Тема кубино-американского «потепления» среди населения Острова свободы перестала быть топовой и обсуждаемой. Эйфория от ожидания быстрых изменений к лучшему от возможного снятия блокады прошла. Когда произойдет это снятие, никто не знает. Да и произойдет ли вообще в ближайшем будущем, если не будет изменений в политическом режиме страны. Обилие авиарейсов между городами Кубы и США при имеющихся сложностях в получении виз кубинцами вызывает, скорее, недоумение у местной публики: «Кем же они наполнят эти рейсы»? Для США, по-прежнему, Куба и далеко, и рядом.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Кубы

Кубинцы вернулись к своему прежнему образу жизни — заняты выживанием. Как утверждают сами жители Острова свободы, говорить, что все население исполнено революционных идеалов было бы излишней иллюзией. Скорее, кубинцы отвыкли доверять политикам вообще. За годы после революции было очень много колебаний от послаблений до «закручивания гаек». А потому, как говорят сами кубинцы, «склонность к мимикрии» довольно давно стала основой жизни кубинского общества.

Как ни странно, нынешний период кубинцы не считают либеральным, несмотря на некоторые предоставленные возможности развития частного бизнеса. Отмечают, что за последний год было много примеров, когда «обросших жирком» новых предпринимателей снова делали нищими, либо за нарушения законодательства, либо за другие провинности. Сейчас кубинцы опасаются пускаться в вольное плавание в условиях «кубинской либерализации экономики». Хотя, процесс развития частного бизнеса постепенно идет. Выход народной инициативе находится не в бизнес-проектах, а в выезде из страны. Причем, уезжает самое активное и грамотное население.

То, что рано или поздно перемены в политическом строе страны будут кубинцы понимают. Однако вариант сползания в фактическую колонию США подавляющее большинство не устраивает. Это может быть китайская модель. Благо, Китай активно представлен на Кубе. Может быть, что-то еще. Перспективы не ясны. Большинство уверено и в том, что инициатором изменений будут представители властных структур. Политической элиты страны. Среди инициаторов этих изменений называют и конкретные фамилии.

Отметим и то, что после прихода к власти Рауля Кастро существенно усилились позиции кубинской военной верхушки. В том числе, в экономической сфере. Ряд важнейших отраслей страны, фактически, или даже юридически, как, к примеру, туризм, контролируется военными. Не исключено, что инициатором политических изменений в стране станет выходец из военной элиты Острова свободы. О таких процессах в кубинских СМИ не пишут, но многие жители острова уверены, что переговоры о будущем Кубы идут. И довольно давно.

А пока, ситуация на Кубе внешне спокойна. Но эта тишина явно носит предгрозовой характер.