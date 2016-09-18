Накануне поездки папы Римского Франциска в Азербайджан, которая запланирована на 2 октября, ординарий Католической церкви в этой стране монсеньор Владимир Фекете на пресс-конференции в Баку обнародовал некоторые подробности визита. Девизом посещения станет лозунг «Все мы братья», передает бакинская газета «Эхо», он взят из Евангелия от Матфея (23:8). Монсеньор Фекете охарактеризовал отношения между Азербайджаном и Ватиканом как очень позитивные, отметив, что этому способствовало проведение в Ватикане реконструкции катакомб святых Марчеллино и Пьетро, отреставрированных по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Ординарий выразил надежду на то, что визит понтифика придаст еще больший стимул развитию двусторонних отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM

А что знают об Азербайджане в католическом мире? В преддверии поездки папы Франциска ряд католических порталов опубликовали справочные материалы. Так, сайт французского отделения Папского фонда «Помощь Церкви в беде» (l'AED) сообщает, что Азербайджан — это одна из самых светских стран в исламском мире, население которой составляют на 97% мусульмане, из них 2/3 исповедуют шиизм, что объясняется «соседним персидским влиянием… Бывшая советская республика, эта страна пережила 70 лет коммунизма и религиозных репрессий. На рубеже тысячелетий религиозная практика в Азербайджане невелика, а общество является очень секуляризованным. Даже сегодня видимое присутствие ислама здесь гораздо ниже того, что можно увидеть в Париже и в других крупных французских городах». Православные — вторая по величине религиозная группа, но они не превышают 2% населения. Православная церковь имеет епархию в стране, в которую входят пятнадцать приходов, и наладила хорошие отношения с Католической церковью.

Католическая энциклопедия, первоначально напечатанная в США между 1907 и 1912 годами и считающаяся авторитетным источником знаний, практически ничего не говорит об Азербайджане (в отличие, например, от соседней Армении, которой посвящена большая статья). Единственно, упоминание этого названия проскальзывает в тексте об «Авесте», собрании священных текстов зороастрийцев, старейшем памятнике древнеиранской литературы. В подразделе о личности легендарного пророка Заратустры упоминается, что он родился в Западном Иране, «более конкретно — Азербайджане (древней Атропатене)». Больше подробностей проводит в своей недавней статье популярный ватиканский блог Il sismografo. В ней говорится, что распространение христианства в этом регионе связано с именем апостола Варфоломея, который принял здесь мученическую смерть. В начале IV века, когда равноапостольный царь Урнайр, правивший Кавказской Албанией, был крещен великим армянским святым Григорием Просветителем, христианство стало государственной религией царства. Албанская церковь, автокефальная и тесно связанная с Армянской апостольской и Грузинской церквями, какое-то время не признавала догмата о двух природах Христа, установленного Халкидонским собором в 451 году. В 705 году Церковь Кавказской Албании объединилась с Армянской апостольской церковью. А с приходом в XIX веке русского населения на Кавказ в регионе активное распространение получило православие.

Тут самое время напомнить, что из Кавказской Албании выводит свою государственность и церковность Нагорный Карабах, он же Арцах, с которым у Баку никак не складываются добрые отношения. Как заметил на днях в интервью ИА REGNUM предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян, «мы ведем отсчет государственности Арцаха с первой половины V века, после того как ниспала Армянская царственность, а в восточной Армении — в Арцахе, Утике, Пайтакаране и на левобережье Куры — была создана Армянская царственность со своим царем и католикосом. То, что называли когда-то Кавказским Албанским царством и Албанским католикосатом». После Гюлистанского мира Албанский или Агванский католикосат, престол которого находился в Гандзасаре (исторически заселенном армянами Нагорном Карабахе), прекратил свое существование и был преобразован в митрополию Армянской апостольской церкви, а затем разделен на две епархии: Карабахскую и Шамахинскую. Сегодня его наследником является Арцахская епархия. Впрочем, как знать, со временем то, что когда-то было закрыто, может быть открыто снова.

Говорим мы о Нагорном Карабахе здесь потому, что этот вопрос поднимался на пресс-конференции монсеньора Фекете, которого спрашивали, будет ли папа Франциск затрагивать во время пребывания в Баку проблему нагорно-карабахского урегулирования. Ординарий Римско-католической церкви в Азербайджане затруднился с ответом. Однако он подчеркнул, что понтифик выступает за дипломатическое решение и против войны, призывая решать подобные споры мирным путем. Хотя, по словам монсеньора, Католическая церковь не занимается напрямую нагорно-карабахским конфликтом. Со своей стороны заметим, что, на наш взгляд, решение этого противостояния заключается в словах апостола Павла (Послание к Римлянам, 12:13) — «в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве», и апостола Петра (1-е послание, 4:9) — «будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота». Конечно, эти слова в первую очередь относятся к жителям Нагорного Карабаха, которые, будем надеяться, рано или поздно как христолюбивые хозяева отнесутся с милостью к азербайджанским странникам.