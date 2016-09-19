



Андрей Колеров. Витраж. 1990-е

В течение жизни, и это неоспоримый факт, в головном мозге человека происходят изменения, которые, накапливаясь со временем, дают о себе знать прогрессирующей потерей памяти, деменцией, болезнью Альцгеймера, инсультами и прочими страшными недугами. Статистика приводит неутешительные данные: каждый третий человек в пожилом возрасте страдает слабоумием. Один из самых страшных моментов в жизни — вдруг обнаружить, что мама не узнает тебя, что супруг, которого вы только что кормили с ложки после инсульта, вдруг спрашивает: «А вы кто?» Поскольку мне в жизни пришлось испытать и то, и другое, меня очень волнуют ответы на вопросы: как этого избежать и что делается в научной медицине для преодоления таких страшных болезней?

47 миллионов человек в мире — это ведь почти население средней европейской страны, страдает слабоумием. Инсультов, деменции и смерти не могут избежать и власти предержащие, несмотря на то, что их медицинское обслуживание нельзя сравнить с возможностями простых людей. Взять хотя бы недавнюю смерть от геморрагического инсульта Ислама Каримова и кровоизлияние в мозг у Шимона Переса. 70% процентам людей, страдающих слабоумием, поставлен диагноз — «болезнь Альцгеймера».

С болезнью Альцгеймера — наиболее сложным вариантом деменции, вызванной гибелью нейронов в мозге, бороться труднее всего. Пожалуй, это одна из самых больших угроз, с которой столкнулась человеческая цивилизация. В нашей стране официально этот диагноз поставлен 1,8 млн человек (согласно demenciya.com), но это не очень достоверная информация, потому что в России родственники и соседи чаще сами ставят диагноз старикам — «склероз» и «маразм», и вообще — по этому поводу к врачу не принято обращаться.

Новейшие исследования в области неврологии показали, что, кроме гибели нейронов, другой причиной ослабления памяти является холестерин. Но он же может стать и союзником в лечении заболевания. Избыток плохого холестерина в крови (LDL) увеличивает риск инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний со смертельным исходом. Но в головном мозге — свой собственный уровень холестерина, и он имеет важнейшее значение для обеспечения функции живых и здоровых нейронов.

Каждый раз, когда образуется какое-то воспоминание, нейроны активизируют определенные гены, чтобы закрепить его. Для этого на внешней поверхности мембраны нейронной клетки должно иметься достаточное количество холестерина. Как будто это масло, которое смазывает детали машины. Холестерин работает как передатчик, это внешний признак, необходимый для включения генов. Количество холестерина в головном мозге имеет тенденцию к уменьшению с возрастом, и здоровые пожилые люди, как и те, которые страдают болезнью Альцгеймера, как правило, имеют уровень холестерина в крови, проходящей через сосуды головного мозга, более низкий, чем принято считать нормой, на 25−30%.

В новом исследовании, опубликованном в Cell Reports, команда Карлоса Дотти — научного сотрудника Центра молекулярной биологии Severo Ochoa в Мадриде, показала роль холестерина для поддержания памяти в хорошем состоянии. Они ставили опыты на мышах. Исследования выявили, что у старых мышей уровень холестерина в гиппокампе — области головного мозга, отвечающей за формирование памяти и эмоций, очень низкий. Ученые доказали, что, если грызунам вводить препарат, который предотвращает потерю холестерина в головном мозге, их память значительно улучшается. Это могло бы открыть новые пути для улучшения памяти пожилых людей.

«Мы считаем, что это открытие может помочь сделать скачок в области медицины», — говорит Дотти. Не нужно изобретать ничего нового, говорит ученый, все использованные в наших исследованиях препараты уже давно существуют на фармакологическом рынке и разрешены к применению. Они использовались раньше для борьбы с грибковыми инфекциями и для укрепления иммунитета у больных СПИДом. В частности, речь идет о вориконазоле (в России он не продается — прим. ред.). Случайно нашей командой было обнаружено, что эти же самые препараты подавляют ферменты, ответственные за удаление холестерина в мозге, активность которых увеличивается с возрастом. На животных изучено, что эти препараты компенсируют негативный возрастной эффект и позволяют сохранять холестерин в необходимом количестве, а вместе с ним и память.

Следующим шагом, говорит, Дотти, должно быть тестирование этих препаратов на животных, больше похожих на людей, — собаках или обезьянах. Необходимо проверить, так же ли у них будут восстанавливаться когнитивные способности? «Это исследование пока что только на мышах, и поэтому его следует принимать с осторожностью, но это демонстрация того, что холестерин является врагом общества номер один, мало его или много», — считает Феликс Виньуэла, координатор исследовательской группы по нейропсихологии Испанского общества неврологии. Исследователь подчеркивает ценность фундаментальных научных исследований на мышах. Но, к сожалению, что полезно мышам, человеку помогает не всегда. Так произошло с антителами — особыми белками, воспроизводимыми клетками нашей иммунной системы, которые стали использовать для лечения болезни Альцгеймера. Сначала в течение многих лет они применялись на мышах и давали положительный эффект, но при лечении ими людей — ожидания не оправдались.

Есть еще и другой результат научных медицинских изысканий, связанный с типом лекарственных средств, которые потребляют ежедневно миллионы людей по всему миру для снижения плохого холестерина. Речь идет о так называемых статинах. Эти вещества, с одной стороны, являются эффективными, но также могут дать побочный эффект, не предусмотренный врачом при рекомендации пациенту. Недавно Федеральное агентство по лекарствам США предупредило, что у некоторых пациентов, принимающих статины, может наблюдаться потеря памяти и когнитивный диссонанс.

«Есть статины, которые способны переходить из крови в ткани мозга», — объясняет Дотти и отмечает, что вполне возможно, что эти вещества сокращают нормальный уровень холестерола в головном мозге и, тем самым, повреждают память пациентов. Виньуэла, который не был непосредственным участником в исследованиях с антителами на мышах, но координировал клинические испытания применения антител против болезни Альцгеймера в университетской больнице Вирджин-де-Макарена, говорит: «Статины спасли жизнь многих пациентов, контролируя патологический уровень холестерина в крови, но, возможно, у них есть и другое лицо. Возможно, ученым следует вернуться к рассмотрению вопроса об использовании статинов».

Между мозгом и кровеносной системой существует гематоэнцефалический барьер. Его функции — поддержание биохимического постоянства мозга, независимо от случайных изменений в крови. Наш мозг закрыт от большинства крупных молекул, таких как антитела и токсины разных бактерий. Нужно лучше изучить возможности статинов в преодолении этого барьера. Таких исследований еще не проводилось, а это очень важный аспект, ведь задача медиков — вылечить пациента, а не навредить ему. Лекарство важно доставить именно в мозг, об этом еще Авиценна знал, для чего добавлял в лекарство шафран. Теперь ясно, что антитела, как крупные белки, не эффективны. Со статинами — тоже ясности нет.

Новые исследования, проводимые учеными-медиками, вселяют сегодня хотя бы малую надежду в пациентов и их семьи. Их результаты показывают, что, по крайней мере, на ранних стадиях болезни Альцгеймера можно бороться с потерей памяти у пациентов.

Лауреат Нобелевской премии Судзуми Тонегава — японский генетик, работающий в США, и его соратники разработали смелый эксперимент. Взяли две группы мышей — одни здоровые, а другие генетически модифицированные, страдающие от ранней стадии болезни Альцгеймера — и поместили их в клетки, где половина пространства напичкана оголенными проводами с электрическим током. Все грызуны продемонстрировали симптомы страха, когда через час их вновь запустили в ту часть клетки, где были провода. Однако, когда эксперимент повторили через два дня перерыва, только здоровые мыши испытывали страх. Грызуны с болезнью Альцгеймера забыли свою прежнюю боль. Напрашивается вывод: может быть, потеря памяти — это всего лишь защитная реакция мозга на неприятные воспоминания?

Вторая часть испытаний была более сложной. Была применена оптогенетическая техника, с помощью которой в мозг мышей был вживлен ген водорослей, чувствительных к свету. Этот ген отвечает за производство белка в нейроне, способного активизировать или отключить каждую клетку, в зависимости от прерывистой последовательности пучков световых лучей, посланных исследователями. Для этого ученым пришлось вскрыть черепа мышей. Разумеется, подобные эксперименты не могут проводиться на людях.

Оборудование Тонегавы показало, что в гиппокампе мышей, как уже говорилось выше — одной из областей мозга, связанных с памятью, фиксировались инграммы с участием структур нейронов, которые страдают от биохимических изменений в ходе опыта и «просыпаются», чтобы его запомнить. Эти конкретные клетки включали и выключали с помощью очередей света мышам с болезнью Альцгеймера, чтобы они могли вспомнить опыт с электрическим током. Опыт удался. Мыши вспомнили то, что хотели исследователи. «Это доказательство концепции. Даже если я не помню, информация безмолвно не исчезла, она все еще там. Проблема в том, как ее восстановить», — резюмирует в своем заявлении Тонегава — директор Центра RIKEN-MIT в Кембридже (США).

Тем не менее при выключении света мыши опять все забывали. Тогда ученые сделали еще один шаг. В нормальных условиях страх регистрируется путем укрепления связи между нейронами в области мозга, расположенной в височной части. Группе Тонегавы удался подобный опыт с неоднократными импульсами света, направленными в конкретные точки этой области мозга грызунов с болезнью Альцгеймера. Животным вернули их долгосрочную память до уровня здоровых мышей. Результаты опытов опубликованы в журнале Nature.

Эксперимент, однако, не срабатывал, когда ученые направляли пучки света в другие части мозга. Успех достигался только тогда, когда свет направлялся в нейронные цепочки, действительно участвовавшие в записи памяти. Эти освещенные нейроны составляли целые дендритные ветви, связанные с памятью, и число их уменьшается по мере того, как болезнь Альцгеймера прогрессирует.

«Опираясь на эти результаты, мы считаем, что воспоминания все еще хранятся в мозге на ранних стадиях болезни Альцгеймера», — подчеркивает молодой невролог Дирей Рой, исследователь Массачусетского технологического института (MIT) и главный автор исследования.

Рой признает ограниченность своих результатов, поскольку оптогенетика связана с инвазией, поэтому пока еще не может быть использована для лечения человека. «В будущем мы могли бы попытаться использовать какой-то вариант глубокой стимуляции головного мозга или разработать препараты, которые могли бы давать аналогичные результаты», — предположил он. Глубокая стимуляция головного мозга уже используется для облегчения симптомов болезни Паркинсона с помощью устройств, имплантированных хирургическим путем, — электрических стимуляторов конкретных областей мозга. Точность воздействия обеспечивается достижениями оптогенетики.

Станет ли возможным в будущем, что бабушка с болезнью Альцгеймера вспомнит имя своей внучки путем освещения нейронов? «Конечно, теоретически можно было бы включить цепочки нейронов гиппокампа у пациентов с болезни Альцгеймера и восстановить воспоминания, якобы пропавшие навсегда», — считает Рой. «Но на практике ученые всего мира, сотни человек должны работать вместе для достижения такой благородной цели в организме человека», — признается он.

Потеря памяти не обрушивается на человека неожиданно. Не бывает так, что сегодня человек уснул и все помнил, а назавтра проснулся — и не помнит своих родственников. Все начинается с того, что человек забывает, где положил ключи, забывает, что ему кто-то звонил. Вы скажете: а кто из нас не забывает? Но если это происходить все чаще, необходимо заняться своим здоровьем всерьез, потому что пренебрежение закончится плохо — полной зависимостью от других людей в выполнении самых простых действий, таких как прием пищи и принятие душа.

Ученые, которые ведут научные исследования на долгосрочную перспективу, — это, конечно, хорошо. Но практикующие врачи уже сегодня сталкиваются с больными, страдающими деменцией. Они также ведут свои наблюдения, у них накоплен свой опыт в борьбе со слабоумием. Канадские неврологи пришли к выводу, что даже на ранних стадиях заболевания, когда пациенты еще не перестали узнавать своих близких, у них уже имеются проблемы с целостным восприятием лиц.

В этом исследовании Университета Монреаля, Канада, приняли участие 25 уже больных болезнью Альцгеймера и 23 пожилых человека без всяких видимых проблем. Участники прошли специальный тест распознавания лица, используемый неврологами. Процедура достаточно проста: предлагается ряд лиц, а также объектов общественного пользования, в данном случае автомобилей в различных позициях — вертикальных и горизонтальных, и испытуемый должен указать, что на картинках изображен один и тот же объект.

Результаты показали, что люди с болезнью Альцгеймера обрабатывают визуальную информацию менее эффективно. «Распознавание лица зависит от методов местной стратегии. Пациентам говоришь: обратите внимание на глаза, нос и рот отдельно. И тогда они узнают. В то время как мы думали, что разные части лица воспринимаются комплексно, но оказалось, что это не так для людей с болезнью Альцгеймера. Целостное представление об объекте оказалось проблематичным для людей с болезнью Альцгеймера», — говорит главный исследователь проекта Свен Жуберт. Причем это казалось только лиц. С узнаванием автомобилей дело обстояло гораздо лучше. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Alzheimer’s Disease.

«Нам кажется, что зрение зависит только от глаз, но это не так. Мозг по-своему интерпретирует то, что видят глаза», — говорит Тереза Морено, директор издания Испанского общества неврологии. Поэтому симптомы болезни могут отличаться, в зависимости от того, какие участки мозга повреждаются. Человек может узнавать своих родственников в лицо, но перестать различать их голоса или манеру говорить. И все это тоже объясняется повреждением нейронных связей. Глаза и уши могут работать хорошо, человек даже может иметь стопроцентное зрение и слух, но восприятие им окружающего мира искажается.

Врачи-практики, несмотря на то, что лекарство от болезни Альцгеймера так и не найдено, помогают замедлять ее развитие. Выяснилось, что помогает классическая музыка, хождение пешком 15−20 км в неделю, употребление в пищу орехов и оливкового масла, закрытие холодильника на замок на ночь. Но, похоже, остается уповать только на Бога.