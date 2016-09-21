16 сентября в Ереване прошла репетиция военного парада, посвященного 25-летию независимости Армении. Сам парад состоится уже скоро — 21 сентября. Репетиция оказалась крайне интересной — благодаря тому, что прохожим удалось увидеть и снять на видео и фотокамеры целый ряд ошеломляющих новинок, поступивших на вооружение армянской армии. Большая часть этой техники была поставлена из России в течение последних нескольких месяцев в рамках льготного кредита размером $200 млн. Посмотрим, что за военную технику получила Армения и как это повлияет на баланс сил в регионе.

Армения

Армения — первая страна в мире после РФ, получившая ОТРК «Искандер»

Соцстраничка Norayr Norikyan Репетиция военного парада в Ереване 16 сентября

Главным событием стало то, что в репетиции приняли участие наиболее совершенные российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер». Информацию о том, что «Искандеры» могут оказаться в Армении впервые в 2013 году распространило ИА REGNUM, но тогда речь шла о возможной их поставке на 102-ю базу РФ в Гюмри.

Подробнее: Россия может усилить базу в Армении ракетами «Искандер-М» и системами «Торнадо»

Однако после этого события пошли по другому сценарию — ракеты были приобретены Арменией: контракт, вероятнее всего, был подписан в 2014 году, а поставки начались в 2015 году. То есть сделка не имеет отношения к вышеуказанному льготному кредиту. Армения стала первой страной, которой Россия согласилась продать данный ОТРК — та же Саудовская Аравия уже несколько лет пытается приобрести «Искандеры», однако неоднократно делались заявления, что комплекс на экспорт никому поставляться не будет. В данном случае для ближайшего союзника было сделано исключение.

Что касается самого ОТРК «Искандер» — то он, вероятнее всего, поставлен в экспортной конфигурации — максимальная дальность пуска у неё снижена с 500 км до 280−300 км, так как экспорт ракет, летящих более 300 км, запрещен международными договорами. Тем не менее, в случае с Арменией это не очень актуально, так как дальности в 300 км вполне достаточно для поражения практически любой цели на территории главного вероятного противника — Азербайджана. Высочайшая точность (круговое вероятное отклонение составляет 10−30 метров, в зависимости от используемой системы наведения) и полная защищенность от систем противовоздушной и противоракетной обороны позволяет практически гарантировано уничтожить любую цель. Такая возможность в руках армянской стороны будет висеть «дамокловым мечом» над руководством Азербайджана: развязывание полномасштабной войны в Нагорном Карабахе чревато уничтожением ключевых штабов, а, возможно, и важнейших объектов инфраструктуры, в том числе нефтегазовой. Причем в любой точке страны. Высшее командование азербайджанской армии тоже не сможет чувствовать себя в безопасности. В этом смысле поставка ОТРК «Искандер» Армении имеет миротворческую функцию — она сильно снижает вероятность возобновления войны.

Список контрактов в рамках льготного кредита заметно изменился

Известно, что военные контракты в рамках льготного кредита на $200 млн были подписаны этим летом. По сравнению с изначально распространенным списком, как мы смогли увидеть на репетиции парада, есть изменения. Из соответствующего списку техники были показаны только тяжелые реактивные системы залпового огня «Смерч». Неожиданностью же стали системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Инфауна» и Р-325У — их в том списке не было. Некоторую же часть техники либо еще не успели поставить, либо она появится на более поздних репетициях, или же самом параде: два пустых тягача для гусеничной техники вполне могут говорить о том, что на них будут размещены реактивные огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» на базе танка Т-72. Также можно ожидать появления системы пассивной радиотехнической разведки «Автобаза-М».

Соцстраничка Norayr Norikyan Репетиция военного парада в Ереване 16 сентября

Поставка Армении систем «Смерч» важна в смысле восстановления баланса в области тяжелых РСЗО: ранее Азербайджан имел заметный перевес, так как Ереван имел лишь 4−8 единиц китайских РСЗО WM-80, тогда как Баку мог рассчитывать на 30 единиц «Смерчей». Такая ситуация являлась угрозой для гражданской инфраструктуры и населенных пунктов Нагорного Карабаха и Армении. Теперь же разрыв заметно сократился, что является еще одним фактором сдерживания Азербайджана от агрессии.

Что же касается систем РЭБ «Инфауна», то это одна из наиболее современных и совершенных систем данного класса в России. Она была принята на вооружение в 2012 году. Функционал этого комплекса РЭБ, размещенного на базе БТР-80, очень широк, — его возможно использовать для борьбы с беспилотниками, обнаружения и подавления систем связи противника, подавления устройств с радиовзрывателями. Кроме того, «Инфауна» имеет множество чувствительных видеокамер, позволяющих засекать вспышки выстрелов из ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и автоматически выстреливать в их направлении дымовую завесу, защищая колонну бронетехники, в составе которой комплекс и движется. Система же Р-325У обеспечивает подавление радиосвязи оперативно-тактического и оперативного звеньев управления. Такое высокотехнологичное вооружение способно заметно нарушить координацию сил противника, оставив передовые соединения без связи.

Соцстраничка Samvel Chakhalyan Репетиция военного парада в Ереване 16 сентября

ЗРК «Бук» передан Армении в рамках Объединённой системы ПВО с Россией?

Еще одной новинкой в армянской армии стал зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук». Судя по фотографиям, поставлена либо наиболее совершенная серийная модификация — «Бук-М2», либо чуть более старая «Бук-М1−2». Оба комплекса способны бороться с воздушными целями на расстояниях до 45 км и высоте до 25 км, при этом они предназначены для прикрытия войск — гусеничная платформа позволяет использовать их в составе колонн бронетехники. Эта система усилит и без того очень плотную систему ПВО Армении, которая имеет на вооружении минимум 5 дивизионов ЗРК большого радиуса действия С-300ПТ-1 и С-300ПС. Использование авиации в зоне азербайджано-карабахского конфликта и раньше было практически невозможным (что показала и апрельская 4-дневная война), теперь эта ситуация только усугубилась. Если силы ПВО Армении и дальше продолжат пополняться, то даже турецкой авиации придется «очень туго».

Вполне вероятно, что некоторое количество ЗРК «Бук» были переданы Армении в рамках Объединённой системы ПВО с Россией, которая недавно вступила в силу. Такой подход и ранее практиковался Россией — бесплатные ЗРК получила также Белоруссия и Казахстан.