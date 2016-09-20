Бакинский политолог, директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу на сайте News. az выступил с любопытным заявлением под названием «США не заинтересованы в решении Карабахской проблемы». Этот материал привлек наше внимание тем обстоятельством, что автор в своем анализе показал не только уровень типичных представлений местных политологов о бурлящих в регионе (и не только там) процессах, но через имплицированный подход обозначил виртуальный «целевой» адресат, на который направлена изложенная им информация и ее интерпретация. Помимо того, Ахмедоглу очень своеобразно и интригующе провел реконструкцию событий с целью вызвать у аудитории определенную реакцию, мотивировать вполне определенное поведение, а может, быть, и заставить действовать. Для удобства изложения наших выводов, автор выделил в тексте главные тезисы, которые и прокомментировал.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карта

ПЕРВЫЙ ТЕЗИС: Нагорно-Карабахское урегулирование уже не в том состоянии, которое было до апреля. Конфликт воспринимается, как активный очаг. Он превратился в предмет серьезного противостояния США и России, которые «понимают, что против России должны быть открыты дополнительные фронты». Вашингтон рассматривает Карабахскую проблему, как одно из многих направлений конфронтации с Россией и поэтому не заинтересован в решении конфликта.

КОММЕНТАРИЙ: Эскалация ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта в апреле этого года, когда спустя 20 лет после войны в Карабахе азербайджанской стороне военными методами удалось взять под контроль какие-то метры территории, действительно, воспринимается как определенный сигнал. В этом смысле Ахмедоглу прав, заявляя, что конфликт был выведен из «замороженного» состояния и стал активным очагом, способным дестабилизировать ситуацию в регионе. Да и некоторые российские эксперты теоретически предполагают то, что в «размораживании» его были заинтересованы США «с целью ослабить влияние России в Закавказье» и создать проблемы в тылу на фоне военной операции в Сирии. Но в доказательство такого тезиса не приводится ни одного достоверного факта. Разве что указывается, что в СМИ всплывала информации о появлении в гостиницах Баку накануне апрельской войны американских военных.

Есть и другое. Единственная страна в регионе, которая выразила однозначную поддержку действиям азербайджанских Вооруженных сил в Нагорном Карабахе, это была Турция. В дни эскалации конфликта, когда отношения между Москвой и Анкарой оставались напряженными, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает действия Баку и будет с ним «до конца». Стоял ли тогда за спиной Анкары Вашингтон? Возможно, но маловероятно. Это показали дальнейшие события. Сначала США с одобрения и поддержки остальных стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — в первую очередь, России, потом уже Франции — взяли на себя задачу усадить в Вене за стол переговоров конфликтующие стороны. Потом Россия с одобрения и поддержки стран-сопредседателей МГ ОБСЕ — в первую очередь, США — привезла в Санкт-Петербург президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, где им был предложен совместный набор решений с целью недопущения дальнейшей эскалации. При наличии противоречий между странами сопредседателями Минской группы достигнуть такого было бы невозможно.

Более того. Москва, Вашингтон и Париж призвали «принципиально строго соблюдать договоренности о прекращении огня и не допускать новых нарушений соглашений 1994 и 1995 годов», в которых не только закреплен и укреплен режим бессрочного прекращения огня, но под которыми стоит подпись и Степанакерта. Россия не стремится выходить за рамки согласованных с США и Францией подходов к разрешению проблемы. Фактом остается и то, что саммиты глав Азербайджана и Армении проходили при посредничестве России и Франции, которые всегда поддерживали и продолжают поддерживать различные вариации «мадридских принципов», а не какие-то эксклюзивные предложения Москвы, которых просто не существует, потому что Россия, даже при имеющемся военно-политическом союзе с Арменией, стоит на позиции непредвзятого посредника, что и демонстрировала в начале апреля.

ВТОРОЙ ТЕЗИС: В интервью американского сопредседателя Минской группы Джеймса Уорлика агентству «Интерфакс», которое Ахмедоглу называет «двусмысленным дипломатическим ходом», якобы стоит цель активизировать армян. По словам бакинского политолога, интервью «неожиданно появилось в преддверии саммита СНГ и было препятствованием вероятной встрече в Бишкеке президентов Азербайджана и Армении с участием президента России Владимира Путина. Главная цель Уорлика, по Ахмедоглу, «состоит в том, чтобы встреча президентов вообще не состоялась».

ОТВЕТ: Уорлик рассказал в упомянутом выше интервью о недавней встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в рамках которой дипломаты обсудили мирный процесс в Нагорном Карабахе, последующие шаги и то, как они могут повлиять на продвижение процесса. В конце июля сопредседатель МГ ОБСЕ от США говорил о том, что вроде бы Саргсян и Алиев договорились о выполнении условий венских и санкт-петербургских соглашений по расширению мандата по мониторингу приграничных инцидентов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Но потом именно Баку стал выхолащивать смысл этих соглашений, из-за чего сорвался план провести очередной саммит президентов в России или во Франции. К моменту саммита СНГ в Бишкеке Азербайджан и Армения не были готовы продолжать переговоры, так что Уорлик ничего не «срывал». Он даже затруднился сказать, будет ли в ближайшем будущем организована встреча на уровне глав государств, всего лишь выразив надежду на встречу в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН министров иностранных дело двух стран, и добавил, что «хотелось бы надеяться, что там состоится также встреча» Алиева и Саргсяна.

ТРЕТИЙ ТЕЗИС: «США так выстроили свою работу в России так, что Путин не может заниматься Нагорно-Карабахским вопросом, — пишет Ахмедоглу. — Пассивность российского президента в Нагорно-Карабахском вопросе сопровождается активизацией МИД России, которое старается, чтобы на Генассамблее ООН чуть ли не приняли заявление об урегулировании мировых конфликтов на основе принципа права народов на самоопределение».

ОТВЕТ: Нет ни одного факта, свидетельствующего о том, что США «мешают» главе России заниматься проблемами Нагорно-Карабахского урегулирования. Наоборот, Путин лично, в отличие от своих американского и французского коллег, предпринимал, предпринимает и будет предпринимать усилия в целях достижения компромисса по Нагорному Карабаху. Кстати, российский президент посетовал на то, что порой приходится слышать, будто бы Москва пытается монополизировать работу, связанную с урегулированием, отодвинуть в сторону других посредников. Это заблуждение. Трехсторонние саммиты по Карабахской тематике с участием президента России, а их всего было проведено более двадцати, органично дополняют усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция. Американские и французские представители присутствовали на завершающей части вышеупомянутого трехстороннего саммита в Санкт-Петербурге. Причем на этом направлении Путин внес определенную коррекцию в позиции России.

Во-первых, он еще раз подтвердил, что действует соглашение о прекращении огня в зоне конфликта, которое было подписано при прямом содействии Москвы в мае 1994 года и под которым — повторим — стоят подписи Баку, Еревана и Степанакерта. Во-вторых, Путин считает, что урегулирование конфликта должно быть достигнуто только политическим путем. В-третьих, президент России указал на то, что Москва не пытается навязать Азербайджану и Армении какие-то готовые рецепты и что «стороны должны договориться сами, без давления извне». В-четвертых, Путин впервые отметил, что «достижение компромисса предусматривает нахождение оптимального баланса между принципами территориальной целостности и правом народов на самоопределение», не используя при этом тезис о необходимости сохранения территориальной целостности Азербайджана. В-пятых, он подчеркнул, что конечной целью урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта должна стать договоренность, при которой не будет ни победителей, ни побежденных, а уступки были бы взаимными.

Что касается «утечки», будто МИД России старается на Генассамблее ООН провести заявление об урегулировании мировых конфликтов на основе принципа права народов на самоопределение, то, насколько ИА REGNUM известно, со стороны некоторых сопредседателей Минской группы, действительно, слышатся предложения провести через Совет Безопасности ООН новую резолюцию по Нагорно-Карабахскому урегулированию с «учетом новых обстоятельств». Другими данными мы не располагаем. Заметим только, по другому поводу, что недавно двенадцать американских конгрессменов (9 республиканцев и 3 демократа) представили от имени комитета Палаты представителей по иностранным делам резолюцию, где Конгресс США и международное сообщество просят содействовать признанию со стороны иракского правительства статуса провинции равнины Ниневии в соответствии с критериями права на «самоопределение коренных народов». Так что тезис о праве на самоопределение в каком-то смысле пользуется популярностью.

ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕЗИС: Ахмедоглу утверждает, что в настоящее время нагорно-карабахский конфликт стоит в повестке дня в контексте сирийской проблемы. Что «конфликт в настоящее время является средством угрозы в руках США территориальной целостности как России, так и Ирана». При этом бакинский политолог считает, что «между Баку и Тегераном невозможно создать стабильную позицию», а «главная претензия Азербайджана к Ирану связана с отношениями между Тегераном и Ереваном». По словам же Ахмедоглу, «Иран думает, что Баку держит Нагорно-Карабахский вопрос для того, чтобы привести в регион Израиль и США», поэтому «Армения приняла Тегеран для себя в качестве серьезного вдохновляющего источника».

ОТВЕТ: Мы согласны с мнением бакинского политолога о том, что Нагорно-Карабахский конфликт интернационализирован. К такому ходу развития событий вели действия прежде всего Азербайджана еще во времена президентства Гейдара Алиева. Если воспроизвести последовательность политических подходов Баку к Карабахской проблеме, то можно легко заметить четкую закономерность: на каждом витке выбиралось то продолжение, которое вело в тупик, после чего процесс раскручивался заново, но уже с большей напряженностью, приводя к куда более глубокому кризису, появлению новых конфликтообразующих факторов. Азербайджану давно пора понять, что именно поэтому невозможно просто «восстановить статус-кво 1988 года». Развал Югославии, события на Украине и на Ближнем Востоке демонстрируют, что выход из сложнейшей ситуации часто усматривается в изменении норм и процедур международного права в сторону поисков баланса между независимым государством, пользующимся всеми признанными правами, и бесправным «национальным меньшинством», которое сталкивается с альтернативой сражаться или исчезнуть.

Если же «привязывать» сирийскую проблему к Нагорно-Карабахскому конфликту, то цепочка взаимосвязей выстраивается через российско-турецкие и турецко-азербайджанские отношения, а не российско-азербайджанские. Баку позиционирует себя в качестве стратегического союзника Турции, которую он долгое время и безуспешно пытается вовлечь в нагорно-карабахское урегулирование. Достаточно вспомнить заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Нагорно-Карабахский конфликт может обсуждаться в формате Россия-Турция-Азербайджан. Может, но не будет, если конечно, у московских политиков не «пробудится» ленинское желание разменять у всех за спиной в своих интересах позиции Турции в Сирии и проблему статуса Нагорного Карабаха.

Как утверждают осведомленные эксперты, существует проект, согласно которому Сирия должна перестать существовать как единое государство: часть ее территории отойдет к Анкаре, Голанские высоты останутся у Израиля, в других частях расчлененной страны будут созданы курдское и, возможно, друзское государственные образования. Но есть и проект создания в восточной части Турции Курдской автономии с последующем ее объединением с Иракским Курдистаном в единое государство. Так что исход сложной геополитической интриги еще не очевиден.

И здесь есть проблема, выводящая нас на Иран. Исторически сложилось так, что два народа — азербайджанский и иранский — были частью Персидской империи, а не Османской. С тех пор у каждой стороны есть претензии к противоположной. Дело в том, что до русско-иранских войн начала XIX века территории, на которых позже сформировались современные Азербайджан и Армения, в виде ханств входили в состав Персидской империи. После развала СССР в Иране пробудилась прежняя геополитическая ментальность, особенно поле того, как баланс сил в регионе стал склоняться в сторону Турции. Шиитский Азербайджан стал выстраивать стратегический альянс с суннитской Турцией, что никак не устраивает Тегеран. Фактом остается то, что Иран ведет в отношении Баку и Еревана политику, аналогичную московской — равноудаленности и заинтересованности на уровне баланса сил. Но это только пока.

ОБЩИЙ ВЫВОД: Идеальный сценарий урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта для стран-сопредседателей МГ ОБСЕ предполагает отсутствие победителей и проигравших. Россия, США и Франция работают на этом направлении не первый год и хорошо знают, где спрятаны подводные камни. Сейчас они озабочены только тем, как претворить в жизнь договоренности, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. Речь, напомним, идет об укреплении режима прекращения огня, расширении группы наблюдателей ОБСЕ. Однако если одна сторона саботирует эти договоренности, то о прогрессе говорить не приходится. Не случайно конфликтующие стороны по разным причинами с разными целями заговорили о необходимости пересмотреть прежние соглашения. Задача очень нелегкая, на нынешнем этапе — так вообще трудно представимая.

Не случайно и то, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что пока нет данных о возможной встрече представителей противоборствующих сторон. Впрочем, нельзя исключать, что такая встреча на министерском уровне все же состоится «на полях» начавшейся в Нью-Йорке сессии Генассамблеи ООН. Посредники, думается, приложат к тому все усилия, чтобы вновь начавшаяся пробуксовка миротворческого процесса была бы не столь очевидна.