются на грантах, а как депутат получал от 6 до 14 000 грн в месяц. Новость о приобретении молодым политиком дорогой квартиры воспринималась как его месседж обществу: «Жизнь удалась!» Правда, многих украинцев он сразу же насторожил: откуда у бывшего труженика пера такие бешеные деньги? Пришлось новоявленному слуге народа оправдываться и выкладывать различные версии происхождения средств… Пока вся эта проверочно-судебная карусель крутится, зададимся вот каким вопросом: а не стыдно сейчас тратить такие средства на личные нужды не первой необходимости?.. Если кто забыл, на Украине продолжается изнурительная война, пусть даже под названием «АТО».

На любой войне присутствуют силы, которые ввязываются в нее ради наживы, и Украина не стала исключением, сообщает «Вестник ДНР» (Донецкая Народная Республика). Бизнес весьма прибыльный, учитывая менталитет украинской политической элиты. Деньги делаются на всем, начиная с продажи оружия и заканчивая сбором дани на блокпостах и мародерством. Продажа оружия с целью обогащения уже давно стала одной из особенностей украинской военной политики. Страну буквально наводнили незарегистрированным оружием и боеприпасами, привезенными из Донбасса. В украинских СМИ периодически проскакивают новости об исчезновении техники, оружия и обмундирования, которые «теряются» при невыясненных обстоятельствах. Одним из таких специфических направлений стала продажа стреляных гильз из зоны так называемой АТО. В интернете на различных сайтах можно увидеть примерно вот такие предложения: «Стреляные гильзы, совсем свежие (вчера стреляли) 2-го калибра длиной 70 мм. Цена 70 коп. за 1 шт. Всего в наличии 170 шт. Оплата на карту ПриватБанка». Военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказывают, что в пунктах приема металла за одну гильзу 155-го калибра можно выручить до 200 гривен. По словам некоторых умелых бизнесменов, одна двадцатикилограммовая стреляная гильза от тяжелого орудия, содержащая в себе латунь и медь, будет стоить на черном рынке от 1400 гривен. Порой деньги от проданных гильз являются для солдат единственным источником дохода, потому что украинское государство, отправляя их на войну, месяцами не выплачивает зарплату и не обеспечивает обмундированием. По словам главы отдела утилизации из департамента отчуждения военного имущества министерство обороны Украины Александра Емельяненко, боеприпасы «утилизируют, то есть сдают на переработку в пункты приема металла». На самом деле, согласно расследованиям украинских СМИ и сообщениям волонтеров, их КамАЗами везут в Днепропетровск и Запорожье на крупные оптовые базы цветных металлов, а оттуда — за границу. Например, в прошлом году украинские пограничники задержали груз — более 134 тонн цветных металлов, а именно спрессованные отстрелянные гильзы от минометных снарядов и стрелкового оружия калибра 5,45 и 12,7 миллиметра. Можно только догадываться, какие объемы металла проходят и проходили ранее мимо пограничного контроля и какие доходы имеют организаторы этой контрабанды. Украинские СМИ постоянно рассказывают о доблестной украинской армии, которая соблюдает Минские договоренности. Остается загадкой, откуда в таком случае берутся такие объемы использованных гильз?