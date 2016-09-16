



Цитата из к/ф «Чудо на Гудзоне». реж. Клинт Иствуд. 2016. США Ожидание

45 лет из своих 86 Клинт Иствуд снимает кино. Давно уже пребывая в пантеоне «великих», он никому ничего не должен доказывать (впрочем, такая репутация взыскивает с самого художника еще больше).

Столь же почтенный профессиональный стаж и у героя свежей ленты Иствуда. Однако как раз герою-то приходится доказывать свою правоту и защищать профессиональную репутацию в течение всей картины. Пилот с 40-летним опытом Челси Салленбергер (а попросту Салли) стал настоящим национальным героем Америки за семь минут полета. Новая картина рыцаря вечных ценностей Клинта Иствуда воспроизводит реальные события удивительной авиационной коллизии, несколько лет назад потрясшей мир.

Холодным январским днем 2009 года самолет US Airways вылетел из нью-йоркского аэропорта «Ла-Гуардия» в Шарлотт, штат Северная Каролина. Лайнер не успел подняться даже на тысячу метров, когда в него врезается стая канадских гусей. Столкновение с птицами безнадежно выводит из строя оба двигателя. Неминуемо в сознании каждого из нас — и уж тем более любого американца — вспыхивает чудовищный кошмар: самолет врезается в небоскреб.

Цитата из к/ф «Чудо на Гудзоне». реж. Клинт Иствуд. 2016. США Жесткая посадка

Всего несколько секунд для принятия решения у командира экипажа Салли (Том Хэнкс) и второго пилота Скайлса (Аарон Экхарт). Два ближайших аэропорта уже готовы принять поврежденный самолет со 155 пассажирами на борту. Однако Салли принимает неоднозначное — скорее интуитивное — и единственно правильное решение: посадить аэробус на реку Гудзон. Чуть больше 400 секунд с момента взлета до экстренной посадки на воду — целая вечность, в которой уместилось фантастическое спасение полутора сотен пассажиров и промчавшаяся со скоростью света жизнь пилота.

Иствуд практически покадрово восстановил события семилетней давности, предельно строго перенес на экран ситуацию, сложившуюся в кабине и салоне самолета, в рубке диспетчера, а затем и в залах разбирательств специальной комиссии Министерства транспорта. И, несмотря на заведомо известный результат, саспенс крепко держит зрителя в напряжении вплоть до титров (кстати, не спешите сбегать из зала — будет и постскриптум).

Цитата из к/ф «Чудо на Гудзоне». реж. Клинт Иствуд. 2016. США Страх

Художественная картина оставляет ощущение документальной. Возможно, сказался факт биографии Иствуда: в годы несения военной службы он и сам пережил экстренную посадку самолета на воду, хотя будущий режиссер тогда был не за штурвалом. Но скорее все же причиной тому нынешний тренд: качественное игровое кино стремится к документальной достоверности, а дурное документальное — ищет ложного спасения в игровом.

Сухо, без прикрас показано даже общественное вознесение Салли на пьедестал спасителя: смехотворные телевизионные шоу, искренние и комичные объятия незнакомок, грубоватые дядьки в случайном баре, предлагающие выпить новый коктейль «Салли». Кому как, а для героя Тома Хэнкса столь навязчивое публичное внимание — настоящий ад. Ведь он весьма застенчивый джентльмен, который дисциплинированно бегает по утрам (беги, Форест, беги!); совсем не пьет, с женой в не самых простых отношениях — «примерно, как у всех»; непогашенный кредит висит дамокловым мечом, а собственная компания по безопасности полетов, где Салли — единственный консультант, чахнет. Все это Хэнкс блестяще не играет — он живет на экране документальным персонажем. Какая голливудская звезда? Где? — это же обычный американский летчик с аккуратно подстриженной щеткой усов.

В противовес народной любви за закрытыми дверями национального героя разбирает по косточкам какая-то античеловеческая комиссия. Многочисленные испытания на симуляторах, технические экспертизы сломанных двигателей — доказательства, что командир подверг людей риску. Если бы в кабине сидел человек-робот, он быстро рассчитал бы возможные варианты в цифрах и траекториях и мгновенно принял единственно верное решение. Решение, противоположное тому, что принял Салли.

Цитата из к/ф «Чудо на Гудзоне». реж. Клинт Иствуд. 2016. США В кабине пилота

В этом не менее завораживающем, чем кадры самой аварии, «разборе полета» и кроется главная интрига фильма и максима Иствуда о превосходстве сильной личности над бездушной корпоративной догмой. «В небе все легче» — признается в сердцах второй пилот своему капитану после очередной сессии «препарирования». Иствуд, как обычно, шлет ко всем чертям замыленные голивудские шаблоны и в дуэте с Хэнксом мастерски исполняет довольно протяжную песнь человеческой индивидуальности. Оба демонстрируют высокий пилотаж — фильм-катастрофа, где физически никто не пострадал, а вся суть упакована в душевном терзании одного совестливого человека, пилота Салли. Правильно ли он поступил, имея в своем распоряжении всего 35 секунд на анализ ситуации?

И слава богу, что за штурвалом нью-йоркского авиалайнера оказался именно несовершенный человек с правом на ошибку. Но при этом с безупречной выдержкой и знанием технических нюансов самолета, профессиональным чутьем и главное — бесстрашием. Способность совершить поступок — вот что отделяет человека от машины и сухих инструкций. Поступок — вне логики, цифр и точных расчетов. Об этом и «Чудо…».