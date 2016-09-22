



Украина

Трудно назвать украинского президента авторитетным политиком. Среди мировых лидеров он занимает такое же «почётное» место с конца списка, как и сама Украина в списке развитых государств. Однако, порой его речи интересно послушать и на основании их поговорить о том, что происходит в современном мире.

Во время недавнего вступления на проходившей в Киеве 13-й ежегодной «Ялтинской европейской стратегии» (YES): «Мир, Европа, Украина: Штормы Перемен» Пётр Порошенко в очередной раз выразил свою озабоченность ситуацией в мире. «Демократический мир теряет контроль над собственными ценностями. Российская пропаганда не только использует уязвимость Запада. Она наполнила его своими параноидальными идеями. Она берет маргинальные течения и превращает их в мейнстрим», — заявил Петр Порошенко.

Как бы это прискорбно ни звучало для «западных ценностей», но российская пропаганда их действительно хоронит день за днём. «Демократический мир» проиграл информационную войну не только на российской территории, но проигрывает её на своей. Вдумайтесь, мощнейшие западные медиакорпорации ничего не могут поделать с информацией российских СМИ, достаточно вспомнить конфликт в Осетии в 2008 году, когда американцы на 17 часов заблокировали домен .ru, чтобы его не смогли просматривать жители западных стран. В этом нет ничего удивительного. Российские СМИ сильны прежде всего тем, что говорят правду. Ту правду, которой в современном мире практически не осталось. Это и есть самая большая уязвимость Запада, устранить которую крайне сложно.

В своём выступлении Пётр Порошенко также отметил, что лично ознакомился с «работами кремлёвских стратегов по реализации следующих «экзитов», приведению к власти новых политических проектов, целью которых является изменение проевропейских политических элит, подрыв западных ценностей, разрушение единства Евросоюза и трансатлантического альянса. Результат — появился шанс на построение «альтернативной» Европы. Европы, построенной на эгоизме, популизме и цинизме», — подчеркнул украинский президент.

И тут Порошенко прав. Однако, как всегда, его правда вывернута наизнанку и превратилась в банальную ложь. Действительно, строительство «альтернативной» Европы идёт полным ходом. Только вот «эгоистами и популистами» украинский «лидер» с мизерным рейтингом у населения называет тех, кто как раз выступает за сохранение традиционных европейских ценностей. Современный европейский «популист» это тот, кто отстаивает национальные интересы собственных стран. Европейский «эгоист» думает о своих гражданах, и ему не нравятся миллионы беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Циничный европеец плевать хотел на «единство Евросоюза и трансатлантического альянса». Он ищет конкретную пользу для себя лично, и если её не находит в существовании ЕС, то готов с потрохами похоронить европейскую солидарность.

Тем более циничный европейский эгоист не понимает причин, по которым он должен спонсировать Украину. С какой стати европейские налогоплательщики должны своими кровно заработанными евро оказывать поддержку коррумпированному режиму Порошенко?! А ведь о том, что украинское руководство погрязло в коррупции, постоянно твердит западная пресса! У части европейских элит давно наблюдаются панические настроения по поводу возможного прихода к власти «популистов», «националистов» и «пророссийских» политиков. К примеру, именно так называют лидера австрийской Партии свободы Норберта Хоффера, который весной этого года едва-едва не стал президентом Австрии. История весьма занимательная, чтобы уделить ей несколько больше внимания.

В первом туре, состоявшемся 24 апреля 2016 года, победителем оказался Норберт Хоффер, набравший 36,4% голосов. Его противник, бывший лидер Партии зелёных Ван дер Беллен занял второе место с 20,38% голосов. Во втором туре 22 мая по результатам голосования на избирательных участках Хоффер опережал своего оппонента почти на 4% голосов (51,9% против 48,1%). Однако на следующее утро подсчитали голоса, присланные по почте, и выяснилось, что с перевесом в 0,3% победил «зкс-зелёный» Ван дер Беллен.

После такого неожиданного поворота Партия свободы потребовала отмены итогов выборов и добилась своего. Формулировка, ставшая обоснованием объявления «третьего тура» выборов, прелестна сама по себе. Оказывается, из-за некачественного клея конверты расклеивались, что и послужило формальным поводом для отмены результатов выборов. Не правда ли, похоже на третий тур выборов на Украине в 2004 году?! 21 сентября 2016 года австрийские парламентарии официально закрепили 4 декабря новым днём выборов президента республики. Уверен, что недавние террористические акты окажут существенное влияние на выбор граждан Австрии в пользу «популиста», «националиста» и «пророссийского» кандидата.

Не менее показательны результаты выборов в Берлине, на которых коалиция социал-демократов и христианских демократов потеряла большинство в земельном парламенте Берлина. «Христианско-демократический союз Германии» Ангелы Меркель показал худший результат за всю историю и набрал менее 18%. Зато «Альтернатива для Германии» получила сенсационные 14% голосов! Не сомневаюсь, что за год, оставшийся до следующих парламентских выборов в Германии, мигранты в совокупности с ухудшающейся финансово-экономической ситуацией добавят так называемым пророссийским силам голосов избирателей.

Европейская бюрократия уже не в силах противостоять настроениям в обществе государств — членов ЕС. Не агенты Кремля повлияли на голландцев, которые на весеннем референдуме проголосовали против подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Сама по себе «ассоциация» тут ни при чём, как и Украина вообще. Голландцам в принципе не нравится всё то, что сегодня происходит в Евросоюзе. Им не нравится экономический кризис, связанная с ним безработица и толпы агрессивных мигрантов на улицах европейских городов. Украина оказалась лишь поводом для того, чтобы заявить своё несогласие с многолетним курсом политического руководства ЕС. По сути, голландцы выступили против «украинизации» политики, против той безвольной и бестолковой элиты, которая ничуть не лучше порошенок-яценюков-гройсманов.

Киевскому националистическому режиму есть о чём беспокоиться и за что переживать. Те, кто в ближайшем будущем могут совершить «переворот» в европейской политике, ни в каком виде не хотят видеть нищую, коррумпированную, олигархическую Украину в Европе. Смена власти в Европе — уже не бредни украинских параноиков, а реальность ближайших лет. Хуже того, это процесс, на который не могут повлиять ни отдельные политики, ни самая изощрённая пропаганда.

Участников «евромайдана» не без оснований шутливо называют «кастрюлеголовыми». Так оно и есть. Давно закончился евромайдан, разъехались западные фотокорреспонденты, а украинцы так до сих пор и позируют с кастрюлями на головах. Только теперь они считают, что противостоят не «кровавому режиму» Януковича, ради чего, собственно и состоялась известная фотосессия на «евромайдане», а «всемирному злу» в лице Владимира Путина. За своё кривлянье «кастрюлеголовые» требуют военной помощи со стороны «цивилизованных стран». Однако никто не горит желанием оказывать им поддержку. Это не просто накладно, но глупо и безответственно. Даже если бы доказательства «российской агрессии» были безупречно убедительны, признание наличия российских войск на территории Украины требует реальных действий. Из-за Украины никто не собирается воевать с Россией. Шоу закончилось.

Украинские политики всегда отличались известной степенью тормознутости. Однако Порошенко переплюнул всех. Мир изменился, но Пётр Алексеевич до сих пор словно стоит на трибуне евромайдана и несёт фантастическую чушь об евроинтеграции и безвизовом режиме. Он убеждает украинцев в том, что весь «цивилизованный мир» с Украиной, но это давно не так. От Украины дурно пахнет. Поддержка Украины не просто дорого обходится для Европы, но и негативно сказывается на рейтинге правящих партий. Зато очень хорошо способствует росту популярности оппозиционных политиков, часто называемых «пророссийскими».

История в очередной раз пошутила над незадачливыми русофобами. Поддерживая государственный переворот в Киеве, европейцы, несомненно, хотели создать максимальное количество проблем России. Однако в результате прозападная и националистическая Украина стала головной болью Европы. По сути, наши европейские «партнёры» превратили Украину в один большой «Чернобыль». Взорвали её, думая, что вся националистическая грязь накроет Россию, но ветер подул в другую сторону… Теперь европейцы сами не знают, что делать с Украиной.

Решение украинской проблемы вполне очевидно. Европейцам необходимо вместе с Россией добиться смены власти в Киеве. Военных преступников надлежит отправить на скамью подсудимых в Гаагский Международный трибунал. Необходимо провести денацификацию и запустить процесс федерализации Украины. Впрочем, чтобы в очередной раз не натворить бед, лучше всего довериться Путину и сделать всё так, как он скажет. Надо поторопиться. Не стоит ждать, пока Украина превратится в Сирию в центре Европы с 4 атомными электростанциями и 15 энергоблоками. В конце концов, Украина — это Евразия. Если тут что-то бахнет, то мало не покажется всем — украинцам, европейцам и россиянам. Потому, надо спешить, пока не «бахнуло».

Верёвку можно использовать по-разному. Один использует для того, чтобы повеситься, а другой, чтобы вытащить себя из пропасти. Когда Евросоюз втягивался в ливийскую, а потом сирийскую авантюру, Владимир Путин предупреждал, чем они могут закончиться для европейцев. Не прислушались. Когда украинцы выходили на евромайдан, Владимир Владимирович также предупреждал о его последствиях. Не помогло. Путин вообще часто говорит о суверенном выборе любого народа. Он понимает, что каждый должен делать свой выбор, а потом отвечать за него. Сегодня Европа стоит перед своим выбором, и от того, каким он будет, зависит её судьба.