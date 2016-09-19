На выборах в Государственную думу России сокрушительную победу одержала «Единая Россия». Согласно последним данным, она получила не просто большинство, а конституционное большинство. При этом явка избирателей относительно прошлых выборов в Госдуму РФ заметно снизилась.

Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882

И всё это происходит на фоне обострения отношений с Западом. Потому возникает ряд вопросов… Первое: как расценивать голосование «ногами», то есть неявку на выборы более половины граждан России, имеющих право избирательного голоса. И второе. Не окажутся ли однажды триумфаторы прошедших выборов при сложении множества негативных факторов «один на один со своей победой»?

Прежде чем обсудить результаты выборов, хотелось бы напомнить, что им предшествовало. Предвыборная кампания всех без исключения партий была беспрецедентно вялой, скучной и неинтересной. Сложилось ощущение, что российские элиты окончательно потеряли драйв. Каждый раз, когда говорилось о едином дне голосования, хотелось добавить «по выборам «Единой России». Предвыборная атмосфера напоминала времена позднего СССР накануне краха нашей страны. Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, выборы проходили в атмосфере полного умиротворения.

Казалось бы, оппозиционные «Единой России» партии могли придать своим кампаниям искру, заложить в них нечто нетривиальное и в той или иной степени поставить вопрос о мобилизации. Увы, этого не произошло. Все они, так или иначе, говорили о «зоне комфортного проживания», о «качественном потреблении» и «экономической модернизации». Этим они напоминали «Единую Россию», только, как говорится, вид сбоку или снизу, а некоторые и вовсе, как вид сзади. В этих условиях в глазах избирателя все партии сливались в одну массу по принципу «что ЕР, что ни ЕР — всё одно». Любой маркетолог пояснит, что когда человек заходит в магазин и не видит новой и яркой марки требуемого товара, он неизбежно выберет «обычный стиральный порошок». То есть купит то, чем привык пользоваться ранее.

Вместо того, чтобы привлекать избирателя, все партии занимались постоянными столкновениями друг с другом. Не имея ничего нового, что можно было бы предложить народу, они направили всю энергию на борьбу с конкурентами. В итоге избиратель уже на стадии предвыборной гонки почувствовал себя брошенным. Всё это в том числе могло стать причиной низкой явки на выборы. Но самый главный вывод из этого: победа «Единой России» на выборах — это не победа в борьбе за избирателя, а победа над остальными конкурентами. Согласитесь, это два совершенно разных определения «победы», что позволяет констатировать — дистанция между действующими элитами и народом России стремительно нарастает. Те, кто читает труды классиков, вполне понимает, к каким, мягко говоря, неприятным последствиям может привести этот процесс.

Теперь о самих выборах. Высокий процент голосов, полученных ЛДПР, — очень тревожный знак. Напомню, что после 1991 года в стране конструировалась такая парламентская система, которая при иллюзии выбора должна была обеспечить монополию власти пришедшей после 1991 года криминальной буржуазии. Так как при сломе СССР очень сильно эксплуатировались националистические настроения, то после того, как «мавр сделал своё дело», потребовалось срочно загнать его в гетто. Именно для этого на политическом небосклоне России зажглась «звезда» Владимира Вольфовича Жириновского. И надо сказать, все 20 с лишним лет он блестяще справляется со своей задачей. Все его обещания «мыть ноги в Индийском океане», «разгромить Америку» и главное «защитить русских» должны были аккумулировать вокруг него часть протестного электората, для дальнейшего слива этого протеста. По той же формуле, кстати, была сконструирована КПРФ, которая эксплуатировала просоветские настроения, но за 20 лет не сделала ничего, что могло бы мобилизовать избирателей левого фланга. И если избиратели, которые добросовестно голосуют за КПРФ не вызывают тревог по понятным причинам, то активизация избирателей ЛДПР, их рост — являются следствием глобальных и внутрироссийских процессов последних лет.

Я не уверен, что относительно высокий процент ЛДПР, полученный на выборах, следствие кампании партии. Скорее всего, это тот самый «замер снизу», который необходимо увидеть как один из результатов голосования. В условиях, когда Запад развязал против России холодную войну, националистически настроенная часть населения страны таким образом показала свою готовность к мобилизации. То, что была обязана сделать, согласно названию, партия «Единая Россия», сделано не было. Эта активная и националистически настроенная часть населения голосованием показала свой протест действующей власти. И неважно, что Жириновский сольёт их выбор, как он это успешно делал ранее. Протестные настроения людей от этого не изменятся, а в перспективе могут и увеличиться, когда наступит полное понимание того, для чего была зажжена «звезда» Жириновского. И тогда, если уж говорить метафорами, отошедший на время «мавр» может вылететь, как «джинн из бутылки». Причём в неподходящее время и неподходящем месте.

В этих условиях стоит напомнить, что все цветные перевороты, осуществлённые за последние десятилетия в разных странах, прошли удачно именно благодаря активной поддержке националистически настроенных слоёв. Понятно, что впереди шли совершенно радикальные группы националистического, по сути нацистского толка — они являлись ядром. Но в том и дело, что ядро может стать пушечным и проломить стену, только если вокруг появится протестная народная масса, готовая объединиться вокруг ядра и выйти на улицу.

Подобное развитие событий и может оказаться тем случаем, когда триумфатор прошедших выборов может остаться «один на один со своей победой». В конце 2011-го и начале 2012-го здоровым патриотическим силам, в тот момент, когда власть и все её «нашисты» оказались парализованными, удалось мобилизовать российское гражданское общество и собрать 140-тысячный митинг на Поклонной. Но то было тогда… А теперь, когда многих активных патриотов откровенно «разменяли» на выборах, а сами победители единого дня голосования показали своё безразличие к людям ещё на стадии предвыборной гонки, расклад совсем иной.

Поклонники «белого движения», которое по сути своей являлось коллаборационистским (учите реальную историю, а не мифы), планомерно укрепляют свои позиции во власти. В определённый момент им не составит труда подхватить или перехватить националистически настроенные протестные группы населения. Далее заключить временный союз (а в России есть печальный опыт, когда «нет ничего более постоянного, что замышлялось как временное») с радикальными националистическими группами и совершить то, что не удалось совершить так называемой несистемной оппозиции. Если для этого потребуется поддержка Запада, то они непременно ею воспользуются, также, как это делали почитаемые ими Колчак, Врангель и Маннергейм. А предложение такой помощи, за которую придётся расплачиваться Россией, будет.

Вот такие существуют угрозы. Но в процессе выборов они не поднимались и не обсуждались. И не потому, что здесь есть «заговор молчания», а потому, что сегодняшние триумфаторы, ослеплённые собственной безоговорочной победой над своими политическими противниками, не видят их. Точно так же, как и собственный народ.

Говорят, Юрий Андропов часто задумчиво повторял фразу: «Мы не знаем страны, в которой живем». Через несколько лет в СССР начались трагические события, которые привели к «самой большой геополитической катастрофе ХХ века».

«Единая Россия» победила на выборах в Государственную думу. И, конечно, каждый из нас вправе расценивать эту победу по-своему. Кто-то считает её закономерной и заслуженной, кто-то будет сетовать на административный ресурс и давление на конкурентов. Кому-то вообще безразлично, «что там произошло». После 18 сентября это уже не так важно. Важно, чтобы получившая большинство «партия власти», которая далеко не безупречна, ради блага России смогла теперь «победить себя». То есть преодолеть все свои недостатки и поэтапно выдавить из своих структур все нездоровые элементы для начала полномасштабной мобилизации перед предстоящими тяжёлыми вызовами.

Сможет ли она это сделать? Это вопрос к «Единой России».