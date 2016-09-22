Отношения между ЕС и Турцией вошли в новую стадию кризиса, что неудивительно с учетом целого ряда негативных тенденций, которые только усугубились за последние нескольких лет. Что интересно, несмотря на противоположные цели и общий пессимизм, по-прежнему существуют области, в которых есть возможность, а в некоторых случаях и необходимость в сближении между Анкарой и Брюсселем, пишет Бюлен Арас в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По мнению автора, существует три направления, по которым происходит отдаление Турции и ЕС.

Во-первых, это попытка Анкары добиться интеграции с Евросоюзом, которая закончилась провалом, после которого каждая сторона поставила на первое место внутреннюю консолидацию и защиту от внешних угроз. Результатом такого развития событий стали все большие ксенофобия и антитурецкие настроения среди избирателей ЕС, которые подогреваются большим числом популистских движений по всему европейскому блоку.

В свою очередь, общественность Турции смотрит на вхождение в ЕС без энтузиазма, сделав вывод, что блок не является той структурой, в основе которой лежат правила и которая интегрирует в себя Турцию. Граждане страны поняли, что ЕС — политико-культурное образование, которое больше заинтересовано в том, чтобы сводить счеты настоящего и прошлого, делая Турцию и турецкую диаспору козлами отпущения. Последнее лучше всего видно в ходе референдума в Великобритании — стране, которая представляла себя как ведущего сторонника членства Турции в ЕС.

Во-вторых, возникшие после «арабской весны» кризисы шли вразрез с утверждением Турции, что она является мостом сотрудничества между Ближним Востоком и ЕС. После них, напротив, страна стала создавать впечатление, отмечает автор, потенциального проводника арабского хаоса, а именно исламистского терроризма, межконфессиональной розни. Страну стали ассоциировать с нестабильностью, а западные СМИ неверно представили Турцию в качестве ключевой причины и сторонника исламистского терроризма. В результате об общих интересах было забыто.

Последним, но не менее важным является то, что благодаря своему статусу восходящей державы у Турции есть возможность решительно подходить к целому ряду вопросов от внешней политики до экономики, тогда как ЕС по-прежнему погряз в политическом и экономическом самокопании, нужном ему для предотвращения общего одеревенения своих структур.

Так, после 2011 года Турция попыталась взять на себя активную роль реформатора в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также стремилась проявить себя в качестве флагмана демократизации и экономической открытости. Такая интеграционная стратегия могла сработать только при полной поддержке США и ЕС своих фундаментальных принципов. На пути этого стали непреодолимые преграды экономического кризиса и политической поляризации.

Отказ официальных лиц Европейского союза поддержать демократические власти в Турции после попытки военного переворота также поспособствовал отдалению ЕС и Турции. Выражая свою крайнюю разочарованность своими европейскими коллегами, турецкие политики и государственные деятели порой превращали пресс-конференции на высшем уровне в полемические дискуссии или, что хуже, отправлялись в социальные сети для обличения своих противников.

Ярость и разочарованность осязаемы среди элит Турции, к какой бы они себя политической группе ни относили. Ни сторонники светского режима, ни консерваторы не считают, что повестка дня достижима под флагом европеизации.

Несмотря на это, есть между ЕС и Турцией области, в которых их взаимные интересы сходятся. Такими он считает сдерживание ближневосточного хаоса, ревизионизма России в Сирии и на Украине, а также противодействие рискам, исходящим из Восточного Средиземноморья, Кавказа и Центральной Азии. Здесь и Анкара, и ЕС имеют общие интересы, которые заключаются в обеспечении безопасности и стабильности.

Для их достижения обеим сторонам необходимо развеять атмосферу разочарования. Первым шагов в этом процесс автор видит миграционное соглашение, заключенное между Анкарой и Брюсселем. Оно должно стать переломным моментом на пути к созданию основы для сотрудничества. Это соглашение, несмотря на то, насколько негативны его освещение в СМИ и отношения официальных лиц с обеих сторон, идет на пользу всем, поскольку ограничивает нелегальную миграцию и формирует канал связи между Турцией и ЕС.

Возможность принятия Турции в члены ЕС также может сыграть положительную роль, поскольку оно послужит стимулом к реформам и учреждению общественных институтов в Турции. Немалую роль играет и либерализация визового режима для граждан страны, которую правительство Анкары рассматривает в качестве важной геополитической победы.