На прошлой неделе Дональд Трамп-девелопер открывал свой новый бизнес-центр в Вашингтоне — четыре «блока» зданий вниз от Белого дома по Пенсильвания-авеню.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не хочешь быть жертвой прессы — не играй по её правилам. Она всё равно будет против тебя

Событие в масштабах кампании Дональда Трампа-кандидата среднее, скорее даже, исходя из того, что компания находится на максимуме активности — рутинное.

Тем интересней разобрать стиль и приемы, которыми команда Трампа и он сам управляет медиа-пространством вокруг фигуры кандидата.

Здесь «управляет» — самый точный термин.

Трамп, как хищник, с дальних подходов ведет журналиста, не оставляя ему ни малейшего шанса сойти с проложенного для него маршрута. Да, разумеется, что написать о событии — право журналиста. Но заданная людьми Трампом и им самим колея помогает союзным журналистам, уволакивает нейтральных в комфортную для Трампа зону и мешает делать свое дело представителям оппонирующих медиа.

Как это происходит, можно показать на примере этой рутинной пресс-конференции. Зрелище более чем захватывающее и поучительное.

Итак, семь уроков работы с прессой от Дональда Трампа.

Первый. Самое главное из того, что будет сказано на пресс-событии, должно быть хорошо известно в деталях, но не авторизовано. То есть событием будет не информация — к ней журналистам дают возможность подготовиться заранее — а факт того, что ее обнародуют, признают.

На этой конференции такой «морковкой» было признание Трампом того факта, что президент Барак Обама родился все же на территории США.

Здесь важно отметить, что и саму интригу создал тоже Трамп, когда еще на республиканских праймериз прошлого президентского цикла запустил в дискуссию этот на первый взгляд бессмысленный аргумент. Бессмысленный? Как рассказывал позднее в прессе Гаррет Джексон, личный помощник Митт Ромни на тех выборах, Трамп в кругу республиканцев прямо объяснял свою логику: «правые психи поверят».

То есть модель довольно проста — смотрите на оппонента и высказываете вежливое, не категоричное сомнение в том, что он, например, мужчина. Или русский. Или блондин.

«Нет, я не утверждаю, но факт точно требует серьезной проверки. Это ведь важно в контексте кампании, нельзя отставлять просто так, не проверив». И так четыре года, без излишнего фанатизма и педалирования — но регулярно, в ситуациях, когда это в тему.

И вот заготовка понадобилась через четыре года — уже в форме вздоха облегчения: «Убедился — точно натуральный блондин!».

Медийный факт национального масштаба — причем позитивный — сформирован. Но его драматургия — в руках людей команды «Козыря» (Trump).

В своем интервью Washington Post в за два дня до конференции Трамп пока еще отказался признать факт рождения Обамы на территории США, «потому что так каждый может сказать об этом». Но уже утром за день до пресс-конференци Трамп сказал Марии Бартиромо в национальном эфире Fox Business Network, что ей придется подождать пресс-конференции, чтобы услышать его официальное сообщение о позиции на этот счет. «Мы собираемся пока что сохранить это в неизвестности» — с грацией слона намекает Трамп, что официально объявит о признании собой лично Барака Обамы уроженцем США именно на пресс-конференции девелопера-Трампа. Новость, ставшая для «Фокс» эксклюзивом, сделала информационный день ведущего телеканала Америки — не новость об изменении позиции Трампа, а новость о том, что он об этом изменении объявит. Объявит тогда, так и там, где ему это будет максимально удобно.

Не удивительно, что на пресс-конференции в новом бизнес-центре собрались все камеры Вашингтона, может быть, кроме каналов погоды. Около половины бального зала (об этом чуть ниже) пришлось перекрывать для съемочных бригад и камер. Так много было камер.

Примитивная двухходовка? Но ведь работает.

Второй. Трамп и его люди учат, что пресс-конференция не должна проходить в помещении для пресс-конференции. Оно удобно для журналистов, а причем тут журналисты? Оно должно отвечать задачам Трампа и только его.

Поэтому вашингтонское мероприятие Трамп-девелопер для Трампа-политика организовал в бальном зале нового бизнес-центра, где отделил пресс-зону от трибуны примерно десятью рядами мест для различных лоббистов, активистов кампании, сторонников, и, самое главное, ветеранов. Один из инструментов работы Трампа — сделать бесспорно позитивных персонажей (ветеранов, героев войны, матерей с детьми, — каждый раз разный набор) управляемым коллективным голосом — и громким голосом — буфером на любом мероприятии, с тем, чтобы препятствовать возможным агрессивным атакам из пресс-корпуса во время вступительной речи.

Грубо? Но ведь работает.

Третий. Трамп полностью ломает традицию американского пресс-мероприятия, известную русскому читателю хотя бы по многочисленным экранизациям в игровом кино: когда пресс-конференцию начинает ведущий, который расхваливает главного героя и лишь потом передает ему слово.

Трамп с первой минуты у трибуны и сам делает вводный комментарии — только для того чтобы обеспечить максимальную загруженность на себя времени камер. Если бы ведущий долго и витиевато говорил с самого начала без передачи слова Трамп, некоторые кабельные сети, работающие без монтажа, в прямом эфире, возможно, уже провели бы освещение мероприятия в ближайшем выпуске новостей (на разных каналах они идут со скважностью в пятнадцать минут, чтобы не перекрываться) до того, как Трамп возьмет микрофон — а после уже в тексте ведущего выпуска сообщат новость.

Поэтому в самом начале пресс-конференции Трамп лично полчаса рассказывает о ничего не значащих в политической игре деталях открытия нового бизнес-центра — и лишь потом передает микрофон тем своим сотрудникам, кто формально должен был это рассказывать журналистам, оставляя им буквально несколько минут — он сам все за них рассказал. Зато точно все телеканалы, сколько бы секунд или минут эфира они не выделили на событие, покажут Трампа и только его — даже те, что работают прямо в эфир.

Не солидно? Но работает.

Четвертый. Следующие полчаса пресс-конференции в логике Трампа отдаются не журналистам, а тем самым позитивным простым людям — в нашем примере события в Вашингтоне этой недели — ветеранам.

Логика понятна: каналы-торопыги уже отсняли Трампа и теперь будут работать закадровым текстом, а те, кто посолиднее и имеет возможность дождаться кульминации — подождет еще полчаса.

Разумеется, никто не занимается агитацией пришедших на событие волков политической прессы.

Ведь есть еще другая категория кабельных каналов, — которые под это мероприятие выделили не врезку в новости, а прямой эфир от начала и до конца. Вот для их аудитории и транслируется фактически свободный получасовой рекламный ролик.

Мэтры из общенациональных каналов и прессы обижены? Но ведь работает.

Пятый. Здесь в логике медиа-дирижеров в команде Трампа наступает важная часть сценария: В какой-то момент, «крупняк» национальных телеканалов поймет, что их держат за болванчиков, и начнет сворачиваться. Здесь важно не опередить этот момент — дать агитаторам прокричаться в эфир — но и не опоздать.

И опять же, ломая все стереотипы хода традиционной американской пресс-конференции, Трамп взлетает на трибуну и просто остановив очередного агитатора на полуслове, выдает в эфир ту самую фразу о признании Барака Обамы рожденным на американской территории, которую все масс-медиа Америки от него ждут уже почти сутки.

Если кто-то ушел — ему же хуже. В вечернем выпуске внутриамериканского СиЭнЭн ведущий с явным раздражением оправдывался, что процитированное им голосом заявление Трампа тот сделал, когда камера канала уже уехала с события.

Шестой. Закон Трампа — «не слышать» вопросы тех репортеров, которых он не хочет слышать.

Десять рядов сторонников между ним и рядами для репортеров хорошее в этом подспорье.

Кадры события в Вашингтоне показывают, как Кэти Тур, вовсе не неизвестная журналисточка, а звезда общенационального канала MSNBC, стояла на стуле в первом ряду и кричала в пустоту свои вопросы.

Не политкорректно? Но ведь работает.

Седьмой. Еще один урок от команды Трампа и его самого — никаких «проходов сквозь прессу» и тем более выходов к журналистам после регулярной части мероприятия.

На вашингтонском событии репортеров охрана физически держала несколько минут внутри бального зала у накрытого фуршета без возможности вырваться наружу и подскочить к Трампу с неожиданным вопросом.

Тем временем охрана выводила Трампа в широком кольце оцепления внутрь помещений бизнес-центра. Разумеется, как и каким образом он его покинул — тоже никому не показали. Это вам не Хилари, чуть не упавшая без чувств по пути к своему минивэну под прицелом камер — у Трампа работают профи.

Выглядит не очень открыто? Но ведь работает.

* * *

Вы не удивлены, почему журналисты в массе своей ненавидят Трампа?

Нет, он не грубиян. Он просто очень хорошо умеет считать.

Почему медиа-кампания против Трампа не работает? Опрос корпорации «Гэллап» показывает, что только за год доверие республиканского избирателя к газетам и телеканалам упало более чем в два раза — с 32% до 14%. Самый низкий уровень за двадцать лет.

И потому вся логика общения Трампа с масс-медиа — грубо использовать их для того, чтобы просто поверх их голов пробиться напрямую к своему избирателю.

Он это может и делает. А они не могут ему отказать. Потому что он устанавливает правила.