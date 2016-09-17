



Андрей Колеров. Забор. Закат. 2003

События международной жизни последних недель — от использования борьбы с допингом в международном спорте для организации показательного «наказания» России до игнорирования Международным валютным фондом своих же собственных правил при выделении нового кредита Украине — ещё раз подтверждают: система взаимоотношений субъектов мировой политики окончательно пошла вразнос.

На мой взгляд, точка невозврата к классической системе, выстроенной в 1940-е — 1970-е годы, была пройдена в момент и сразу после организованного Западом государственного переворота на Украине. Многим у нас не хотелось в это верить. Некоторым казалось, что лучше будет, если меньшее число россиян будет понимать, что же на самом деле происходит в мире. У кого-то оставались надежды на то, что Запад одумается. У других этих надежд уже не было, но они старались демонстрировать свою уверенность в том, что возврат к так называемому «доконфликтному «статус кво» возможен. Как бы то ни было, но наша страна продолжала действовать так, как будто мир, в основном, остаётся прежним, только вот в США и Европе на время взяли верх некие неразумные политики, не понимающие последствий своих действий. Скоро, мол, они или их преемники одумаются, и всё или почти всё вернётся на круги своя.

Не вернётся. Само по себе не вернётся.

Мир уже никогда не будет жить по нормальным законам, если только эти законы ему не навяжет, если сможет, новая мировая сила, которая окажется сильнее секты разрушителей.

И действительно, вдумаемся: в своём мировоззрении и действиях современный Запад всё более и более начинает походить на тоталитарную секту. Окружающая действительность делится им только на «хорошую» и «плохую», «правильную» и «неправильную». Другие субъекты мировой политики определяются в качестве либо «неправильных», нуждающихся в переформатировании, либо «преступных», требующих уничтожения. Самого же себя Запад определяет на роль единственного лидера, способного «спасти мир», ибо только он является обладателем «абсолютной истины». Существующая правовая система презирается.

Как и в любой тоталитарной секте, современным Западом взята установка на разрушение естественного состояния человека, созидательных общественных традиций и норм, исторически слоившихся социальных структур, культуры в широком смысле этого слова. К кандидатам на «обращение» адресуется настойчивое требование осудить своё прошлое и полностью отречься от него, разрушить все предыдущие связи. Всему миру навязывается только выгодный США и Западной Европе взгляд на прошлое, настоящее и будущее. Иная информация, особенно поступающая извне в сами страны Запада, подвергается жёсткому цензурированию. Истинные цели скрываются под красивой «обложкой». Для их достижения применяются преступные методы контроля над личностью и жёсткие авторитарные методы управления.

В арсенале средств втягивания новых стран и народов в западную систему координат все большее место занимает насилие и привлечение самих этих народов к осуществлению насилия в отношении других. Одновременно делается возможное для демонстрации способности главы секты вывести их из-под угрозы наказания, но только в случае их полного послушания, ибо — и это вторая сторона данной смысловой посылки — сами по себе эти новые адепты суть никто: они, их сегодняшнее состояние и их будущее полностью находятся в руках главы секты. Всех тех, кто противоречит секте, показательно наказывают, причём как можно больнее.

Желающие продолжить эти сравнения могут легко сделать это, обратившись к многочисленным публикациям и справочникам по сектологии, представленным в интернете. Уверяю, это будет увлекательное чтение, но одновременно оно будет и тревожным, ибо откроет ещё две черты подобных образований: бескомпромиссность и фанатизм, что практически исключает ведение с ними нормального диалога.

Понятно, что современный Запад неоднороден, в нём присутствуют и другие, конструктивные, силы, но могут ли выделяющиеся из мейнстрима сегменты изменить мейнстрим? Мой ответ на этот вопрос отрицательный.

Не думаю, что предлагаемое мной понимание современного Запада сразу найдёт широкую поддержку. Уверен, однако, что многих оно побудит задуматься и оценить происходящее именно с такого ракурса. И тогда особенно странными покажутся всё ещё звучащие из авторитетных уст заявления о том, что у нашей страны нет идеологических противоречий с Западом. Что новая «холодная война» между нами невозможна. Что нас «на равных» могут вновь принять в контролируемые Западом международные организации. Что Запад может быть для нас союзником в делах, имеющих ключевое значение для будущего планеты.

Тоталитарная секта не может быть добросовестным партнёром. Она тем более не может быть верным союзником. Она не может задавать смысловую составляющую выработки модели будущего.

С сектой необходимо считаться, с ней, особенно учитывая её современный потенциал, надо очень осторожно вести дела, но главное, что необходимо сделать, продолжая выстраивать с ней свои отношения, — это чётко отделить себя от неё именно в области мировоззрения. Те, кто попал под влияние тоталитарной секты, и тем более те, к кому она простирает свои щупальца, должны видеть идейно-политическую альтернативу.

Видеть в нас такую суверенную альтернативу хотят и наши действительные союзники. Именно об этом в начале сентября говорил в Китае президенту Владимиру Путину председатель КНР Си Цзиньпин, заявляя о поддержке России в её стремлении «идти путем развития в соответствии с реалиями своей страны» и предлагая объединиться для защиты суверенитета обеих стран.

Что же касается тех, кого я в этой статье сравнил с тоталитарной сектой, то для них, конечно, дальнейшее движение нашей страны в направлении упрочения своей самостоятельности станет лишь стимулом для усиления всестороннего давления на неё. И никакие увещевания и демонстрации дружелюбия и открытости здесь не помогут. Надо просто наращивать свои возможности парирования этого давления как в идейном, так и в военном плане.