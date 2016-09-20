



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Пророк

В современном мире существуют немало систем отсчета времени — в днях, неделях, месяцах, годах, веках, столетиях и т.д. Некоторые из них стали привычными, хотя они имеют различия у разных народов и конфессий. Сейчас официально установлено и принято летоисчисление, разделяющее историю от предполагаемого года рождения Христа на период до нашей эры и на нашу эру. Понятно, что для христиан эта дата есть действительное начало истории.

У мусульман начало истории — относительно молодо, и связано оно с переселением по христианскому календарю в 622 г. н.э. пророка Мухаммеда из Мекки в Медину — хиджра — после этого исламская религия быстро стала распространяться во все стороны и стала известной. Почему мусульмане отказались практически использовать разработанный к тому времени христианский юлианский календарь, названный по имени Юлия Цезаря, который ввел его по совету египетского астронома в качестве реформы старого римского календаря? Этот вопрос не отработан тщательно в историографии. К тому же в VI веке — времени появления ислама — в Византии использовалась и другая система исчисления, отправной точкой которой стало 1 марта 5508 года до Р. Х. Счет дней в ней велся от Адама.

После смерти пророка Мухаммеда в 632 году был создан Праведный халифат (632−661 гг.). Его возглавляли четыре Праведных халифа: Абу Бакр ас-Сиддик, Умар ибн аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан и Али ибн Абу Талиб. На наш взгляд, когда спустя 17 лет второй халиф Умар ибн аль-Хаттаб ввел мусульманский календарь, он преследовал главную цель — с переселением Пророка в Медину обозначить через новое летоисчисление наступление новой эры в истории человечества, знаменующей завершение «победоносной силы» христианства. Действительно, возникший на Аравийском полуострове в VII веке нашей эры ислам стремительно распространился на Ближнем Востоке, вЗакавказье, Северной Африке и на Пиренейском полуострове, в Средней и Юго-Восточной Азии, Индостане.

Николай Рерих. Пророк Магомет

В истории ничего не происходит случайно. Современные исследователи уже давно выявили, что момент появления Халифата и превращение ислама в одну из мировых религий состоялось именно в тот момент, когда христианство стало заметно ослабевать не только на Ближнем Востоке, но и в Европе, где активизировался процесс возникновения и становления национальных государств. Так столкнулись две формы геополитического бытия — национализированное христианство и огромная исламская умма (община), нивелировавшая этническое своеобразие многочисленных народов, принявших ислам. Такие различия предопределили ход мировой истории на долгие годы и даже столетия.

Но период, началом которого стала война мусульманских отрядов Халифата против пограничных войск Византии, до момента, когда исламская цивилизация в Средние века успешно конкурировала с христианской цивилизацией по многим направлениям: философской мысли, искусства, литературы, науки и образования, техники и общественного прогресса, — считается самым интригующим в мировой истории. Халифат был сугубо религиозно-теократическим государством. А европейские короли номинально подчинялись папе Римскому, хотя византийские императоры сами являлись верховными жрецами христианской религии. Халифы жили и воевали в обществе ранней средневековой истории с элементами рабовладельческого строя. Европейцы жили в обществах классического Средневековья, где рабство официально уже было отменено.

Мухаммед уничтожает идолов в Каабе

В то же время во времена Праведных халифов были интересные эпизоды. Так, во время завоевания византийских городов не всегда разрушались культовые сооружения христианской религии, на базе некоторых из них сооружали мечети. Многие христиане, которые жили на Ближнем Востоке, не приняли ислам и продолжали жить по-прежнему, создавая христианские общины и сохраняя свои церкви и культовые места. Таким образом, исламская религия умела проявлять терпимость по отношению к другим конфессиям, в том числе христианству. Помимо того, мусульмане впервые после Античности смогли создать на значительных территориях Ближнего и Среднего Востока, Южной, Западной, Центральной и Восточной Европы относительно безопасные торговые пути, по которым регулярно двигались большие караваны, перевозящие товары и серебряные деньги в различные страны Евразийского континента.

almrsal.com Паломники в Мекке

Ислам смог сформировать систему эффективной международной торговли, которая поднимала экономику Европы, и не только ее. Перелом наступил в пользу христианской цивилизации после открытия в 1492 году Америки и появления новых морских путей, что потом привело к рождению Ренессанса и Просвещения, промышленных революций. В то же время нужно признать и то, что все усилия исламских богословов, начиная с эпохи Халифата, доказать, что Ветхий и Новый Завет пророчествуют о Мухаммаде, что ислам — это «модернизированное христианство», не привели к успеху. Кстати, подобные острые дискуссии продолжаются и сейчас, когда исследователи начинают с обратного, то есть рассматривают ислам как религию, возникшую и сформировавшуюся под воздействием христианской цивилизации. Но фактом остается то, что ислам как новая мировая религия называл своими прежних библейских пророков, и, как пишет один современный западный историк, «авраамические пророки прочно осели в исламском пантеоне, уступив в иерархии лишь Мухаммеду».