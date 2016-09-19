



Юлия Карнаева ИА REGNUM Голосование в Петербурге

«Единая Россия» уверенно лидирует в Петербурге на выборах как в федеральный, так и в городской парламент. Абсолютное большинство городских одномандатных округов по выборам в Госдуму и Законодательное собрание также остается за партией власти. Результат «медведей» в Ленобласти еще лучше, более 50% по спискам. Но если 47-й регион может рапортовать о результатах явки, близких к средним по России, то Петербург продемонстрировал позорные для второго города страны 30% явки. Это не только хуже показателей в других регионах, но даже меньше собственных, петербургских данных от 2011 года.

Городское руководство всех уровней успокаивает: среди петербуржцев, мол, слишком много дачников, они заняты сбором картофельного урожая с шести соток, а также, видимо, работают над загаром в «теплую петербургскую погоду» при плюс 9 градусах. В свою очередь, наблюдатели констатируют: избирательная кампания в северной столице была провалена. То ли специально, то ли из-за банальной нехватки денег.

Обойдутся без перебежчиков

Глава Городской избирательной комиссии Петербурга Виктор Панкевич обещал, что точные цифры явки в северной столице будут известны только на следующий день после выборов, однако уже днем 18 сентября было понятно, что вряд ли северная столица покажет избирательную активность более 30%, то есть, из почти 3,8 млн избирателей на участки пришли около 1,15 млн человек. О подобных прогнозных результатах ночью упомянул и губернатор города Георгий Полтавченко, возможно, располагая какой-то «внутренней социологией». Падение явки по сравнению с 2011 годом сокрушительное, составляет почти 25%, и Петербург оказывается среди регионов с самой низкой избирательной активностью. Средний показатель в России составляет около 40%.

Однако, лидеру предвыборной гонки грех жаловаться: низкая явка очевидно сыграла на руку «Единой России», которая сумела мобилизовать провластный электорат. По последним данным, в Петербурге на выборах в Госдуму и Заксобрание обработали примерно 327 тыс. бюллетеней, или 37% от числа проголосовавших. «Единая Россия» набирает на выборах в ЗакС 41,85%, увеличивая свой результат 2011 года примерно на 5%. Кроме того, уже очевидно, что абсолютное большинство одномандатных округов на городских выборах также останутся за единороссами, а значит, партия власти, скорее всего, сформирует большинство в Мариинском дворце без помощи оппозиционеров-перебежчиков, как это фактически произошло в прошлом созыве, когда «ЕР» получила лишь 20 мандатов из 50-ти.

На втором месте оказывается сенсация этого электорального цикла — ЛДПР, заработавшая 12,55% голосов, а значит, имеющая право, вероятно, на 3 мандата по спискам в парламент Петербурга. На этих выборах единственным «спойлером» ЛДПР, с ее страстью к модной сейчас в России «военщине» и «патриотике» можно назвать партию «Родина», но на выборах в Петербурге она свой список зарегистрировать так и не смогла.

Третье место, по последним данным, делят КПРФ и «Партия роста», с 11,12% и 10,73% соответственно, согласно результатам на 6:30 утра. Это позволит им получить по два «списочных» мандата в городском ЗакСе. Учитывая, что одна из лидеров «Партии роста», депутат Госдумы Оксана Дмитриева на данный момент не проходит в Госдуму как одномандатник, а партия никак не наберет по России больше 5%, то Дмитриева имеет шанс вернуться в Мариинский дворец.

Как и ее бывший однопартиец, а ныне соперник Олег Нилов от «Справедливой России». Как и Дмитриевой, ему прочили победу в думском одномандатном округе, но он с большим отставанием проигрывает единороссу, президенту Санкт-Петербургской ТПП Владимиру Катеневу, так что сможет воспользоваться петербургским мандатом в ЗакС. Общий результат «эсеров» в Петербурге на данный момент составляет около 8,89% на выборах в городской парламент, и это даже не четвертый результат, а пятый — партию опережает «Яблоко» с 9,39%.

ПАРНАС получает в Петербурге лишь 2,06% и не получит ни одного места в Мариинском дворце, причем партии не удалось зарегистрировать ни одного одномандатника, так что голосование по спискам было ее единственным шансом пройти в парламент. «РОТ-фронт» получил всего 0,77% голосов.

«Можете жаловаться…»

«Выборы состоялись. Для меня понятно то, что «Единая Россия» победила. И по одномандатным округам — идет вопрос только о количестве, и на выборах в Госдуму тоже», — сказал спикер Заксобрания, секретарь регионального отделения «ЕР» Вячеслав Макаров. Он не стал сообщать, попытается ли вновь занять кресло председателя парламента, но уже готов встретить во дворце «много новых лиц» с «новыми идеями».

Макаров убежден, что выборы в Петербурге прошли без грубых нарушений. Занятно, что, хотя о нарушениях и сообщали штабы оппозиционных партий, ни одна пока не заявила, что не признает их результатов, более того, все в целом согласились, что настолько массового и вульгарного «беспредела», какой наблюдался в 2011 году, сейчас замечено не было, а имеющиеся нарушения мало повлияют на конечный результат. Как сказал петербургский омбудсмен Александр Шишлов, с административным ресурсом на местах бороться сложно и почти невозможно, а доверие избирателей к выборам было утрачено давно, и за один присест дискредитировавшую себя систему не излечить.

Больше всех возмущалась Оксана Дмитриева, которая минувшей ночью ворвалась на пресс-конференцию губернаторов Петербурга и Ленобласти и полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова. Дмитриева заявила, что, в частности, во Фрунзенском районе, где она баллотировалась в Госдуму, члены комиссий сбегали с бюллетенями и не давали в руки протоколы. Обо всем об этом она доложила Георгию Полтавченко лично. Но тот лишь развел руками. «Сказал, мол, надо уметь проигрывать, пишите жалобу», — процитировала она градоначальника.

Проиграла Дмитриева в округе №217 единороссу Михаилу Романову, малоизвестному в городе президенту малоизвестного фонда «Северная столица». По данным на 06:30, Дмитриева там набирает 8 тыс. 420 голосов. Два ее спойлера — Оксана Владимировна Дмитриева и Олеся Михайловна Дмитриева, фамилии которых располагались в бюллетене вокруг «настоящей Дмитриевой», — на пару получили еще 2 тыс. 364 голоса. Учитывая, что Романов заработал, на то же время, 11 тыс. 420 голосов, без спойлеров у кандидата «Партии роста» еще был шанс пробиться в Охотный Ряд.

Территория власти

В целом, единороссам проиграл весь Петербург. Точнее, все оппозиционные кандидаты в думских округах, где «ЕР» была заявлена. Вице-губернатор Игорь Дивинский, по последним данным, выигрывает в округе №211, депутат Госдумы Сергей Вострецов — в округе №212, депутат ЗакСа Евгений Марченко — в округе №213, его коллега Виталий Милонов — в округе №218, победив другого депутата ЗакСа, лидера фракции «эсеров» Алексея Ковалева. Все единороссы опережают своих ближайших соперников со значительным отрывом. Округ №215, как уже говорилось, прочили думскому «эсеру» Олегу Нилову, но он, по последним данным, проигрывает «ресурсному» Владимиру Катеневу от «ЕР», президенту Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

Округ №214 был заранее «расчищен» партией власти для депутата Госдумы Елены Драпеко от «Справедливой России», и она лидирует там достаточно уверенно. Аналогичная ситуация сложилась с режиссером, депутатом Госдумы от КПРФ Владимиром Бортко, ради которого «ЕР» освободила округ №216.

По одномандатным округам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, судя по всему, проходят действующие городские депутаты Сергей Соловьев, Анатолий Дроздов, Вячеслав Макаров, Елена Рахова, Александр Кущак, Игорь Высоцкий, Андрей Анохин, который может опередить Марину Шишкину, Андрей Горшечников, Андрей Васильев, Сергей Никешин, Алексей Макаров, Любовь Егорова и Елена Киселева. Безусловно в Мариинский дворец попадают глава Центрального района Мария Щербакова, муниципальный депутат Константин Чебыкин (хотя его догоняет «эсер» Нэлли Вавилина), глава муниципалитета Зеленогорска Александр Ходосок, которому проигрывает влиятельный «эсер» Анатолий Кривенченко, аппаратчики из ЗакСа Михаил Погорелов и Денис Четырбок, руководитель партисполкома ЕР Калининского района Галина Назарова, глава МО Петергофа Михаил Барышников, муниципальный депутат из «Звездного» Павел Зеленков, глава спорткомитета Юрий Авдеев, муниципал из Пушкина Юрий Бочков. Ситуация неочевидна лишь в округах №5 и №15.

Впрочем, нельзя считать низкую явку единственной причиной неутешительных результатов соперников «Единой России», как системных, так и несистемных оппозиционеров.

В соседней Ленобласти активность избирателей оказалась выше, по прогнозу губернатора Александра Дрозденко, итоговая явка составит около 41%, что всего на 7% ниже показателя прошлых выборов. И здесь единороссы одерживают еще более уверенную победу: к 06:50 на выборах в областное Заксобрание «Единая Россия» набрала 51%. Следом идет ЛДПР с 14,36%, далее — «Справедливая Россия» с 13,62%, затем — КПРФ с 12,66%. Лишь эти четыре партии попадают в парламент Ленобласти, «Яблоко» и «Родина» не преодолели пятипроцентный барьер.

Думские одномандатные округа в 47-м регионе ожидаемо также остались за «медведями» — спикер федерального парламента Сергей Нарышкин одерживает верх над оппонентами, как и глава Всеволожского района Владимир Драчев и депутат Госдумы предыдущего созыва Сергей Петров. Тем не менее, два региона электорально не похожи друг на друга, и следует признать, непарламентские партии всегда не слишком интересовались Ленобластью, так что результат выглядит более чем закономерным.

«И так всё устраивает»

На результаты голосования в северной столице, какими бы закономерными они ни казались со стороны, не может не бросить тень настолько низкий процент явки. Глава Горизбиркома Виктор Панкевич, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и губернатор Георгий Полтавченко хором принялись обвинять во всем привлекательность садоводческих товариществ. Наблюдатели же полагают, что избирательная кампания в Петербурге была откровенно провалена: так незаметно выборы в городе не проходили уже давно, а жители не только путались в большом количестве бюллетеней, но даже порой не знали, где находятся их избиркомы, и не могли дозвониться до горячих линий.

С этим косвенно согласился и полпред президента в СЗФО Николай Цуканов. По его мнению, «люди сами принимали решение», выражать ли свою волю, и не стоит перекладывать ответственность на кого-то за удручающий партийный результат. «У любого лидера политической партии была возможность работать с людьми. Либо программы были слабые, либо интерес и доверие избирателей к тем или иным партиям — незначительный, или же люди посчитали, что их и так всё устраивает», — считает Цуканов.

«Люди настроены апатично, день голосования надо переносить на октябрь или ноябрь. То, что происходит сейчас, выгодно лишь действующей власти», — подчеркнула социолог Татьяна Протасенко. Заметим, Георгий Полтавченко такую идею не высказывал, но зато предложил продлить голосование до 22:00 в следующий раз. А вот у Вячеслава Макарова вопрос о том, стоит ли отодвинуть всероссийский День выборов глубже в осень, чтобы граждане успели вернуться из отпусков, и хотя бы заметить избирательную кампанию, вызвал резонный ответ: «А зачем?». Действительно, если уж кого-то «и так всё устраивает», так это его партию.