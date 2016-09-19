



Александр Горбаруков ИА REGNUM У каждого — свои подвиги

Пока вся страна обсуждает результаты выборов в Государственную думу 18 сентября, пытаясь понять, достаточна ли явка на эти выборы для полной легитимности самого парламента и в нём представленных партий, итоги голосования поставили ещё один вопрос.

А именно — могут ли спать спокойно и с чувством исполненного долга главы самых благополучных субъектов федерации России, чьё население имеет одновременно самый высокий доход и самый высокий комфорт, а именно главы Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья — те, чья главная политическая функция, кроме роскошного городского благоустройства, — ежедневно своим трудом подтверждать связь народа и власти, служить народу так, чтобы это было главной основой легитимности органов власти, а вторичной основой — уже процедурные вопросы. Нет, не могут: явка в их регионах стала одной из самых низких в стране. То есть повесила саму задачу легитимности — опять! — на президента России. Вот так — богатство одним, а справедливость — другим.

Но и это не главное. Главное то, что партия власти теперь, по итогам подсчёта, сложения голосов за партийные списки и побед партийцев в одномандатных округах, похоже, получает в Государственной думе конституционное большинство. Вот к употреблению этого конституционного большинства теперь и будет сведена основная проблематика социально-экономического развития России.

Что должно ответить это правящее большинство на упорные провокации ведомственного меньшинства о повышении пенсионного возраста? Неизвестный до того моральный авторитет, Лев Толстой современности, Махатма Ганди общественного доверия, а на деле — просто занимающий кресло начальника Росстата человек, не покинув это кресло, вдруг возомнил себя Львом Толстым и как «простой гражданин» решил ультимативно пропагандировать повышение пенсионного возраста. Этот вероятный гений статистики вдруг решил сказать своему народу смертельную правду о том, что надеяться на пенсии вовремя нельзя. Допустим, это так, и вовремя нынешнее поколение свои пенсии уже не получит.

Повышать пенсионный возраст нужно, иначе не проживем — глава Росстата

Но почему же тогда этот гений статистики молчит о главном — куда же ушли многодесятилетние платежи наших граждан в качестве пенсионных взносов? Кто ответит за их пропажу? Кто вернёт эти деньги? Кто ответит за миллиарды пенсионных денег, потраченные на мраморные дворцы отделений Пенсионного фонда? Кто вернёт эти деньги хотя бы кусками мрамора? Молчит самозваный Лев Толстой. Прячется в тень своего временного кресла.

«Самым гадким в антидопинговом скандале Олимпиады Рио является то, что российским спортсменам, которые должны были выступать под эгидой Международной федерации легкой атлетики, следующие Олимпийские игры тоже заведомо закрыты». Об этом заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный тренер РФ Лидия Иванова.

Для РФ закроют Олимпиаду-2018?

Какова же реакция спортивного и олимпийского начальства России на этот вывод и этот затянувшийся позор? Правильно: «В отставку не уйду», — говорит такой начальник. А и зачем, в самом деле, если можно перед лицом мраморно уничтоженных пенсионных денег просто требовать повышения пенсионного возраста, то почему бы не требовать перед лицом уничтожения отечественной олимпийской лёгкой атлетики и уничтожения личных судеб десятков крупнейших спортсменов — наказать кого угодно, но не себя, за свою многолетнюю беспечность, за своё бесконечное пребывание на плаву в любом качестве?

И теперь, когда клиентела Ходорковского путём карманного бильярда составит список кандидатов в президенты вместо Путина и одновременно — список «экспертов», которые будут их так определять, и когда она доборолась до того, что в её толпе кандидат-экспертов уже просто нет никого, способного управлять хотя бы собственной судьбой, ей осталось только одно.

Ей осталось только включить в свои водянистые ряды ещё несколько столь же выдающихся кандидатов: главу Росстата, спортивных и олимпийских вождей, которые за свои логореи и труды, наверное, ждут не ответственности, а награждения и повышения, наверное, в президенты.

Кремль — о проекте Ходорковского: «Люди оторваны от России». Пресс-секретарь главы государства не нашёл ничего интересного в проекте «Вместо Путина»

Что об этом думает конституционное большинство партии власти? Очень, очень интересно.