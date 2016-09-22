



Бразилия

Первый месяц пребывания Мишеля Темера на посту президента не особо напоминает медовый. Если так много бразильцев поддержали импичмент Дилмы Руссефф 31 августа и выходили на улицы, чтобы продемонстрировать несогласие с деятельностью ее правительства, то почему Темер теперь настолько непопулярен и что ждет Бразилию дальше?

«Для многих бразильцев коррупция — наиболее важная проблема в стране, но ирония состоит в том, что лично Руссефф не была осуждена за мошенничество, а Темер был. В июне этого года суд обвинил Темера в превышении лимита средств, потраченных на президентскую кампанию 2014 года. Ему запрещено баллотироваться на государственные должности в течение восьми лет (Руссефф удалось избежать этого запрета в ходе импичмента), к тому же его обвиняют во взяточничестве.

Популярная фраза о распространенной в Бразилии коррупции среди политиков звучит так: «он крадет, но зато что-то делает». В случае с Темером она отражает надежду на то, что если его правительство обеспечит выход из экономического кризиса, коррупционные скандалы не так важны. Спустя пять месяцев пребывания у власти тем не менее Темеру грозит углубление экономического спада, который, согласно прогнозам Всемирного банка, продлится еще в течение двух лет.

Несмотря на то, что кризис зависти от общемирового экономического спада, затрагивающего доходы от экспорта наряду с государственной политикой, команде Темера, скорее всего, придется провести болезненное сокращение бюджета, сокращая права рабочих и расходы на популярные социальные программы предыдущего правительства. Противники Темера обвиняют его в «лишениях»: говорится не только о сокращении расходов, но и о правах, и о более фундаментальных вопросах — легитимности нового правительства в целом.

Эти дилеммы отражает и 14%-й рейтинг одобрения Темера. В ходе последних опросов общественного мнения, проведенных в июле, только 5% бразильцев голосовали бы за него на президентских выборах, он отставал от лидеров — Лулы и Марины Силва. Даже несмотря на запрет избираться, Темер вряд ли победил бы на президентских выборах.

Большинство бразильцев теперь поддерживает досрочные выборы — это отражает смещение акцентов протестующих. После импичмента Руссефф ежедневные протесты по всей стране призывают осуществить демократические права с помощью новых выборов, которые объединят тех, кто протестует за Руссефф, и тех, кто скептически относится к предыдущему правительству, но предпочитает чистый разрыв с политикой прошлого. Из-за отсутствия популярности досрочные выборы почти наверняка означают поражение партии власти, но ожидание 2018 года — следующих выборов, вероятно, также станет дополнительным фактором поляризации бразильского общества», — пишет The Independent.

«Темер пообещал продвигать непопулярные меры, чтобы оживить измученную экономику, заявив, что отсутствие предвыборных амбиций дает ему свободу действия. В одном из интервью агентству Bloomberg в Нью-Йорке он также заявил, что будет тратить весь свой политический капитал для укрепления государственного благосостояния, выразив уверенность в том, что Конгресс одобрит его предложения к середине следующего года и ограничит государственные расходы на реформу пенсий. Также он дал понять, что станет жестче относиться к прибавкам зарплаты для государственных служащих, и сказал, что казна могла бы найти средства для оказания помощи наиболее бедным штатам страны.

«У меня нет амбиций на 2018 год, поэтому я непринужденно буду сталкиваться с непопулярными вопросами», — сказал Темер, выступая перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. «Теперь, когда я окончательно вступил в должность, я принимаю на себя более жесткую роль в проведении своей политики и экономики».

Инвесторы приветствовали эти замечания как знак того, что правительство не будет поддаваться давлению и облегчит проведение реформ… Инфляция находится на уровне 9%, а безработица на самом высоком с 2004 года уровне, вдобавок ко всему проходят постоянные протесты по поводу легитимности правительства.

«Мы все еще в очень сложном положении с экономической точки зрения», — сказал Темер. «Даже если мы немного улучшим свое положение в следующем году, это будет большой шаг вперед».

Для того чтобы повысить доверие инвесторов, большую часть усилий направят на уменьшение роли государства в экономике. Законодателям предстоит утвердить законопроекты правительства: ограничить ставки государственных расходов и сократить выплаты на пенсионные пособия с конца 2016 года и до середины 2017 года соответственно.

У некоторых инвесторов растет нетерпение в связи с отсутствием явного прогресса правительства по бюджету на фоне политической борьбы, так как законодатели не могут прийти к согласию в собственной коалиции…

Темер был вынужден увеличить дефицит бюджета 2016 года до 170,5 млрд реалов ($52 млрд)… Он сталкивается с давлением со стороны законодателей, включая членов его собственной партии — Демократического движения (PMDB), которые хотят повысить зарплату государственных служащих. «По-прежнему будет небольшой дефицит бюджета и в 2018 году», — говорит Темер. «Пройдет два-три года, чтобы его устранить».

Часть недоверия к правительству Темера проистекает из участия его партии в коррупционном скандале, в который были втянуты высокопоставленные политики и который «загнал» многих бизнес-лидеров в тюрьмы. Трое из министров Темера подали в отставку в связи с обвинениями в коррупции.

В назначениях на должности в государственных компаниях в настоящее время используются скорее технические, а не политические критерии. Темер обещал не вмешиваться в дела таких компаний, как Petrobras и Banco du Brazil. Но это не означает, что он не будет их контролировать и не будет предлагать им планы действий.

В дополнение к федеральному бюджету, президент сталкивается с другими проблемами: несколько штатов стоят перед лицом взрывоопасного финансового кризиса, даже после того, как они достигли в июне соглашения с администрацией о просроченных задолженностях в казначейство в обмен на принятие ограничений по локальным расходам.

На прошлой неделе 14 штатов заявили, что они будут вынуждены объявить о чрезвычайном положении, и пригрозили использовать своих представителей в Конгрессе, чтобы блокировать решения Темера, если они не получат дополнительную помощь.

Во время визита в середине сентября в Нью-Йорк Темер встретился с инвесторами и рекламировал свой аукцион-проект для бразильских аэропортов, железных дорог, коммунальных услуг и нефтяных месторождений. Он ездил в Китай в начале этого месяца для участия в группе саммита-20 в целях привлечения в страну иностранного капитала. Успех Темера в значительной степени будет зависеть от того, сумеет ли он убедить скептиков, что худшее уже позади. Он должен решить вопрос с перечнем препятствий для ведения бизнеса, который сейчас ставит Бразилию в нижнюю часть рейтинга Всемирного банка… Аналитики Центрального банка ожидают роста на 1,4% в следующем году — это будет самым большим ростом с 2013 года.

«Моя единственная цель состоит в том, чтобы поставить Бразилию на ноги», — сказал Темер журналистам.

«Простые люди — те, кого она хотела защитить в первую очередь, больше всего пострадали от ее политики», — пишет The Economist о наследии Руссефф. «Почти 12 млн бразильцев (около одного работника из девяти) теперь являются безработными — на треть больше, чем год назад. По данным на 31 августа, экономика Бразилии сократилась на 3,8% во втором квартале 2016 года. С инфляцией, близкой к 10%, Центральный банк сохранил процентную ставку без изменений — на уровне 14,25%. Это тоже во многом вина госпожи Руссефф. Во время своего первого срока пребывания в 2011—2014 она прижала банк, заставив его преждевременно смягчить свою кредитную политику».

Настоящая осень в политической карьере ждет также патриарха бразильских левых. «Бразильские прокуроры обвинили экс-президента Луиса Инасиу Лула да Силва [президент Бразилии с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года, политический «отец» Дилмы Руссефф] в том, что именно он является «главным организатором» огромной коррупционной схемы в государственной нефтяной компании Petrobras. Это серьезный удар по надеждам левых на возвращение их политического героя.

Это означает, что впервые сам Лула, до сих пор самый популярный политик в Бразилии, несмотря на коррупционные обвинения против его партии, обвинен федеральными прокурорами в участии в схемах нефтяной компании.

Прокурор Делтан Даллагнол сообщил на пресс-конференции, что схема Petrobras привела к убыткам в 12,6 млрд долларов. Адвокаты Лулы говорят, что прокурорам не хватает доказательств, чтобы подкрепить свои обвинения, которые просто являются частью политического преследования, чтобы остановить его выдвижение на выборах в 2018 году.

Даллагнол обвиняет Лулу в коррупции и отмывании денег в рамках этой схемы. «Он был дирижером этого преступного оркестра», — сказал прокурор во время представления расследования. «Схема Petrobras была направлена на поддержание власти рабочей партии преступным путем».

Двухлетняя операция Carwash, расследование по борьбе с коррупцией, раскрыла, каким образом политические назначенцы Лулы передавали завышенные контракты инженерным предприятиям в обмен на незаконное финансирование и взятки. Бывший президент Лула готовится к суду… Прокуроры утверждают, что харизматичный лидер лично получил около $1,11 млн в виде взяток, в том числе роскошные апартаменты на побережье Сан-Паулу от одной из строительных фирм, которая тоже оказалась в центре скандала.

Отдельно от данного обвинения Лула также был обвинен судом города Бразилиа в препятствии осуществлению правосудия в деле, связанном с Petrobras, в попытке убедить ответчика не давать свидетельские показания.

Именно Лула основал левую партию в 1980 году. Его протеже и преемником на посту президента стала Дилма Руссефф. Луле 70, не исключено, что он мог бы продолжить борьбу за пост президента в 2018 году, но судимость, конечно, будет препятствовать в выдвижении кандидатом в течение последующих восьми лет. Бывший чистильщик обуви и профсоюзный лидер, который организовывал массовые забастовки против военной диктатуры в Бразилии, был избран первым президентом рабочего класса в 2002 году после трех неудачных кампаний. Социальная политика Лулы помогла выдернуть миллионы людей из бедности (лифт в средний класс, о котором многие забыли). Он покинул свой пост с рейтингом одобрения 83% и экономикой, которая росла на уровне 7,5%.

Два года назад, когда дело Petrobras стало достоянием общественности, прокуратура начала медленно подводить Лулу к этим обвинениям. Многие прокуроры и следователи говорят, что они не могут себе представить, что такая мощная фигура не знала об узаконенной коррупции и политических откатах, происходящих в Petrobras и других государственных компаниях.

Маркос Тройхо, бывший бразильский дипломат и содиректор BRICLab Колумбийского университета в Рио-де-Жанейро, сказал, что он считает, что эти обвинения — первые из многих, с которыми Луле предстоит столкнуться в ближайшие месяцы. «Это означает, что партии трудящихся, которые, возможно, думали продвигаться в оппозицию после импичмента Дилмы, предстоит противостоять экстремальным вызовам», — сказал он. «Это, конечно, начало конца президентских устремлений Лулы в отношении 2018 года», — пишет The Guardian.