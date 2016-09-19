Отношение к речевым экзерсисам П. Порошенко с каждым днем становится все более скептичным не только в Европе и в мире, но и в Украине. Если что-то в очередных подходах бравого президента к новым и новым трибунам и микрофонам еще привлекает внимание прессы и публики, то это не содержание его речей, а степень (не)владения речевым аппаратом, жестикуляцией, мимикой и самим собой. Выступление на открытии конференции «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве 16 сентября стало в этом плане в каком-то смысле исключением. Украинского лидера слушали не без внимания, пытаясь, прежде всего, понять, готов ли он реагировать на давление Европы в вопросе реализации «Минских соглашений». Не менее важной с точки зрения присутствовавшей на мероприятии зарубежной публики была оценка того, насколько серьезно официальный Киев относится к обязательствам, принятым на себя в соответствии с этим документом.

Если посмотреть на выступление президента Украины на форуме «YES» как на тест на кооперативность и способность к сотрудничеству, то следует признать, что он его откровенно провалил. Забегая вперед, надо прямо сказать: сказанное им вряд ли вселило в европейцев оптимизм. Заявленная позиция не несла в себе конструктивных элементов в контексте «минского» процесса. Наоборот, она содержала моменты деструктивные, порой, провокационные, направленные на эскалацию общей напряженности в международных отношениях, на рост степени конфликтности в Донбассе и вокруг него. Просьба о передаче Украине Западом летального вооружения, в сотый раз повторенная президентом-олигархом сразу по прибытию на американскую землю, куда он отправился для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, свидетельствует о том, что ход его мыслей предполагает именно нагнетание обстановки. Без оглядки на возможные последствия, включая возобновление полномасштабных боевых действий и новые жертвы среди мирного населения. Его стратегия — это стратегия войны.

Главным приоритетом «европейской» речи президента «европейской» державы оказался не путь в Европу, не преодоление преград и препятствий на этом пути. Им стало навязчивое стремление представить Россию в качестве мирового злодея, империи зла, источника глобальных вызовов и угроз, ставящих под сомнение само существование Европы в ее нынешнем виде. Обильно приправленное рассуждениями об Украине как о «форпосте» и о «бастионе», сдерживающем коварного русского медведя не столько ради себя самой, сколько ради всех европейцев, ради защиты их «ценностей». Чем больше в Киеве говорят об Украине как о «защитнице» Европы, тем сильнее в Европе крепнет чувство дистанции от Украины, находит новых и новых сторонников представление о ней как о пространстве, где Россия заканчивается, а Европа не начинается. И которое не удастся привести хотя бы в относительный порядок без участия и без помощи России.

П.Порошенко призвал Европу к солидарности, с пафосом заявив о том, что Украина, дескать, нуждается не столько в европейских (и американских тоже, само собой — Я.Р.) «деньгах, оружии, советниках», а в европейском «единстве и солидарности с Украиной». Под солидарностью имелась в виду готовность продолжать конфронтацию с Россией, идти на дальнейшее закручивание гаек в отношении Москвы, согласие на то, чтобы довести дело до открытого столкновения не только в европейско-евразийском, но и в глобальном масштабе. Совершенно бредовая идея, звучащая еще большим диссонансом оттого, что в Европе сегодня не просто появляются и зреют, а начинают все заметнее и увереннее преобладать миролюбивые настроения, утверждается стратегический подход не на уничтожение России, а на диалог с ней. Пускай с элементами того «сдерживания», на котором продолжают изо всех сил настаивать американцы, но именно диалог, предполагающий учет мнения партнера, поиск компромиссов, отвечающих интересам всех.

Свежая антирусская страшилка Киева — запугивание Запада призраком «альтернативной» Европы, создание которой, якобы, продвигается и финансируется Кремлем. Этой теме в речи ощущающего себя все более великим Петра было уделено много внимания. Сначала оратор парой крупных мазков обрисовал положение дел в Европе во всей его неприглядности. Черной краски для этого он не пожалел: «масштабная пропаганда стала характерной чертой сегодняшнего дня; демократический мир утрачивает контроль над собственными ценностями (!); концепция «зон влияния» вернулась к жизни». Затем, убедившись, что пораженные глубиной бездны, на краю которой они, сами того не ведая, оказались, слушатели дошли до нужной кондиции, Порошенко потряс их воображение еще одним убийственным аргументом. Им стало обвинение в адрес Кремля в разработке новой секретной «детальной стратегии» (с которой оратор уже, якобы, «ознакомился»). Ее цель — смена проевропейской политической элиты (не в Украине, в Европе — Я.Р.!), подрыв западных ценностей (тех, что теперь «бесконтрольны»), разрушение единства в Евросоюзе и НАТО.

В таком контексте разговоры о выполнении Киевом его обязательств, вытекающих из «Минских соглашений» по Донбассу, объявляются не имеющими под собой ни малейших оснований. После визита в Киев министров иностранных дел Германии и Франции, в свете того, что они говорили по итогам переговоров с руководством Украины, многие ждали от украинского президента идей и решений, способных обеспечить прорыв в процессе мирного урегулирования конфликта на востоке. Дождались прямо противоположного. В выступлении 16 сентября Порошенко отбросил всякие политесы, развеяв последние сомнения относительно того, станет ли Киев более ответственно и конструктивно подходить к «Минску-2». Не станет! «Мы не сделаем больше ни одного шага вперед (в выполнении взятых на себя обязательств — Я.Р.), пока российская сторона не сделает того, что она должна сделать в вопросе безопасности (на Донбассе — Я.Р.)» — так теперь говорит Порошенко. Понятно, что такой подход предполагает поиск не путей к миру, а поводов к войне. О том, что это именно так, а не иначе, свидетельствует красноречивая реплика, озвученная оратором: «Мы должны вернуть украинский флаг в Крым, Луганск, Донецк».

Кроме поливания грязью России и демагогических рассуждений о его видении путей урегулирования конфликта в Донбассе, П. Порошенко по традиции принялся забавлять публику рассказами об успехах украинских реформ. Вспомнил в этой связи и о системе электронного декларирования для государственных служащих, и о реформе судебной системы, которая ему кажется удачной. Взялся хвалить сомнительные пертурбации в структуре НАК «Нефтегаз». Те самые, по поводу которых «Financial Times» написала, что они вызвали сильное беспокойство на Западе, что могут иметь серьезные последствия, что из-за них может быть поставлена под вопрос финансовая помощь Украине со стороны МВФ. Заявил, что теперь, благодаря реформе компании, удалось вернуть ее «к работе на державу». А закончил хвалебный пассаж ударным аккордом: «Это — демонстрация эффективности реформ».

Ответ на это голословное самовосхваление прозвучал на конференции «YES» чуть ли не хором. Один из европейских участников обратил внимание на то, что решение по «Нефтегазу» крайне плохое, что оно не приведет к улучшению ситуации в компании, что его надо срочно пересмотреть. Второй указал на то, что борьба Киева против коррупции, несмотря на определенные усилия, не дала серьезных результатов, и что с этим надо кончать. Наиболее емко и прозрачно высказался А. Ослунд, говоря о проблеме деолигархизации экономики и политики в Украине: «Все крупные бизнесмены потеряли деньги, разбогатели люди в правительстве, парламенте и президентской администрации. В этом нет ничего антиолигархического, это, скорее, коррупционное перераспределение ресурсов от бывших олигархов к новым бюрократам». К критике Киева, правда, по другому поводу, присоединился бывший президент Польши А. Квасьневский, принадлежащий, как известно, к узкому кругу европейских друзей Украины, готовых принимать ее такой, какой она есть, включая антироссийскую направленность. «Самой сложной проблемой сегодня являются дальнейшие отношения Украины с Россией, — сказал он. — Российская политика ведет нас к «замороженному» конфликту. Пока еще есть надежда найти какой-то выход в «нормандском» формате, но уже через год или два это будет намного сложнее».

Если на разных языках заговорили Порошенко и Квасьневский, чего можно требовать от европейских политиков, настроенных к Украине более скептично, ждущих от Киева более сдержанной, конструктивной позиции в отношении Москвы и всего комплекса украинско-российских проблем? Конечно же, не того, на что рассчитывают Порошенко и киевские «ястребы».