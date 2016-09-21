



Россия

На всероссийских выборах в России «Единая Россия» одержала убедительную победу, ее выдвиженцы пришли власти в Госдуме и региональных органах власти. По общему мнению, успех партии обеспечил действующий президент Владимир Путин, открыто поддержавший ЕР, а также давление извне, которое консолидировало большую часть избирателей вокруг лидера страны.

Глобальный мир

Глубокие изменения в современном мире нарастают, наступает кардинальная трансформация мироустройства, что неизбежно приведет к глобальным потрясениям, что не может не затронуть территорию и население России. К сожалению, Москва уже оказалась вовлеченной в дестабилизационные процессы, активно протекающие, прежде всего, на самом большом материке планеты — Евразии. Сирия, Украина и другие «горячие точки» становятся серьезным испытанием для современной российской государственности. 2017 и последующие годы, как прогнозируют эксперты, сулят новые тектонические потрясения и необратимые процессы, которые неизбежно затронут большинство государств и народов мира.

В глобальном противоборстве за лидерство в эпоху грядущего мироустройства, смены технологических укладов и торгово-экономических рынков сталкиваются интересы, прежде всего, США, ЕС, Китая. Однако решающая роль в переформатировании нынешнего миропорядка принадлежит мировым «теневым кланам», которые стоят за большинством ведущих государств мира, международных институтов влияния, ТНК. За провоцирование «большой войны» выступают в Вашингтоне, которые таким образом надеются списать огромные долларовые долги и «сдуть» многочисленные финансовые «пузыри», тем самым сохранив доминирование долларовой гегемонии в мире. На достижение этих целей, скорее всего, будет работать победа в США на президентских выборах «демократов». Приход к власти представителя «республиканцев» маловероятен, но если такое и произойдет, Америку ждут серьезные внутренние потрясения. Неслучайно существуют прогнозы того, что «44 чернокожий» президент может стать последним в истории США.

Брюссель надеется сохранить свои мировые позиции посредством проведения реформирования современных торгово-экономических отношений, удержания инициативы в рамках новых технологических укладов. Однако его ждет серьезное испытание «трансатлантическим партнерством» со стороны США, которые намерены включить ЕС в сферу своего торгово-экономического влияния. Великобритания, за которой маячат геостратегические интересы клана Ротшильдов, также стремится всячески подорвать основы европейского единства в пользу «трансатлантического партнерства». Однако, Берлин и Париж, Ватикан и Женева («швейцарские риглы») ищут свои альтернативы не только сохранения Старого Света в прежнем виде, но и приращения Восточной Европой и, прежде всего, Украиной и Белоруссией.

В современном мире Пекин мечтает о новом валютном мире, где роль золотого юаня, по меньшей мере, сравнится с потенциалом «зеленой резаной бумаги». КНР намерена сформировать свой «тихоокеанский» торгово-экономический контур влияния, не допустить развития Транс-тихоокеанского торгового партнерства (ТТП) под эгидой США, стремится выстроить трансконтинентальные коммуникации и маршруты в Евразии и в частности Великий Шелковый путь». В реализации своей глобальной стратегии Пекин пользуется открытой и тайной поддержкой официального Лондона и стоящего за ним клана Ротшильдов, которые давно сделали главную ставку на китайских «драконов» Поднебесной. В мировой истории Венецианские купцы, нынешние Ротшильды, уже делали ставку на Чингизхана и его последователей, которые в те времена верховодили и в пределах Поднебесной (Китай), для прокладывания Шелкового пути в границах кочевой Ордынской империи.

Между тем, эксперты считают, что все три проекта реализуются из единого центра, взаимно дополняя друг друга. В зависимости от развития глобальной ситуации в мире, с учетом возможных форс-можорных обстоятельств, будет воплощаться та инициатива, которая на данный момент времени наиболее реальна, может быть реализована с меньшими издержками и потерями. Глобальный системный предиктор, которого в прессе и интернете иногда называют «халдейские мудрецы», как это было не раз с ними в трехтысячелетней мировой истории, никогда «не ставят на одну лошадь» и всегда «кладут яйца» только в разные корзины. При этом они готовы всегда пожертвовать не только пешками, своими марионеточными режимами и правителями, как это было в случае с фашистской Германией, Ираком Саддама Хусейна, Югославией во времена правления Слободана Милошевича и др. В обозримом будущем подобное почти наверняка может случиться не только с Турцией, Украиной и другими странами, но и «королевскими фигурами», какими в истории были великие мировые империи (Арабский Халифат, Османская, Российская, Австро-Венгрия, СССР и др.). Новой жертвой могут стать даже США, являющиеся сегодня самой сильной страной мира.

Москва выдвигает свой проект, который призван конкурировать с другими инициативами — это ЕАЭС. Однако «сильные мира сего», не без оснований полагают, что Россия, в ее нынешнем состоянии, вряд ли сможет составить конкуренцию. Они видят одну шестую часть света в качестве слепого орудия и «разменной монеты» в глобальном межцивилизационном противоборстве и в частности для нейтрализации мусульманской энергии Юга (Мусульманского халифата (каганата). Однако главная задача в нынешней «большой игре» за новое переустройство мира не допустить сближения России с Китаем и ЕС и, прежде всего, с Германией, естественным стратегическим союзником РФ, но и не дать уйти из-под контроля глобального предиктора «одной шестой части суши». «Халдейские мудрецы», как глобального предиктора окрестили в прессе, ни при каких условиях не могут допустить, чтобы «российская имперская территория», к формированию которой они прилагали много сил в течение последнего тысячелетия и, прежде всего, в рамках проекта «Москва-третий Рим», вновь не ушла «в свободное плавание», как это было в последний раз по итогам Второй мировой войны при Сталине-Джугашвили.

В наши дни, в угрожаемый период развития земной цивилизации, когда активно идут процессы тектонических изменений в политике и экономике, «халдейские мудрецы» все чаще рассматривают территорию России в качестве нового спасительного «ковчега», который при определенных обстоятельствах заменит им США. Поэтому в их рядах нет уверенности в том, что режим в Кремле должен быть сегодня снесен, а страна дестабилизирована и расчленена. Конечно, им хотелось бы, чтобы в Кремле сидел более сговорчивый и покладистый правитель — их «сукин сын», но, во-первых, нет уверенности, что кто-то другой справится с ситуацией лучше, чем нынешний российский президент, а с другой — пугает перспектива сползти в неуправляемый хаос в случае активизации управляемых процессов дестабилизации России.

В этих условиях «архитекторам мирового порядка» приходится всячески сдерживать российского президента и его команду, применять весь арсенал «холодных войн» от санкций до тайных и информационно-психологических операций, натравливать на него своих марионеток из-за рубежа и внутри страны. Кроме того, остается надежда, что покорный и терпеливый русско-славянский народ откажет в доверии своему правителю и тогда, как это было 100 лет назад, власть упадет в ноги. А пока они надеются с помощью «кнута и пряника» осадить и приручить российского лидера, а его возможности использовать в «темную» для реализации своих геостратегических замыслов.

Внутренний контекст

Ситуация усугубляется тем, что в России, несмотря на внешние признаки относительной внутри политической стабильности, в недрах общественных отношений нарастают глубинные демографические и социально-экономические противоречия, активно накапливается энергия массового несогласия и протеста. Беспредел чиновников, всеобщая несправедливость, тотальная коррупция, беспрецедентный разрыв между бедными и богатыми, этно-политическая дискриминация в обществе являются питательной средой для отчуждения населения и, прежде всего, русско-славянского от властей всех уровней.

В настоящее время имеющаяся стабильность в российском обществе, относительное благополучие и межнациональный мир во многом связаны и зиждутся на популярности и авторитете президента России, который своим влиянием и близостью к массам, целенаправленными прагматическими действиями обеспечивает внутриполитический консенсус среди российских элит. При этом в его окружении сохраняют сильные позиции как его прямые «непримиримые оппоненты», так и многочисленные «корыстолюбивые попутчики», которые в любой момент, как это было, например, в случае с украинским президентом Януковичем, переметнутся в противоположный лагерь противников действующей власти. В настоящее время беспрецедентно высокий рейтинг президента является главным сдерживающим фактором тотальной атаки против его власти. Сторонники президента во власти, в отличии от его непримиримых противников, до сих пор не консолидированы, во многом слабы и не конкурентоспособны, коррумпированы, а потому сильно уязвимы. В момент «Ч» российский президент, как это уже бывало не раз в отечественной истории, может остаться в одиночестве и оказаться один на один со своими «заклятыми» друзьями, традиционно активно поддерживаемыми извне.

Поэтому никого не должна успокаивать победа на выборах Единой России, достигнутая, прежде всего, благодаря беспрецедентному рейтингу доверия граждан к первому лицу государства. Как уже отмечают в прессе, сегодня партия власти для российского лидера — это своего рода «чемодан без ручки», вмещающий в себя самую разношерстную публику, среди которой корыстолюбивых сторонников нынешней власти, едва ли больше ее непримиримых противников. Однако, чтобы сохранить общую стабильность в обществе, за которую ратуют избиратели, не допустить сценария «цветной революций» или «дворцового» переворота, приходится до поры до времени с этим положением дел мириться, поэтому силы «пятой колонны» плотными рядами продолжают окружать президента, как это было совсем недавно на Украине.

Разница лишь в том, что российский президент живет и работает в гуще своего народа и, чтобы ни говорили, слывет бессребренником, а Янукович был одним из главных коррупционеров и предателей украинцев. И еще одно важное обстоятельство: несмотря на все притеснения, ущемления и дискриминацию по социально-этническим признакам, Путину сочувствует, понимает и поддерживает большая часть русско-славянского населения. Нельзя не признать, что трудно припомнить в отечественной истории период, когда русский народ жил лучше, чем сегодня, но возможно, если только в «брежневские» времена СССР. В том числе по этой причине велось планомерное разрушение Советского Союза. Это обстоятельство важно иметь потому, что русско-славянское население продолжает составлять метафизическое однородное большинство страны, по разным данным от 65 до 80%, что является принципиально важным условием выживания и самосохранения российской государственности и стабильности общества в эпоху глобальных вызовов и угроз.

В любом случае прошедшие российские выборы могут стать новой точкой отсчета в развитии государства и общества, так как накладываются на тектонические изменения, которые грядут в глобальном мире. Высокий рейтинг доверия президента в российском обществе серьезно сдерживает не только российскую «внутривластную», «публичную» и «уличную» оппозицию, но международные силы и, прежде всего, представителей мировых «теневых» кланов.

Выборы, обеспечив сохранение стабильности в стране, нейтрализацию, на определенный период, передовых сил «пятой колонны», недопущению попыток организации «цветной революции», тем не менее не решают задачи преемственности власти. Сегодня российская государственность и общественный консенсус во-многом держатся на беспрецедентном в отечественной истории авторитете и влиянии Владимира Путина. Его уход из политики, как считают эксперты, может спровоцировать необратимые процессы, вплоть до распада РФ. Поэтому так важно сегодня обеспечить преемственность власти, выстроить новую государственность, освобожденную от коррупции, непрофессионализма, оков внешнего влияния, обеспечить пролонгацию национального курса, вовлеченность в его реализацию национально-патриотических сил.

Хочется верить, что российский президент и его сторонники глубоко анализируют все хитросплетения мировой политики и учитывают тот фактор, что мировые теневые кланы, стоящие за государствами, международными институтами влияния, ТНК на протяжении ни одного тысячелетия играют заглавную роль в определении судеб мира. В тоже время в условиях, когда не представляется возможным с этими силами договориться и сторговаться на равных и без неизбежных печальных последствий, как это было с такими недавними правителями как С. Милошевич, С. Хусейн, М. Каддафи и др., необходимо быть готовым идти и действовать до конца, опираясь на поддержку единомышленников и народа.

Приоритеты национально-государственного возрождения

Несмотря на все сложности и уязвимость нынешней российской власти, она сохраняет перспективы выживания только при определенных условиях, и об этом уже написано немало в СМИ и интернете. У России нет другого выбора, кроме как следовать испытанным временем курсом выживания и самосохранения уникальной цивилизации, во всем опираясь на русско-славянское ядро государственности.

В современных условиях приоритеты национально-государственного возрождения могут включать в себя: во-первых, оздоровление информационной обстановки в стране, ликвидацию внешнего управления государственными и другими ведущими СМИ, обеспечение информационной безопасности государства и общества. Во-вторых, — это консолидация органов власти, ликвидация должности главы правительства, удаление непримиримой оппозиции из власти, объединение палат Федерального Собрания РФ под руководством одного председателя. В целях обеспечения преемственности власти важно создать такой конституционный орган власти, например Госсовет в составе действующего президента, глав Федерального Собрания, Конституционного и Верховного суда, руководителей федеральных округов. Его постоянными членами должны стать все прежние президенты страны, причем последний по времени возглавлял бы Госсовет на срок до избрания нового главы государства. В-третьих, назрели вопросы переноса столицы из Москвы, которая превратилась в источник всех бед и зол России, превращение Москвы в историко-культурный центр России объединение территорий московской области с другими близлежащими регионами центральной России.

В-четвертых, крайне важно восстановление демографической справедливости и равенства в стране, упразднение национально-территориального устройства государства или воссоздание Русско-Славянской государственности в качестве субъекта РФ на территориях компактного проживания русско-славянского большинства. Одновременно необходимо активное противодействие массовой миграции, ликвидация инфраструктур поддержки этнического бизнеса и национальных диаспор.

В интересах укрепления демографического ядра России важно продолжать идти по пути возрождение православного мира с учетом всего исторического наследия Руси, укрепления русско-славянского триединства в границах «Исторической России», создания Союзного государства Белоруссии и России, вовлечение в этот проект украинских территорий. В международном контексте основные усилия целесообразно сосредоточить на укреплении добрососедских отношений по периметру границ, содействие диалогу цивилизаций, прежде всего на материке Евразия, формированию евразийских структур коллективной безопасности, развитии приоритетных отношений с такими странами, как Германия, Индия, Иран, Китай.

В-пятых, требуется ликвидация финансово-экономической зависимости извне, подчинение государству ЦБ, переход на расчеты в рублях во внешнеэкономической деятельности, проведение неоиндустрилизации и дезурбанизации страны, перевод народно-хозяйственного комплекса на рельсы самодостаточной и мобилизационной экономики, приоритетное развитие оборонной промышленности. Одновременно нужны эффективные меры в области борьбы с коррупцией, ликвидация инфраструктур этнической преступности, усиление уголовного преследования за антигосударственную подрывную деятельность, русофобию и разжигание национальной вражды.

И конечно, у России нет выбора, кроме как продолжать укрепление силовых структур страны, придавая особое значение всестороннему информационному обеспечению деятельности вооруженных сил, правоохранительных и органов безопасности.

Приоритеты общественной безопасности

Антикризисная программа национально-государственного возрождения не будет реализована, если не будет задействована в полной мере наиболее активная и инициативная часть общества, прежде всего, в русско-славянских регионах. Недопустимо, когда на выборах в Госдуму основу электоральной поддержки «президентского выбора» в лице ЕР, составили избиратели национально-территориальных образований (республик), представители малых народов в других регионах России, а уже потом чиновники, бюджетники, пенсионеры. «Русско-славянские избиратели», в своем большинстве оказались в числе тех, кто проигнорировали выборы (около 52%), что стало самой низкой явкой в новейшей истории России.

Между тем, в эпоху глобальных вызовов и угроз, отсутствия эффективной государственности, сильного влияния извне на события в России с опорой на силы «пятой колонны» лучшие представители русско-славянского народа должны самым активным образом принимать участие в общественной деятельности. Среди важнейших задач обеспечения общественной безопасности особо следует выделить следующие:

1. Самой простой формой участия в коллективной борьбе за выживание в нынешних условиях сегодня является стремление людей, невзирая на все социально-экономические и другие трудности, создавать семьи, плодиться, рожать детей, воспитывать их на испытанных временем традициях, идеалах и ценностях. Кроме того, как того подсказывает сама природа и многовековой опыт, даже не в опасных ситуациях выживать легче, «сбиваясь в стаи», причем лучше по месту компактного проживания людей.

2. Содействие утверждению в обществе особого порядка отношения к женщине, как источнику здорового продолжения рода, возрождение традиций семейно-брачных отношений, повышение статуса семьи в жизни общества, усиление роли женщины в общественных делах. Возрождение мужского начала в подростковой среде, патриотическое воспитание подрастающего поколения, организация военно-спортивной подготовки молодежи, обеспечение общественной безопасности в рамках «соседских общин».

3. Приоритетом номер один для многонациональной России остается задача возрождения и сохранение русского языка, повышение его статуса и роли в государственных и общественных делах, искоренение ругательств, иностранных заимствований и т.п., усиление позиций языка в рамках международных коммуникаций.

4. Продвижение в обществе эколого-культурных ценностей, утверждение экологического мышления, формирование общественных институтов мониторинга, экспертизы и контроля окружающей среды, организация массовых выступлений против нарушений в области экологии, проведение мероприятий по обустройству и сбережению территории.

5. Организация коллективного противодействия незаконной миграции, навязыванию чуждых традиций и ценностей, борьбы с уличной преступностью, наркоманией, алкоголизмом, проституцией, другими антисоциальными явлениями. В тоже время укрепление религиозной солидарности и взаимной поддержки, развитие диалога между представителями религиозных конфессий и, прежде всего, Православия и Ислама, развитие коллективных форм религиозной и светской солидарности.

6. Оказание психологического давления на чиновников в органах власти в целях побуждения их к ответственному и добросовестному выполнению своих служебных обязанностей, честному служению своему народу, отстаиванию национальных интересов страны. В целях осуществления тотального контроля за действиями властей, оказания всестороннего давления на них, поддержки национального курса президента и нейтрализации подрывных действий непримиримой оппозиции нужен системный подход, по аналогии с тем, как это как это выстроено в нашей стране на основе общественных институтов «пятой колонны» силами влияния извне.

Речь идет о создании и развитии сетевой системы общественной безопасности на принципах солидарности, взаимопомощи, поддержки на базе «соседских общин» по месту жительства (ТСЖ и т.п.), формируемых на основе социокультурного опыта выживания и самосохранения. К институтам общественной безопасности могут относиться самые различные формы и методы сетевого сотрудничества по месту жительства, отряды самообороны и группы быстрого реагирования, структуры оказания взаимопомощи (материальной, финансовой, дружеской и др.), кагалы продвижения информации, места хранения материально-технических средств и т.п.

В целом, формирования сетевых национальных общин по месту компактного проживания позволит не только успешно решить вопросы выживания и самосохранения уникальной российской цивилизации, но и заложить предпосылки возрождения национальной государственности в угрожаемый период развития земной цивилизации. В стране снизу может возникнуть мощное национально-освободительное движение, которое будет содействовать реализации президентских инициатив, идущим сверху от него, мирным путем приведет к изменению нынешней антинародной природы государственной власти.

Вся мировая история свидетельствует о том, что те народы, которые во время «сбились в стаи», объединились и консолидировали свои усилия и возможности, сохранили и развили свои традиционные ориентиры и ценности, имеют перспективы на выживание и спасение в эпоху глобальных вызовов и угроз. Почему надо сегодня всячески поддерживать снизу нынешнего российского руководителя, который, как многим справедливо кажется, очень многое делает не так и даже во вред, а потому, что пока другой альтернативы у народа просто нет, Россия в своей истории вновь оказалась без выбора.