На этой неделе депутаты украинского парламента наконец смогли ознакомиться с подготовленным правительством проектом бюджета. Сравнение запланированных статей расходов позволяет понять, что является приоритетом для действующей власти.

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Граждане

На последнем месте в списке приоритетов — граждане страны. Для них подготовлен целый ряд «приятных» новаций от сокращения числа стипендий студентам до нового роста тарифов на коммунальные услуги (которые после майдана уже и так выросли втрое). Компенсации льготникам за услуги ЖКХ предусмотрены в недостаточном объеме. Социальные выплаты будут проиндексированы меньше, чем на размер инфляции.

Даже если случится чудо и доходы бюджета, неведомо как, вырастут, в соответствие с бюджетом, на 17,5% — даже при таком сценарии граждане Украины в следующем году будут жить еще беднее, чем в этом.

Впрочем, очень скоро и 2017 год покажется гражданам Украины неплохим. В самом ближайшем будущем в соответствие с рекомендациями МВФ правительство повысит пенсионный возраст, снизит социальные субсидии, повысит цены на ЖКХ, разрешит экспорт необработанного сырья, начнет земельную распродажу и продолжит (на минимуме цен) распродажу стратегических предприятий.

Война

Чуть выше в списке приоритетов майданной власти — гражданская война на Донбассе. В соответствие с поручением президента Порошенко объем затрат на оборонку доведен до 5% ВВП и составит 129 млрд гривен.

Никого не смущает рост военных расходов на фоне деклараций о том, что Украина «вернет Донбасс миром». Украина не вернет Донбасс ни миром, ни войной, а рост военных расходов нужен совсем для другого.

Он нужен а) поставщикам армии из числа родственников первых лиц государства, б) действующей власти, чтобы оставить на Донбассе хотя бы часть милитаризированных граждан и в) ей же, чтобы продолжать списывать на «войну» свое воровство и свои ошибки. По большому счету, эти 129 млрд гривен — инвестиции в сохранение власти.

Долги

Но главная статья расходов украинского бюджета — это даже не война, а кредиты. На них потратят почти вдвое больше (241 млрд). Причем вернут кредиторам лишь 130 млрд гривен, а еще 111 млрд уйдут на уплату процентов. Это — седьмая часть всех расходов. Это — почти столько же, сколько на войну.

Одновременно планируется занять у западных партнеров еще 175 млрд гривен. То есть занять предполагается больше, чем отдать. Другими словами, планируется еще немножко углубить и без того глубокую долговую яму.

«Друзья Украины» из МВФ могут быть довольны. Конечно, в долларовом эквиваленте все эти доходы с Украины выглядят несерьезно. Но с некоторых овец, как известно, хватает и клока шерсти. А инвестиции в майдан уже отбиты.

Приоритеты

Все вышесказанное касалось самого оптимистического сценария, при котором бюджет страны будет исполнен по написанному. А этого, конечно, не произойдет.

Во-первых, нарисованные правительством 17,5% роста доходов — это либо займы, либо печатный станок (который обессмысливает арифметический рост доходов), либо рост налогов (который приведет к дальнейшему уходу бизнеса в тень и, соответственно, к снижению доходной части бюджета).Никакого внутреннего потенциала для роста экономики нет. Бизнес чувствует себя незащищенным: с одной стороны — от государства, которое может внезапно повысить налоги или разрешить само себе конфисковывать активы во внесудебном порядке. С другой стороны — бизнес не защищен от «активистов из добровольческих батальонов», которые в интересах того или иного олигарха могут отжать актив, вообще не оглядываясь на государство.

Во-вторых, у депутатов Верховной рады, известных своей честностью и неподкупностью, будет три месяца на поправки к бюджету. То есть на то, чтобы торговаться с правительством за каждый голос «за». После такого фильтра денег для граждан останется еще меньше.

Но сути дела это не изменит. Бюджет Украины переводит на язык цифр то, что давно понятно на уровне политики. Двумя главными целями нынешней влады является а) принесение дохода своим внешним управляющим и б) сохранение собственной власти с помощью гражданской войны, псевдопатриотической истерики и нетерпимости к оппонентам.

А граждане должны подольше работать, поменьше зарабатывать и побольше платить. Ведь они живут в стране победившего майдана.