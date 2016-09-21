Туризм, как и медицина, достаточно давно объявлен на Кубе приоритетным направлением. Позитивные изменения в сфере отдыха на Острове свободы очевидны, но флагманом этих новаций является отнюдь не Варадеро. А такие мало освоенные российскими туристами места, как остров Кайо-Коко.

Остров Кайо-Коко

Входящий в состав кубинской провинции Сьего-де-Авила остров Кайо-Коко соединен с «большой Кубой» насыпной дамбой, проходящей через воды Атлантики на протяжении 27 километров. Имеется и свой международный аэропорт. Сам остров входит в состав архипелага Хардинес-дель-Рей («Сады короля») и назван в честь белого ибиса. На Кубе не говорят, «белый, как снег». Здесь принято говорить — «белый, как кокос». Отсюда, и Кайо-Коко («кокосовый остров»).

Площадь Кайо-Коко всего 370 кв. км. Но именно здесь разместились одни из самых лучших на Кубе рекреационных центров — отели с системой все включено. Белоснежные пляжи, дикие фламинго, девственные леса, свежий морской воздух. Сеть пятизвездочных и четырехзвездочных гостиниц на Кайо-Коко полностью соответствует уровню международных курортов. Но это случилось не сразу. За последние годы произошло очень много изменений в организации работы отелей, подготовке персонала.

Визитная карточка острова — отель «Мелия Кайо-Коко». Еще в 2010 году здесь невозможно было найти в продаже даже зубную пасту. Рацион питания был также достаточно ограничен. Как и культурная программа. Сейчас это пример того, какой может быть кубинская индустрия отдыха при рациональном и творческом подходе.

Есть еще один нюанс, отличающий отели в кубинской провинции от столичных, где, зачастую даже в четырехзвездочных гостиницах нет ни шампуня, ни нормальной кухни. «В Гаване сейчас развито такое явление, как «несуны». Это когда обслуживающий персонал позволяет себе выносить с работы то, что там есть. Такое явление было в Советском Союзе времен т.н. застоя. В провинции народ более законопослушен, держится за рабочее место. Как следствие, и качество дорогих гостиниц гораздо выше. И не только дорогих», пояснил в частной беседе сотрудник одного из кубинских турагентств.

В «Мелия Кайо-Коко» россияне бывают очень редко. И кризис российский тому виной, да и не так раскручено это место в России. Но для наших соотечественников заготовлен даже специальный приветственный номер в шоу-программе. Негритянка зажигательно станцует для них танец под русскую песню «Дорогой длинною», исполненную, правда, на французском языке. Есть мнение, и оно вполне соответствует реальности, что за три дня на Кайо-Коко человек восстанавливает силы как за полноценный отдых. Для тех, у кого более серьезные проблемы со здоровьем, на Кубе имеются программы медицинского туризма. И это тоже одно из приоритетных направлений на Острове свободы.