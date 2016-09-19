Америку вчера, в субботу, начали убивать еще утром, продолжили днем и только закончили поздно вечером в Нью-Йорке, взрывом, в котором пострадали 29 человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Скрижали

Соавторами трагедии этих людей по праву можно назвать чинуш из полиции и ФБР, которые сделали все, чтобы на подведомственной им территории «никаких террористов отродясь не было», и постарались представить первые два эпизода субботней террористической атаки чем угодно, только не актами терроризма.

Нью-Джерси

В половине десятого утра самодельная бомба, сделанная из обрезка водопроводной трубы с поражающими элементами, взорвалась на пляже курорта Сиасайд парк (это около 80 миль, точнее — всего 129 км. к югу от Нью-Йорка) — прямо на маршруте благотворительного забега в в поддержку ветеранов вооруженных сил Америки, — поэтому практически все и участники забега, и зрители так или иначе были связаны с армией и флотом США и их недавними военными операциями на Большом Ближнем Востоке.

Заложенное в мусорный бак взрывное устройство сработало примерно через 30 минут после времени начала забега.

По случайному стечению обстоятельств именно этот забег несколько задержали со стартом, — одна группа участников не успевала зарегистрироваться ‑ и только по этой причине примерно 5000 зрителей и участников забега остались невредимы.

Взрыв до малейших деталей совпадает со взрывом на финише Бостонского марафона в 2013 году, в результате которого погибли три человека и получили ранения более 260 других.

И там, и там бомба была заложена в мусорный бак. И там, и там грамотно был выбран участок трассы, на котором скапливается как можно больше зрителей и журналистов.

В случае с Сиасайд парком это был поворот трассы с выходом напрямую на пересечении Ошн Авеню и Ди стрит, менее чем в километре до финиша — точно так же, как тремя годами ранее в Бостоне.

Местные «силовики» немедленно, засучив рукава, принялись — правильно, замыливать ситуацию.

Прежде всего было опровергнуто сообщение первых часов после взрыва, что в соседнем мусорном баке была обнаружена вторая невзорвавшаяся бомба — опять же в точном соответствии со «сценарием Бостон».

«Первоначальные доклады о втором взрыве бомбы, подложенной в другой мусорный контейнер, оказались не соответствующими действительности», следует из официального заявления представителя полиции штата Нью-Джерси, сделанного через несколько часов.

Все правильно — сообщения были о том, что бомба была обнаружена, а не о том, что она взорвалась. А вот о том, была ли вторая закладка, полиция ничего не сказала.

Далее подключилось ФБР.

Брэд Коэн, возглавляющий офис ФБР в Ньюарке, заявил на пресс-конференции, что «…следователи определено не видят больше никакой угрозы для общества», и попросил не нагнетать. Местный шеф полиции Фрэнсис Ларкин сообщил, что в связи с этим эвакуация из близлежащих домов (которая была проведена в первые минуты после взрыва) отменена и все могут вернуться к ланчу.

Прокурор округа, Аль Дела Фаве, высказался еще более витиевато. «Очевидно, это [взрыв начиненной трубы с поражающими элементами] должно было как-то повлиять на забег, учитывая тот факт, что он планировался в 9:35», — ответил он на прямой вопрос журналистов о мотивах и юридической классификации преступления.

Ни шеф полиции Фрэнсис Ларкин, ни шеф офиса ФБР Брэд Коэн, ни прокурор Аль Дела Фаве ни в одном контексте ни одного предложения своих выступлений не произнесли ни слова с корнем «террор».

О чем вы говорите? Какой террор и террористы в нашем милом, пляжном Сиасайд парк?

До взрыв в Нью-Йорке оставалось еще почти двенадцать часов. Двенадцать часов, чтобы перейти к профилактическим мерам, если бы антитеррористический протокол был задействован.

Сен-Клауд, Миннесота

В середине дня неизвестный, одетый в форму сотрудника безопасности здания, нанес ножом ранения посетителям в торговом центре Crossroads в Сен-Клу, городе центральной части штата Миннесота, прежде чем он был застрелен сотрудником полиции. В результате атаки были госпитализированы восемь человек.

Задокументировано видеокамерами торгового центра — и вслед за ними внесено в протоколы полиции — террорист, что выкрикивал высказывания в поддержку аллаха и спросил как минимум у одной из своих жертв, не является ли он мусульманином, прежде чем осуществить ножевой теракт, напал на них в торговом центре Crossroads Center в Сен-Клу, города сообщил журналистам.

Начальник полиции Уильям Блэр Андерсон был предельно политкорректен.

«Независимо от того [что нам известно о выкриках нападавшего с призывами аллаха и его желании убедиться, то он не убивает мусульман], был теракт или нет, … прямо сейчас… мы просто не знаем… Мы будем выяснять, что это такое было, и когда мы выясним, мы будем прозрачны для прессы в этом», — сказал Андерсон на пресс-конференции.

Аплодисментов точно не сорвал.

Тем более что остановил террориста не его полицейский, а просто проезжавший через город сотрудник полиции другого подразделения, имя которого не называется.

Возможно, именно благодаря этому случайному стечению обстоятельств погибших удалось избежать — как пишут местные издания, террорист хорошо подготовился и заранее выяснил, что никто из местной полиции торговый центр не патрулирует.

Но уже есть первые восемь раненых.

Антитеррористический протокол так и не запущен.

Нью-Йорк

И вот вечер того же дня. Манхэттен, район Челси, угол 23-й улицы и 7-й авеню, где находится много ресторанов, баров, кафешек и магазинов. Здесь в субботу вечером — как в Москве на Покровке.

29 пострадавших.

Бомба изготовлена в обрезке трубы с поражающими элементами.

Бомба спрятана в мусорном баке.

Полиция Нью-Йорка сработала хуже, чем коллеги из Нью-Джерси, — или просто журналисты тут позубастей — но в Нью-Йорке все же признали, что была бомба-дублер во втором мусорном баке.

Мэр города Билл де Блазио назвал взрыв «умышленным актом», однако подчеркнул, что «нет никаких свидетельств, что данный инцидент как-то связан с терроризмом».

Террористы пытаются изо всех сил привлечь, как можно больше внимания к своим атакам — в этом, а не в простом убийстве, их главная цель.

Но американские власти пытаются изо всех сил сделать вид, что они не замечают этих атак — возможно, пытаясь таким образом «не раскачивать лодку» перед выборами.

Упорные ребята и с той, и с другой стороны. Вот только прохожих жалко.