Явление миграции сопровождает человека со времен грехопадения Адама и Евы. Первым людям тоже пришлось сменить место жительства. В поисках лучшей доли человек переходил с места на место, жаждая перемен, всегда надеясь на лучшее. Шли по одиночке, перемещались целыми народами. Великое переселение уничтожило античный мир, на руинах которого было построено Средневековье. Причины миграции готов точно не ясны. Вроде бы проживающие в Скандинавии готы столкнулись с проблемой перенаселения, и в поисках подходящих мест они пришли в Земли Скифии. Но эта причина не кажется убедительной. Легче поверить в то, что варвары и другие, примкнувшие к ним, племена бежали от холода и голода, климат менялся, ледники наступали, жизнь на севере становилась невыносимой. Да и племенной элите нужна была новая добыча. Они расселились на окраинах Римской империи, но вскоре им стали угрожать пришедшие с востока гунны. Их нашествие считают одним из важных факторов, давших толчок Великому переселению народов.

Андрей Колеров. Крик. Ремейк. 2001

Что касается Америки, то раскопки, проведенные в Чили и на востоке США, показали, что первые мигранты из Азии появились там еще 16 тыс. лет назад. Существует также альтернативная теория о заселении Америки охотниками из Восточной Сибири, которые пришли туда по заснеженной равнине, существовавшей 12 тыс. лет назад на месте Берингова пролива. В XV веке — в эпоху географических открытий, европейцы, кто в погоне за наживой, кто, спасаясь от закона, а кто из христианского благочестия и с целью миссионерства, стали переселяться на «новые земли». Итальянцы, испанцы, англичане, голландцы, французы и русские открывали и колонизировали Америку. Но основная волна эмиграции началась в 1815 году. Тогда же началось и антиммигрантское движение.

Старые мигранты переживали за то, что новые отнимут у них рабочие места

К 1880 году в Америку прибыло около 200 тыс. китайцев. Их там воспринимали как чужих. Их иероглифы и непонятный язык пугали и отталкивали европейцев. В 1882 году в стране иммигрантов был принят первый в американской истории закон, ограничивающий иммиграцию. Китайской этнической группе был запрещен въезд в США. Однако в начале ХХ века на Америку обрушилась новая волна иммигрантов из Европы — 15 млн человек. Население США в то время составляло 100 млн человек. Но для европейских правительств во времена революционных настроений массовая эмиграция в Америку была средством спускания пара и уменьшения социальной напряженности. Газеты и другие средства массовой информации рекламировали «американскую лихорадку» не покладая рук.

Эмигрант — человек, который оставляет свою родину, чтобы обосноваться в другой стране или регионе, по экономическим или социальным причинам.

В конце XX века миграционные потоки увеличились, их питали растущее неравенство, социальные кризисы и конфликты, а также поток информации, который заставляет людей сравнивать свою жизнь с жизнью в других странах и порождает желание переехать. Не последнюю роль сыграл в этом Голливуд. В начале XXI века эмиграция стала всемирным явлением. Но теперь нет «новых миров», куда можно «выпустить пар», сегодняшний мир, интегрированный и глобальный, имеет свои драмы и проблемы, что ставит даже более резкие, чем в прошлые времена, вопросы сосуществования, социальной справедливости и устойчивости.

Около полутора миллиардов новых работников, появившихся на рынке труда в 90-х годах прошлого века (граждан бывшего СССР, Восточного блока, Китая и Индии), навсегда изменили соотношение сил в мире капитала и труда в пользу первого. Возросло неравенство: более 75% населения мира сегодня живет в странах, где различия в распределении доходов больше, чем два десятилетия назад. На пятую часть населения планеты приходится лишь 2% от совокупного дохода, в то время как на 20% самых богатых людей приходится 74% всех доходов. Более 1200 миллионов человек живут в условиях крайней нищеты.

Беженец — лицо, покинувшее постоянное место жительства из страха стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.

Политические кризисы, войны, гонения и насилие питают значительные миграционные потоки. Люди, которые вынуждены были покинуть свои дома, но не пересекли международных границ, превращаются во «внутренне перемещенных лиц». Те, которые решились на пересечение границы, могут просить убежища в другой стране. Небольшая часть получает официальный статус «беженца», определенный Женевской конвенцией 1951 года, который ставит человека под защиту Верховного Комиссариата ООН по делам беженцев. Этот и без того великий поток миграционных явлений угрожает усилиться в связи с ожидаемым началом глобального потепления.

Сегодня в мире насчитывается 230 миллионов международных мигрантов, около 3% от общего населения, по сравнению с 174 миллионами в 2000 году. В странах с развитой экономикой пятая часть населения — старше 60 лет, и ожидается, что к середине века число пожилых людей превысит 30% от общего количества граждан. Напротив, среди эмигрантов из развивающихся стран только 10% имеет возраст старше 60 лет. Они, платя налоги, и восполняют пробелы фондов социального страхования. Опрос, проведенный в 2014 году Международной организацией труда в 150 странах, показывает, что более одной четверти молодого населения в большинстве регионов мира хочет постоянно проживать в другой стране.

Некоторые миграционные маршруты сильно зависят от географического фактора, как, например, Гибралтарский пролив, канал между Италией и Северной Африкой, или граница между Мексикой и США. Другие — связывают бывшие колонии и метрополии. Население на юге — главном поставщике мигрантов на север — превысило 5 млрд человек, иммиграционное давление перенаселенного и раздираемого войнами юга на Европу становится обременительным.

Создание Европейского союза ознаменовало собой свободное передвижение по всей Европе, но также способствовало укреплению внешних границ. Начиная с нефтяного кризиса 1973 года в крупных европейских странах, принимающих мигрантов (Франция, Великобритания и Германия), прекратили выдавать разрешения на работу автоматически. С тех пор разрешение не выдается без предварительного трудового договора. То есть фактически претендентам на эмиграцию оставлено только две двери — воссоединение семьи или предоставление политического убежища. Те, кто не имеют доступа к этим каналам, вынуждены пользоваться незаконными методами и услугами подпольных сетей дельцов. Это ужесточение, введенное в 1973 году, и взятый на укрепление внешней границы ЕС курс увеличивают риски криминальной и коррупционной составляющей при получении миграционного статуса.

Ничего нового

Реакция местного населения на приезжих свидетельствует о том, что, кроме глобализации и получения экономической прибыли, нет ничего нового в нынешней европейской ксенофобии. В разные времена общественное мнение по-своему осмысливало фигуру иностранца. В конце девятнадцатого века был характерен наследственный страх перед теми, кто приходит извне, потому что он чужак. Позиция прессы и элит питала остракизм к приезжим из-за рубежа. Стереотипы, которые навязывались местному населению в течение многих лет, создавали определенный образ мигрантов: носители болезней, потребители хлеба, потенциальные преступники и политическая угроза. Этот также смешивается с антисемитизмом и расизмом в случае колониальных мигрантов. При каждой волне эмиграции звучат одни и те же жалобы. С каждым кризисом напряженность обостряется по одним и тем же причинам. Солидарность интернациональному гуманизму и принятие многообразия должно было быть подтверждено каждым поколением.

Отношение к мигрантам в Европе познало много взлетов и падений, чередуя радикализм в периоды экономических кризисов и открытости, когда была необходима рабочая сила. Первая мировая война стала переломным моментом в создании документов, удостоверяющих личность, и началом организованного призыва на военную службу в развитых странах. Тогда во Франции были созданы первые учреждения для организации массового притока иностранных рабочих, чтобы восполнить недостаток рабочей силы, возникший из-за мобилизации. Затем экономический кризис тридцатых годов пробудил ксенофобию и антисемитизм в условиях безработицы. Во время Второй мировой войны подобные убеждения расцвели махровым цветом до преступного уровня под руководством нацистской Германии. Для того чтобы справиться с демографическим коллапсом, в послевоенной иммиграционной политике была произведена либерализация. Эта политика в Европе, в принципе, актуальна до сих пор.

Ситуация в Европе

В настоящее время миграционный кризис в Европе имеет много острых моментов, но наиболее сложными являются два: во-первых, он имеет прямую связь с войной, развязанной на Ближнем Востоке — от Афганистана до Северной Африки с эпицентром в Сирии и Ираке. «Обширная гражданская война, которая охватывает все новые территории, с участием иностранных сил, очень жестокая, по количеству жертв и разрушений сопоставима со Второй мировой войной», — считает французский философ Этьен Билабар. Напомним, что в Афганистане за 15 лет войны погибло 220 000 человек, в Ираке за 12 лет войны — более миллиона погибших, к тому же произошло разделение страны на три части. В Ливии — 40 тыс. убитых после пяти лет хаоса и разделение страны, в Сирии пять лет войны привели к 300 000 смертей и фрагментации страны. Во всех этих странах вмешательство Запада явно только ухудшило положение, существовавшее до этого.

Второй аспект — это сам процесс дезинтеграции, который ощущается в Европейском союзе с момента финансового кризиса 2008 года. Дают себя знать противоречия между национальными интересами европейских стран и требованиями, предъявляемыми к ним руководством Евросоюза. Поток мигрантов в страны Европейского союза не очень большой для набора из 28 (27) государств с общим населением 500 миллионов человек. Германия (82 млн), готовая принять 800 000 беженцев, ежегодно теряет около полумиллиона иностранцев, которые покидают страну: 5,4 млн уехало из Германии за последние десять лет, согласно статистике. 20% населения Германии являются либо мигрантами, либо их потомками. Население Франции 66 млн человек. «Если представить страну как стадион, на котором находятся 10 000 человек, то эмигрантов в него прибывает по 30 человек в год, из которых: 10 — студенты, 13 — супруги или дети собственных граждан, менее 3 — эмигранты со статусом политического убежища, и менее 3 — трудовые мигранты, не считая тех, которые вернулись обратно в свою страну или умерли в течение года», — говорит демограф Франсуа Херан. Несмотря на то, что в абсолютных цифрах феномен представляет собой очень небольшую часть населения ЕС, нынешняя неразбериха в Европейском союзе превращается в кризис. Причина в том, что с того момента, как Германия открыла ящик Пандоры национального эгоизма — прежде всего, применила национальную стратегию экспорта рабочей силы на основе низкой заработной платы, которая увеличила безработицу и снизила конкурентоспособность ее партнеров по Евросоюзу, а затем заставила Грецию и другие страны ввести политику жесткой экономии, солидарность и консенсус больше не имеют места в ЕС. В результате возникла масса противоречий между европейскими партнерами, которые не поддерживают квоты беженцев. Страны принимают меры по защите своих границ, строят стены, критикуют своих соседей, устраивают дискриминации по религиозному признаку, беженцев принимают выборочно, берут только представляющих экономический интерес с точки зрения профессии, образования и возраста, поддерживают стратегию низкой заработной платы.

Тезис о «нехватке рабочей силы в Германии», как и в целом по всей Европе, в связи со старением населения и проблемами пенсионной системы игнорирует роль таких аспектов, как уровень социальной активности населения и рост производительности труда. На самом деле, нет исторических аналогов построения социального государства при увеличении средней продолжительности жизни на фоне резкого старения населения, поэтому никто не знает точно, как выходить из этой ситуации?

Политики, обсуждая перспективы развития Евросоюза, не спешат обнародовать свои истинные планы. Будут ли они по-прежнему предоставлять вновь прибывшим статус «беженцев», который сразу делает их защищенными в правовом отношении, или же они будут считаться «вынужденными переселенцами», и людей можно потом выслать обратно, когда война на их территории прекратится. Во Франции и в Германии президент Олланд и канцлер Меркель согласовали меры по борьбе с наплывом мигрантов, которые заключаются в перераспределении беженцев по всем странам Евросоюза.

Будет гораздо хуже — надо готовиться

В настоящее время количество беженцев во всем мире примерно 60 миллионов человек. Их количество будет расти в результате глобального потепления. К середине ХХI века Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) прогнозирует падение более чем на 25% урожайности кукурузы, риса и пшеницы. «Природа предъявит нам счет в ближайшее время», — предупреждает президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. «Изменение климата уже является одной из причин нового явления — миграции из-за изменения климата. Это является новым вызовом человечеству», — говорит он. Беженцы из-за последствий глобального потепления будут вынуждены покинуть свои дома, но они «не могут быть признаны беженцами по международным конвенциям», — выражает озабоченность римский папа Франциск. Для разработки концепции международного реагирования на этот вызов природы в 2012 году была создана специальная группа Инициатива Нансена. Ее задача — помощь людям, ставшими беженцами в результате природных катастроф. Например, людям из островного государства Кирибати в Тихом океане, из густонаселенного Бангладеш (за минувшие сутки там от ударов молний погибло 18 человек), населению Эритреи и Сомали, пострадавших от таяния ледников в Гималаях, питающих реки Азии. Кстати, страны СНГ и Россия не входят в сферу деятельности этой группы. Видимо, у нас с климатом все хорошо, хотя иногда и создается впечатление, что всех китайцев скоро смоет на нашу территорию. «Можно подумать, что эмиграция является сегодня проблемой только Европы, но на самом деле не придется долго ждать, чтобы увидеть, что на всех континентах будет не хватать воды или еды, и начнется борьба просто за место выживания», — сказал в сентябре 2005 года государственный секретарь США Джон Керри.

Климатический беженец — человек, покинувший свою родину в результате стихийных бедствий, а также лицо, которое вынуждено покинуть свой дом как внутри своей страны, так и вне границ из-за последствий изменения климата.

Большими вызовами ХХI века являются — решения задач по международной солидарности в борьбе с бедностью, борьбе с экономической несправедливостью, построению энергетической устойчивости. Очевидно, что Север не может бесконечно держать двери широко открытыми для Юга. Он не сможет переварить всех бедных, желающих воспользоваться благами цивилизации. Сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет. Вот только какой? Проблемы этого века требуют принятия мер глобального масштаба на высоком международном уровне. Для их решения требуются грамотные и талантливые руководители, но есть ли они? Ибо известно: «если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».

Использованы материалы испанской газеты La Vanguardia.