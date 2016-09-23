К 2020 году может сложиться ситуация, при которой Северная Корея сможет успешно разместить ядерный заряд на межконтинентальной баллистической ракете, способной нанести удар по континентальной территории США, из-за чего неизбежны ответные действия, как со стороны Вашингтона, так и стран, находящихся в непосредственной близости от территории КНДР, пишет Ричард Н. Хаас в статье для The Strategist.

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Автор отмечает, что на сегодняшний день такой сценарий может показаться нереалистичным, однако в такой оценке больше политологии, чем научной фантастики. Пхеньян только недавно провел свое пятое ядерное испытание, которое было осуществлено всего через несколько дней после нескольких испытательных пусков баллистических ракет. Поэтому без крупномасштабного вторжения на территорию страны Пхеньян неизбежно увеличит свой арсенал ядерного оружия — который на сегодняшний день составляет, по разным оценкам, от восеми до двенадцать зарядов — и поймет, как сделать боеголовки меньше, а дальность действия и точность ракет больше.

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Сложно переоценить риски, связанные с тем, что Северная Корея — наиболее милитаризованная и закрытая страна в мире — пересечет этот порог. Если у Пхеньяна будет потенциал нанесения удара по территории США, он может посчитать, что ему больше нечего бояться вооруженные силы США. Придя к такому заключению, КНДР может начать вторжение в Южную Корею с применением обычно, неядерного вооружения. Даже если такая война закончится поражением Пхеньяна, её последствия будут катастрофичны по любым меркам.

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Но и без нападения КНДР на южного соседа успехи КНДР в области ядерного оружия и баллистических ракет крайне опасны. Так, если Сеул или Токио посчитают, что КНДР обладает потенциалом, способным сдержать США от участия в войне на Корейском полуострове, они лишатся уверенности в гарантиях своей безопасности, предоставленных Вашингтоном. В таких условиях возрастает возможность того, что они начнут разработку собственного ядерного оружия, что, в свою очередь, вызовет обеспокоенность в Китае, а также может привести к кризису или даже конфликту в регионе с наибольшей плотностью населения, богатства и военной силы.

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Есть еще одна причина для волнения. Столкнувшаяся с нехваткой средств Северная Корея может пойти на соблазн и продать ядерное оружие тому, кто заплатит больше, будь то террористическая группировка или другое государство, посчитавшее, что ему тоже необходимо абсолютно оружие. По определению, распространение ядерного оружия повышает вероятность его дальнейшего распространения — а с ним и риск применения.

Для предотвращения такого сценария у США есть несколько вариантов действий, однако ни один из них не является особенно приятным. Так, что касается переговоров, существует крайне мало поводов надеяться, что Пхеньян откажется от средства, которое в КНДР считают наилучшей гарантией выживания режима. В действительности, в прошлом страна часто использовала переговоры для того, чтобы получить побольше времени и добиться больших успехов в своих ядерной и ракетной программах.

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Еще одним вариантом является сохранение уже введенных санкций, однако проблема состоит в том, что они не смогут заставить КНДР отказаться от ядерной и ракетных программ. Отчасти это связано с тем, что Китай, обеспокоенный возможными потоками беженцев и нахождением новой, объединенной Кореи в геополитической орбите США, будет, скорее всего, продолжать поставлять топливо и продовольствие, необходимые КНДР.

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Таким образом, логичнее в этом случае сфокусироваться на дипломатии с Китаем. США после консультаций с Сеулом и Токио должны провести встречу с официальными лицами Пекина для обсуждения того, как будет выглядеть объединенная Корея. Так, были бы смягчены некоторые тревоги КНР. Например, объединенная страна может быть неядерным государством, а контингент вооруженных сил США на полуострове мог бы быть сокращен и развернут южнее, чем сейчас.

Несомненно, возможно и даже вероятно, что такие гарантии не приведут к значительному сокращению поддержки Китаем Северной Кореи. В таком случае у США будет еще три варианта действий.

Во-первых, смириться с тем, что у КНДР есть ракеты, способные доставить ядерное оружие на территорию США. Такой подход будет заключаться в усилении обороны, разворачивании большего числа противоракетных систем, а также сдерживании. В этих рамках руководство Северной Кореи будет понимать, что любое использование или распространение ядерного оружия приведет к концу режима и, возможно, ответному ядерному удару. Пойдя на такой вариант решения проблемы КНДР, Вашингтон может применить, в частности, кибероружие, с помощью которого будет приостановлен прогресс Северной Кореи в области разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

Во-вторых, США могут пойти на вторжение, целью которого станут объекты ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Здесь риск состоит в том, что удар может не достигнуть всех своих целей и привести к тому, что КНДР осуществит нападение на Южную Корею или даже нанесет по ней ядерный удар. Нет смысла говорить, что Япония и Южная Корея должны будут быть готовы поддержать любые действия США прежде, чем такие действия будут предприняты.

В-третьих, удар можно нанести только тогда, когда из разведывательных данных будет следовать, что Северная Корея приводит свои ракеты в боевую готовность и готовится к удару. Тогда это будет классический предупреждающий удар. Опасность такого подхода в том, что разведывательная информация может оказаться недостаточно точной или прийти слишком поздно.

С учетом всего перечисленного выше стоит вернуться к сценарию 2020 года. Так, хоть многое неизвестно, абсолютно точно то, что кто бы ни победил на ноябрьских выборах в США, именно ему придется принимать судьбоносное решение относительно Северной Кореи в тот или иной момент своего президентского срока.