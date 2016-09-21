Люди России — самые разные — живущие в городах и деревнях, находящиеся на вершине власти и оставившие ее позади. Школьная учительница Юрия Лужкова, пробывшего на посту мэра Москвы аж 18 лет, имела большое влияние на формирование будущего политика, на личные средства периодически водив своих учеников в культурные учреждения мимо выгребных ям Москвы середины 1940-х.

Арчвадзе Паата Юрий Лужков за рулем автомобиля ЗиС-110 1950 года выпуска

В передаче ИА REGNUM «Люди России» Лужков рассказывает о «синяках» детства, пути к вершине власти и причинах ее потери.

«Многие члены российской элиты не являются патриотами», — возмущается экс-мэр, который недоволен работой правительства, хотя к Владимиру Путину относится, по его словам, подчеркнуто положительно.

После отставки с поста мэра Лужков начал искать ответы на мучащие его вопросы — что может принести России большую прибыль, чем нефть и газ? Вскоре для себя он нашел ответы на эти вопросы.

При волнении у Юрия Михайловича перехватывает горло, но слез не бывает. «Это не для мужчин!»— считает Юрий Михайлович.