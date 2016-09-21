



Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг в руки

«Барак Обама слезоточит, когда речь заходит о палестинцах», — возвестил сегодня комментатор Первого канала израильского телевидения при обсуждении встречи премьер-министра Нетаньяху с американским президентом после десятимесячного перерыва. Речь идет, видимо, о последней встрече двух лидеров, отношения между коими можно определить через русскую поговорку: «Любовь была без радости, разлука — без печали».

Главной завершающей идеей по Ближнему Востоку Барака Хуссейна Обамы представляется его декларация: «Идея разрешения конфликта посредством образования двух государств должна продолжить свое существование». Американский президент не говорил, а декламировал. Да, речь идет о его давней тайной мечте о создании Государства Палестина на части территории, находящейся сегодня под контролем Израиля. С этой мечтой он пришел во власть, с ней он перестраивал Египет, Ливию и Сирию. Но поделить Израиль так и не сумел за восемь лет правления. Стоит отметить, что Дональд Трамп не верит в решение «двух государств» и грозится похоронить мечту Обамы навек.

В своей речи в ООН за день до встречи Обама провозгласил: «Израиль не имеет права заселять палестинские земли». Это заявление было воспринято не только в Израиле, но и в экспертном сообществе с немалой долей изумления. Обама имел в виду еврейские поселения и города на той территории Иудеи и Самарии (Западного берега), которые Израиль отвоевал у Иордании в 1967 году. Тут и спору ведь нет, что Израиль отвоевал их именно у Иордании, напавшей тогда на Израиль (не путать с Египтом и Сирией, по которым тогда Израиль нанес первый превентивный удар). А до Иордании эти территории находились под контролем англичан, а до них — вовсе в турецких руках. Палестины же как таковой никогда там не было, и никакие палестинцы этими землями не владели…

Да, сегодня говорят, что эти территории надо отдать местным арабам, называющимся палестинцами. Но никак нельзя утверждать, что обсуждаемые земли принадлежали и ранее им. В этом контексте уместен вопрос: а почему не создавали Государство Палестина на этих самых территориях между 1948 годом и 1967-м? Тогда они находились в руках Иордании, и никто не требовал от нее отдать их под Государство Палестина.

Не стоит искать логику в ближневосточных хитросплетениях. Риторические вопросы, намекающие на несправедливость позиции мирового сообщества, сегодня носят характер интеллектуальной игры и не более, ибо на практике все будет решать в нашем регионе сила и умение решительно применить ее.

Посудите сами… Более полумиллиона убитых в Сирии за последние годы. Сотни тысяч убитых в Ираке, десятки тысяч — в Ливии. Можно продолжить этот грустный список. На фоне происходящего вокруг нынешний израильско-палестинский конфликт представляется мелким недоразумением. И кому-то невтерпеж как хочется его разжечь. Можно сказать, что кому-то даже удалось его малость накалить: за последние дни количество нападений террористов на мирных граждан Израиля резко увеличилось после длительного периода затишья. Снова бросаются бесноватые с ножами на прохожих. Случайно или нет, но делают они это точно в те дни, когда их заступники в ООН пытаются любыми средствами подменить обсуждением их проблем истинные причины кровопролития на Ближнем Востоке.

Есть же опыт, и весьма богатый. После соглашений Израиля с Арафатом началась неведомая дотоле волна террора. После встречи с Арафатом в Вашингтоне нашего тогдашнего премьера Барака в 2000 году и после обещания об отступлении пошла кровавая лава, забравшая жизни более тысячи израильтян.

Есть тут и аспект российских интересов. Да, это разумно — не встревать в конфликт и не обострять и без того сложные отношения с суннитским миром. При этом России точно не выгодно расширение волны душегубства внутри Израиля. Если вдохновленные ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористы внутри Израиля зафиксируют какие-то успехи, есть немалая опасность, что им начнут подражать единомышленники на территории России. Поэтому чем решительнее Израиль подавит ростки терроризма на собственной территории, тем лучше всем, кто может стать потенциальной жертвой тех же извергов-террористов.

В этом контексте обсуждается возможность нестандартного сближения между Израилем и Россией. Возможно, с жесткой инициативой в пользу создания «двух государств» выступит в СБ ООН Франция. Возможно, американцы не наложат на нее вето, если такое случится в течение ближайших трех месяцев. И тут вполне вероятно вето со стороны России, последовательно противодействующей международному вмешательству в дела суверенных государств. Аналогичную защиту Россия может дать для равновеса и Ирану.

Впрочем, может вполне случиться и так, что израильско-палестинский конфликт снова забудется через неделю. Останется только невытертая слеза Барака Хуссейна Обамы.