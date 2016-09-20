Невзирая на исход президентских выборов 2016 года, успех кандидата-республиканца Дональда Трампа вынудит Демократическую партию США со временем внимательно оценить то, с каким пренебрежением избранные официальные лица партии отнеслись к чернокожим гражданам своим — своим основным сторонникам, пишет Патриция Л. Диксон в статье для American Thinker.

Maialisa Дональд Трамп

Худший кошмар демократов воплотился, когда Дональд Трамп обратился к чернокожему населению США на одном из своих предвыборных митингов в штате Висконсин. Он призвал их оценить, какова польза от того, что они на протяжении 50 лет поддерживали своими голосами Демократическую партию. Самыми страшными словами республиканца стал вопрос, «что, черт возьми, вы потеряете», отдав свой голос за Трампа. Последнее, что нужно демократам, так это, чтобы представители чернокожего населения думали над этим вопросом, поскольку они знают, что ответом будет «ничего».

В то же самое время демократы и их сторонники в СМИ вышли за все рамки после обращения Трампа к чернокожему населению. На протяжении нескольких недель до него и сразу же после США поспешили предоставить ошибочные данные опросов, согласно которым Трамп получил поддержку только 1% этой группы избирателей. Конечно, любой, кто изучал историю, понимает, что эти опросы общественного мнения не могут быть точными. Каждый президент-республиканец в прошлом получал поддержку 4−6% голосов афроамериканского населения США. Как так получается, что Трамп получил только 1%? Более того, если опросы общественного мнения были действительно точными, тогда почему либералы настолько огорчены его обращением?

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В действительности же даже перед тем, как Трамп публично обратился к чернокожему населению США, многие из них уже подтвердили свою поддержку кандидата-республиканца, о чем либералам известно. По данным некоторых опросов, Трамп получает от 15 до 23% поддержки чернокожего населения по всей стране, что является наибольшим уровнем поддержки кандидата-республиканца за 50 лет. Именно поэтому бывшая первая Клинтон решила вновь поднять тему того, где родился нынешний президент Барак Обама, а Собрание чернокожих в конгрессе устроило спектакль с притворным возмущением тем, что Трамп затрагивает эту тему. При этом чернокожие члены конгресса забывают, что человеком, который и вывел эту тему на свет, является тот, кого они поддерживают — Хиллари Клинтон. При этом ни один из них не видит проблемы в том, чтобы быть главами крупных городов, в которых существуют черные гетто.

Многие чернокожие сторонники Трампа являются бывшими демократами. По словам автора, полезно послушать их истории о том, что из себя действительно представляет Демократическая партии.

Есть чернокожие, которые по-прежнему входят в ряды демократов, и которые узнали, что их белые однопартийцы действительно думают о них. Так, Никки Джонсон-Хьюстон, один из авторов издания Huffington Post, всю жизнь, по её собственным словам, была демократом. В своей отрезвляющей статье «Культура заносчивого белого либерала» она проливает свет на противоречия между тем, что Демократическая партия говорит, и реальностью.

«Одной из тех причин, почему эта партия меня всегда привлекала, было то, что партия следует идеалам равенства, борьбы за простого человека и открытости человека новым мнениям, однако в последнее время, я стала замечать, что моя партия совершила поворот, который меня беспокоит», — пишет она в этой статье.

«В определенный момент мы перестали бороться за простого человека и стали партией заносчивых, образованных элитариев, которые с презрением смотрят на тех, у кого не столь хорошее образован, и считают их неспособными или недостойными принимать решения, относящиеся к их собственным жизням», — добавляет она.

Проблема состоит в том, что ничего из того, что привлекло Джонсон-Хьюстон в ряды демократов не было правдой с самого начала. Когда это демократы в действительности боролись за простого человека или за равенство? На протяжении всей своей истории Демократическая партия всегда голосовала и боролась против любого законопроекта, который бы привел к равенству чернокожего населения, начиная с отмены рабства и затем Закона о гражданских правах 1964 года и закона об избирательных правах 1965 года. Поэтому неудивительно, что г-жа Джонсон-Хьюстон и открыла для себя то, что либеральная политика имеет эффект, обратный заявленному демократами.

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«Будучи профессионалом, вышедшим из скромной афроамериканской среды, я не понаслышке знаю о важности того, чтобы дать всем равную возможность достигнуть американской мечты», — продолжает она в своей статье.

«Я не отношусь безрассудно к данным мне возможностям или тому факту, что большое число людей, как черных, так и белых, сражались и иногда погибли за то, чтобы они у меня были», — пишет она, подчеркивая, что во многих случаях от действия либералов наносится больше вреда, чем пользы.

По её словам, современный либерализм больше озабочен тем, чтобы ограничивать язык и мысли людей, не требуя от них сделать что-то для решения проблемы. Современные белые студенты колледжей либеральных взглядов постоянно говорят «о безопасном пространстве», «провокационных словах», «микроагрессия» и «белой привилегии», при этом они не хотят ни делать что-либо, ни отказываться от чего-либо. Они не готовы даже поговорить с человеком, который думает не так, как они, без того чтобы не назвать его расистом, женоненавистником, мракобесом или попытаться запретить ему доступ в студенческий городок. Они готовы даже испортить ему репутацию и затравить.

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Такие учащиеся-либералы, пишет Джонсон-Хьюстон, говорят, что чувствуют боль черного человека, так как ездили в Африку, где помогали нищему населению, однако не хотят посетить черный район в городе, в котором они живут. Те же самые студенты, которые превозносят радости разнообразия, будут в то же самое время считать, что чернокожий находится в студенческом городе благодаря позитивной дискриминации или что все чернокожие выросли в нищете.

Культура белого либерализма способствует тому, что многие говорят о пользе этнического и иного разнообразия и клеймят позором других за якобы следование расистским взглядам. При этом такие сторонники разнообразия не замечают, что сами работают в местах, где преобладают белые. Когда же их начинают спрашивать о повышениях, они будут уверять, что это происходит исключительно на основе заслуг.

Она подчеркивает, что чернокожие не говорят о том, что ту или иную должность должен занимать неквалифицированный сотрудник, однако очень показательно, когда считают, что чернокожие не обладают такой квалификацией. Эти же самые либералы выступают против выбора школ для детей, тогда как их дети ходят в частные школы или такие, у которых высокий рейтинг. При этом дети бедных чернокожих родителей должны посещать плохие школы, из-за чего у них не остается шанса улучшить свою жизнь. Такой подход идет вразрез с белой либеральной политикой. Многие люди с готовностью проповедуют либеральные ценности, не зная, что такое жить в жестокой реальности, построенной на основе такой политики.

В свою очередь, Патриция Диксон отмечает, что не раз сама слышала подобные истории от чернокожих американцев, осознавших, к чему привела либеральная политика нищих чернокожих граждан США. Демократическая партия совершила большую ошибку, выбрав первого чернокожего президента с крайне левой, по мнению автора, идеологией. Так, чернокожие жители США думали, что черный президент позаботится об улучшении ситуации. Однако на сегодняшний день они оказались в ситуации, еще более тяжелой, чем до избрания Обамы. Таким образом, у чернокожего населения еще больше поводов дать Трампу шанс. Они могут подумать, что раз черный президент не сделал ничего для того, чтобы помочь чернокожему населению после 50 лет поддержки демократов, зачем продолжать верить в то, что какой-либо белый президент-демократ сделает что-то по-другому.

Демократы, заключает автор, понимают, что их песенка спета, поэтому либеральные СМИ и нападают на любого сторонника Трампа, появляющегося у них в эфире.