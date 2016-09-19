Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 12 — 18 сентября стали: католики и православные опять обсуждают вопросы первенства во Вселенской церкви; американские конгрессмены хотят устройства иракской провинции Ниневии на основе права на «самоопределение коренных народов»; Ватикан в Турции просто хочет быть рядом с Тарсом, Антиохией и Эфесом; европейские епископы вслед за Брюсселем тоже требуют от корпорации Apple заплатить налоги; украинских униатов пугает шизофреническое поведение кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Кейна и другое.

В Кьети проходит 14-я пленарная сессия Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православной церквями, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). На ней председательствует с католической стороны кардинал Курт Кох, возглавляющий Папский совет по содействию христианскому единству, а с православной стороны — архиепископ Телмисский Иов Геча, представитель Константинопольского патриархата при Всемирном совете церквей. Комиссия обсуждает проект документа, составленного ее Координационным комитетом в Риме год назад, а он, в свою очередь, является продолжением темы Равеннского документа и посвящен вопросу первенства во Вселенской церкви. «Мы надеемся, — пояснил кардинал Кох, — достичь достаточного консенсуса для публикации документа». Он отметил значение прошедшего на Крите Всеправославного собора. На нем был принят документ, свидетельствующий о воле Православной церкви продолжать богословский диалог с католиками и с другими церковными общинами. Развитию диалога между православными и католиками послужила и встреча папы Римского Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По словам кардинала Коха, «встречи, диалог, обмен между предстоятелями Церквей создают атмосферу и контекст для развития богословского диалога». Не меньшее значение имела и встреча папы с константинопольским патриархом Варфоломеем и архиепископом Афинским Иеронимом на острове Лесбос. Дискуссии на тему первенства и соборности в Церкви, считает глава Папского совета, «означает также совместно размышлять о примиренной Церкви, которая может служить евангелизационной миссии» в современном мире, где даже крещеные люди «не живут всецело своим приобщением к Церкви».

Украинская православная церковь может разделить два великих патриархата — Московский и Константинопольский — разве что она не повернется к Риму, считает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Украинская пресса пишет о визите в Стамбул двух бывших президентов Украины, Леонида Кравчука и Виктора Ющенко, которые вручили константинопольскому патриарху Варфоломею петицию с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви на Украине. Если это будет сделано, то Русская православная церковь потеряла бы миллионы верующих и под вопросом оказался ее статус ведущей православной Церкви. Пойдет ли на предоставление автокефалии Константинопольский патриарх? Если он сделает подобное, то рискует оскорбить русских. Он в прошлом уже проделал такое в отношении Эстонии, результатом чего оказалось создание двух конкурирующих юрисдикций на одной территории, московской и константинопольской. Но ситуация на Украине хуже, чем в Эстонии, так как есть три конкурирующие украинские православные Церкви. Хотя в настоящее время только Украинская православная церковь Московской патриархии признана «канонической». Однако существует решение — искать союза с Римом. Это было сделано уже однажды, можно было бы сделать снова. Интересно, кто-нибудь из конкурирующих православных Церквей на Украине думают об автокефалии под эгидой апостола Петра и с Петром?

Апостольский нунций в Дамаске архиепископ Марио Дзенари видит позитивные действия со стороны США и России в деле прекращения огня в сирийском конфликте, передает AsiaNews (Рим, Италия). Режим прекращении огня вступает в силу сегодня, пишет издание (статья была опубликована 12 сентября до нанесения силами международной коалиции под руководством США авиаудара по сирийской армии — ИА REGNUM ). «Мы очень надеемся, что соглашение о прекращении огня будет успешным, — заявил монсеньор. — Главное — это остановить насилие и доставить гуманитарную помощь. Разрешение конфликта идет рука об руку с прекращением боевых действий на земле. Каждое усилие в этом направлении является положительным знаком». Внимание приковано к Алеппо, который стал эпицентром войны в Сирии. Цель состоит в том, чтобы «демилитаризовать» дорогу Кастелло, к северу от города, являющуюся основным маршрутом для снабжения повстанцев, занявших восточную часть Алеппо. «Стороны не в первый раз подписывают перемирие, — заметил архиепископ Дзенари, — но сейчас большую решимость в попытке достичь соглашение показывают сверхдержавы». Что является «элементом, который дает надежду». Тем не менее, неясно, какие оппозиционные группы поддержат режим прекращения огня. «Свободная сирийская армия» сообщила администрации Соединенных Штатов, что она будет «сотрудничать позитивно». Другая группа, связанная с саудитами и катарцами, поддержала жесткую линию исламистской бригады «Ахрар аль-Шам», отвергающей сделку.

Двенадцать американских конгрессменов (9 республиканцев и 3 демократа) представили от имени комитета Палаты представителей по иностранным делам резолюцию, где Конгресс США и международное сообщество просят содействовать признанию со стороны иракского правительства провинции равнины Ниневии в соответствии с правовыми критериями права на «самоопределение коренных народов», информирует Agenzia Fides (Ватикан). Резолюция, представленная республиканцем Джеффом Фортенберри, состоит из 16 соображений, многие из которых относятся к недавней лоббистской кампании, направленной на признание со стороны правительства США и других западных политических институтов факта геноцида боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленного против христиан и других меньшинств. В частности, упоминается заявление госсекретаря США Джона Керри, который 17 марта 2016 года признал, что джихадисты несут ответственность за геноцид езидов, христиан и шиитов. Конгрессмены заявляют в резолюции, что «коренные народы равнины Ниневии — ассирийские христиане, сирийцы и халдеи, езиды и другие — имеют право на безопасность и самоопределение в контексте Республики Ирак». Между тем, Фирдаус аль Авади, представитель блока шиитских партий — Иракского национального альянса, заявил, что эта резолюция, призывающая требовать создания автономной провинции на равнине Ниневии «под флагом защиты меньшинств», на самом деле первый шаг для реализации «печально известного проекта Джо Байдена, чтобы разделить Ирак и ослабить его». По словам политика, США готовятся разделить Ирак через уже подготовленный план, который должен вступить в силу после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот проект, по словам аль Авади, на самом деле вредит праву проживающих в провинции народов на самоопределение, а также способствует разжиганию межконфессиональных противоречий и центробежных тенденций, что может привести к «исчезновению Ирака с карты мира».

Освободить Мосул и равнину Ниневии будет не так-то просто, предупреждает в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) почетный халдейский архиепископ Мосула Эмиль Шимун Нона. Город сам по себе большой, есть много деревень, поясняет монсеньор, говоря, что верующие с нетерпением ждут, что произойдет в ближайшие месяцы. «Многие перемещенные лица, не только христиане, хотят вернуться, чтобы посмотреть, что случилось с их собственностью, домами и земельными участками. Можно будет получить их обратно или нет. А затем понять, оставаться ли или нет, — объясняет Нона. Положение христиан при этом является более сложным, так как их соседи-мусульмане оказались первыми, кто стал присваивать имущество беженцев. Тревогу вызывает у почетного архиепископа и унитарный характер Иракского государства. Мосул традиционно суннитский, курды считают часть провинции своей, шииты настаивают на том, что Мосул является неотъемлемой частью Ирака. Возникает вопрос: кто должен освободить Мосул? Шииты, курды? И чьи ополченцы? Останется ли Ирак унитарным государством, внутренне разделенным этнически и религиозно? Все эти вопросы ждут ответа.

В Турции после попытки государственного переворота много неопределенности, говорит архиепископ Пол Рассел, апостольский нунций Ватикана в Турции и Туркмении, но есть надежда, что это событие, сколь болезненным оно не оказалось, так или иначе, но сможет объединить людей. Об этом монсеньор рассказал National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Народ Турции объединился, чтобы защитить свою страну и свою демократию, отметил Рассел. По его словам, правительство уверено, что проповедник Фетхуллах Гюлен несет прямую ответственность за переворот. Его сторонников увольняют в массовом порядке. «Это кажется внешне шокирующим, но с точки зрения Турции, я думаю, правительство пытается делать то, что является правильным в этой ситуации», — сказал нунций. Он также высоко оценил поведение Анкары в ходе кризиса беженцев. Турция разместила три миллиона вынужденных переселенцев у себя, это «очень много и большая ответственность». Главной задачей нунциатуры посол видит в том, чтобы в это время неопределенности просто быть рядом с турецким народом. По его словам, Церковь хочет только присутствовать в тех местах, которые очень значимы для христиан. Конкретно Рассел указал на Тарс и Антиохию, места, где жил апостол Павел и проповедовал, а также Эфес, где мать Иисуса Христа — Дева Мария, как говорят, жила последние годы своей жизни.

Конференция католического епископата Европейского союза (COMECE) поддержала решение Брюсселя заставить корпорацию Apple заплатить налоги, передает Vatican insider (Турин, Италия). COMECE осуждает создание и функционирование благоприятных налоговых режимов для крупных транснациональных корпораций, в то время как сокращается средний класс в Европе и растет бедность. Епископы напомнили слова европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, которая заявила, что Евросоюз не может предоставлять налоговые льготы для некоторых, тщательно отобранных предприятий. Эта практика является незаконной в соответствии с правилами ЕС о государственной помощи. Речь идет, в частности, об Ирландии, которая предоставила «незаконные налоговые льготы» для Apple. COMECE выступает за «справедливое налогообложение транснациональных корпораций, финансового сектор и супербогатых» граждан. При этом подчеркивается необходимость проверки уплаты налогов со стороны транснациональных корпораций не только в ЕС, но и за его пределами.

Австрийская Церковь вступает за коррекцию соглашения CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) и серьезный пересмотр TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия). Глава Координационного бюро Конференции католического епископата Австрии по международному развитию и миссии (KOO) Хайнц Хедль заявил, что договоренности о свободной торговле между ЕС и США с Канадой должны быть установлены на основе более справедливых глобальных правил. В то же время председатель Конференции католического епископа Германии кардинал Рейнхард Маркс, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша), выступает за подписание соглашения TTIP, называя его стимулом для создания «более справедливого экономического порядка». Издание подчеркивает, что TTIP признается спорным в странах Европейского союза. Оно вызывает протесты многих граждан, включая Германию. Его подписание может привести к заполнению европейских рынков дешевой американской продукцией, что угрожает польскому сельскому хозяйству и промышленности.

Шизофреническое поведение напарника кандидата в американские президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон, кандидата в вице-президенты США Тима Кейна, который, с одной стороны, декларирует себя католиком, а, с другой, выражает надежду, что Церковь отречется от своего учения и начнет венчать гей-пары, могло бы считаться своего рода эталоном поведения либерального «католичества», утверждает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Феномен Кейна не является чем-то оригинальным — таких, как он, довольно много и в политике, и в культуре, и в искусстве, и в обычной повседневной жизни. Кейн прославился своими заявлениями, что принимает «чудесное многообразие» человеческой семьи и что однополые союзы нужно прославлять, а не осуждать. Он, мол, лично против абортов, но в политике выступает за аборты. Подобно Кейн вел себя и в качестве губернатора штата Вирджиния: заявлял, что против смертной казни, однако во времени его правления совершено 11 казней и только в одном случае он, как губернатор, воспользовался правом заменить смертное наказание на пожизненное заключение. Если прежние ереси в Церкви возникали вокруг неопределенных догматических вопросов, то либеральный «католицизм» стремится внести изменения в уже определенные Церковью доктринальные истины. И здесь, похоже, все средства для него хороши. От создания образа Иисуса в стиле хиппи, до жонглирования цитатами папы Франциска, вырванными из контекста.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.