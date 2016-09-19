Итоги выборов в Госдуму России в Ярославской области примечательны, пожалуй, не только результатом, но и тем, что их результат, вероятно, устроит практически всех основных игроков из политических партий. Больше всех победу заслуженно празднует «Единая Россия» — результат 38% для региона великолепен. Накануне выборов некоторые аналитики предрекали партии около 30%. К тому были объективные причины: смена губернатора, анонсированная смена власти в областном центре, самоустранение партии из 195-го округа, отданного эсерам, неважное исполнение главной предвыборной программы «Благоустроим область к юбилею».

ИА REGNUM

Почему же так вышло? Некоторый свет на результаты может пролить сравнение абсолютных данных — числа проголосовавших за парламентские партии в 2011 и 2016 годах. А эти данные говорят, что результаты не столь однозначны. В таблице приведены данные в голосах, отданных за парламентские партии в Ярославской области сейчас и пять лет назад. При этом общая явка упала с 55,9% до 37,76%.

Как мы видим, «Единая Россия», улучшив результат в процентах, ухудшила его в абсолютном выражении, потеряв в регионе 20 тысяч своих сторонников. Однако результаты других партий выглядят в абсолютном сравнении и вовсе катастрофическими. Лидером по потере доверия стала «Справедливая Россия» — за нее проголосовало втрое меньше ярославцев! Коммунисты потеряли чуть более половины своих адептов. На их фоне падение ЛДПР на 24 тысячи голосов смотрится как победа (и в процентном отношении результат таковым и стал).

Что же случилось с партиями в Ярославской области? Может, ушли яркие лидеры? Нет, они остались, даже добавились новые. Может, слабые программы? Фактически они не изменились.

Причина кроется в результате 2011 года. Тогда все оппозиционные партии в едином порыве пытались разорвать «Партию жуликов и воров». Эта риторика пришлась людям по сердцу после неоднозначного тысячелетия Ярославля (ожидания людей не совпали с результатом), назначения непопулярного губернатора Сергея Вахрукова, скандального ДТП с мэром Ярославля Виктором Волончунасом и гибелью в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив». Во всех грехах оппозиция винила партию власти, а та, не понимая настроений избирателей, пыталась вести традиционную активную избирательную кампанию, вызывая еще большее раздражение рассказом о своих (подчас реальных) достижениях.

Негативных поводов за прошедшую пятилетку не стало меньше, однако как раз это, видимо, и вызвало разочарование избирателей в протесте. Голосуй — не голосуй, ничего кардинально не поменяется. С другой стороны, «Единая Россия» поняла, что попытки понравиться избирателям или же насильно привести их на избирательные участки влекут за собой обратный результат. И на этих выборах партия проявляла минимальную активность.

С третьей стороны, сама оппозиция не смогла повторить агрессивную кампанию 2011 года, именно потому, что всех все устроило. С введением одномандатных округов возможность региональных политиков попасть в Госдуму через партсписки уменьшилось ровно в два раза, фактически сойдя к нулю. Местные отделения потеряли стимул биться до последней капли крови, и это было заметно. Кроме того, с наиболее сильными партиями договорились — популярным эсерам отдали одномандатный округ, а они взамен не мешали ЕР в партсписках.

Наверно, это было не самой плохой стратегией. В одиночку придать выборам «протестный» сценарий пытался одномандатник от «Справедливой России» Сергей Балабаев, реализуя стратегию, близкую к стратегии Евгения Урлашова на выборах мэра Ярославля в 2012 году. Однако эта попытка провалилась — к своему сопернику Александру Грибову Балабаев не подобрался даже близко.

Иначе говоря, в Ярославской области, в отличие от 2011 года, партии просто не явились на бой с «Единой Россией». За неявкой соперника она и победила — совершенно условно. Заметим, что куда важнее была неявка другого соперника ЕР — избирателей, которым вдруг стала неинтересна сама эта битва.

Низкая явка привела к росту ценности агитаторской сети «Единой России». Характерен результат в 194-м округе, где и «Единая Россия», и ее одномандатник Александр Грибов набрали совершенно одинаковые 38% голосов. Нет сомнения, что за эту связку голосовали одни и те же люди. С другой стороны, это показало стабильность базового электората партии. Значительная часть населения получает доходы за счет бюджета и отдает себе отчет в том, кто же есть настоящий кормилец.