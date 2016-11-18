



moypolk.ru Российская медаль «За отвагу»: почти полная копия советской одноименной награды

Современные танки являются высокомобильными тяжелобронированными боевыми машинами, обладающими мощным орудием (калибром не менее 120 мм) и очень продвинутой системой управления огнем, позволяющей быстро и точно поражать цели как днем, так и ночью. Несмотря на то, что в последние десятилетия танки стали достаточно уязвимыми для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и ручных гранатомётов (РПГ), списывать со счетов их пока рано, так как данный тип бронетехники неизменно используется в качестве основного в любой сухопутной операции.

Мы попробуем составить рейтинг из пяти лучших танков современности — он достаточно условен, так как ни одна из перечисленных машин пока не сталкивалась с другой в реальном бою. Тем не менее примерно оценить возможности машин можно. В любом случае — все они являются витриной современной инженерной мысли.

1-е место: Т-14 «Армата»

Т-14 на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата» — наиболее современный российский танк. На данном этапе уже начато небольшое серийное производство машины (партия около 100 единиц), поэтому попадание этого танка в рейтинг не случайно. Первое место Т-14 получает вполне логично — на данный момент это единственный танк четвертого поколения в мире. От его конкурентов «Армату» отличает оригинальное компоновочное решение — экипаж машины располагается в изолированной бронированной капсуле в нижней части танка, при этом башня, в отличие от любого другого танка, необитаема. В ней располагается автомат заряжания и боекомплект, полностью отделенный от экипажа. Такой подход позволяет максимально повысить шансы на выживание, даже если броня танка будет пробита и произойдет детонация боекомплекта. В других танках такая ситуация гарантированно приводила к гибели всего экипажа. Управление вооружением и движением боевой машины полностью роботизировано — иначе реализовать такую концепцию невозможно.

Также стоит отметить наличие на Т-14 серийного комплекса активной защиты (КАЗ) «Афганит». Радиолокатор и ультрафиолетовые пеленгаторы, располагающиеся на танке, обнаруживают боеприпасы, летящие к танку, после чего в нужный момент в их направлении выстреливается облако шрапнели, разрушающее угрозу. Помимо этого, КАЗ автоматически ставит непроницаемые дымовые завесы, «обманывающие» ракеты ПТРК противника.

2-е место: M1A2 SEP V3 Abrams

Американский танк M1A2 Abrams в последней модификации SEP V3 является, пожалуй, наиболее технологичным западным танком. «На месте» композитная броня с применением обедненного урана, вероятно, наиболее совершенная система управления огнем в мире и мощный газотурбинный двигатель. На танк установлено немецкое 120-мм орудие Rh-120, производящееся по лицензии. При этом Abrams использует для стрельбы бронебойные подкалиберные снаряды с сердечником, изготовленным из обедненного урана, благодаря чему достигается лучшая бронепробиваемость, чем у того же немецкого Leopard 2. Помимо всего прочего, американский танк прошел уже две большие войны в Ираке, на основе результатов которых и проводились дальнейшие модернизации. Надо сказать, что у Abrams в Ираке достойных соперников практически не нашлось — иракцам с ними пришлось воевать на старых советских Т-55, которые не могли открыть ответный огонь с тех дистанций, с которых американцы уже могли прицельно стрелять. Небольшое количество более современных Т-72 изменить ситуацию не могли.

3-е место: Leopard 2A7+

Leopard 2A7+ является наиболее современной модификацией отлично зарекомендовавшего себя немецкого танка третьего поколения Leopard-2, выпускающегося с 1979 года. Танк оснащен, вероятно, лучшим в мире орудием и отлично защищен. Последняя модификация отличается от предыдущих повышенной противоминной защитой, а также дополнительным бронированием и экранированием, защищающим от кумулятивных боеприпасов РПГ. К недостаткам можно отнести сильно увеличившийся вес машины (до 70 тонн), отсутствие КАЗ и возможности запуска управляемых ракет из ствола танка. Как и остальные западные танки третьего поколения (в отличие от советских), Leopard 2 не имеет автомата заряжания — его заменяет 4-й член экипажа, подающий снаряды в пушку. Это является и плюсом и минусом — автомат заряжания на советских танках ограничивает длину снаряда, что сказывается на их бронепробиваемости, но при этом немцам приходится задействовать «лишнего» члена экипажа. Это повышает вес машины (нужно забронировать большее пространство).

4-е место: Merkava Mk4M

Израильский танк Merkava Mk4M является, вероятно, лучшей машиной для тех условий, в которых ему приходится воевать. Речь идет о пустынных ландшафтах Ближнего Востока, где 70-тонная масса танка не является слишком большой проблемой. Тот же танк в условиях гор или болотистой местности применять было бы проблематично, вследствие чего «Меркава» и не заняла более высокое место, несмотря на то, что, помимо Т-14, израильская машина единственная, на которой используется комплекс активной защиты. КАЗ «Трофи» уже успешно продемонстрировал свои возможности, перехватывая около 90% выстрелов из РПГ в боевых условиях. Интересной отличительной особенностью «Меркавы» является наличие небольшого десантного отделения, которое можно использовать, к примеру, для перевозки раненых. Орудие у танка отличное — лицензионная копия немецкой 120-мм пушки Rh-120, более того — в отличие от Leopard-2, «Меркава» способна запускать из ствола противотанковые управляемые ракеты LAHAT.

5-е место: Т-90АМ

Т-90АМ является наиболее совершенной ступенью развития своего предшественника Т-72. Судя по всему, данный танк будет финальным в своей линейке. Модернизировать до его уровня могут имеющиеся в Российской армии Т-90А, помимо этого, у машины имеются хорошие экспортные перспективы. В дальнейшем же ставка будет сделана на концептуально новый танк Т-14 «Армата». В отличие от западных танков 3-го поколения, экипаж Т-90 составляет три человека — одного военнослужащего заменяет автомат заряжания. Это делает вес машины заметно ниже, чем у конкурентов, — 48 тонн (заброневое пространство меньше), что дает танку высочайшую маневренность и проходимость. Главным недостатком такого компоновочного решения, присутствующего у танков Т-64, Т-80 и Т-72, является расположение боекомплекта прямо в боевом отсеке с экипажем, что сильно повышает вероятность его детонации при пробитии брони, не оставляя военным шанса выжить. На Т-90АМ проблему частично решили, установив на новый автомат заряжания броневую крышку. Модернизированное 125-мм орудие 2А46М-5 заметно точнее предшественников, однако автомат заряжания ограничивает длину применяемых снарядов, из-за чего они уступают западным аналогам. Проблему частично решает возможность пуска противотанковых управляемых ракет из ствола пушки.

P.S.

В рейтинг не вошли многие другие машины, которые могут претендовать на попадание в него. Речь идет о высокотехнологичном французском танке Leclerc, британском Challenger 2, южнокорейском K2, китайском Type 99 и японском Type 10. Все эти машины относятся к третьему поколению, а их постепенная модернизация приводит к тому, что силы конкурентов заметно «уравниваются».